Por tercera ocasión “El Mimoso” conquistará el Auditorio Nacional

“No más por Gusto”

La cita para esta gran presentación es el 23 de agosto



Texto y fotos Isabel Violeta

Luis Antonio López “El Mimoso” pisará por tercera vez el Auditorio Nacional el día 23 de agosto en una gira a la que nombró “No más por Gusto”, y es que, justamente es solo por el gusto de cantar y reencontrarse con sus fans que sigue saltando de escenario en escenario.

Fue en una conferencia de prensa donde anunció este evento y expresó su emoción “estoy muy agradecido de que apoyen mi carrera de solista y de llegar hasta aquí, principalmente gracias a mi Dios, me siento merecedor porque son muchos años de esfuerzo”.

Recalcó que, aunque soñaba con esta presentación ha manejado sus emociones “uno debe estar preparado para todo, con los años que llevo he aprendido a manejar las emociones pues he pisado escenarios con diferentes cantidades de público, sé de dónde vengo, eso si no lo olvido”.

Aclaró que por motivos de Visa no podrá por el momento hacer gira en Estados Unidos. “sólo Dios sabe por qué se dan las cosas, a lo mejor si hubiera seguido mi gira en Estados Unidos no estaría haciendo mi tercera fecha en el Auditorio Nacional”.

También habló sobre su recién lanzada canción “Entonados y en otro tono”, “esta canción habla de justo cuando estas en fiesteado que es entonados y otro tono, es como cuando saco mi otro tono de voz, todo mi potencial de voz que les encanta al publicó, esa es la intención”.

En cuanto al tema polémico sobre la prohibición de los corridos mencionó “a mí no me afecta, me afectaría si quitaran el romanticismo, pues no tengo uso de razón de haber lanzado un corrido en la radio, siempre he cantado al amor al desamor”.

Cuando le preguntaron sobre el género de Tecno banda recordó “me encanta a mí me gustan los retos y me acabo de acordar que tengo un homenaje a los grandes de la tecno banda y la agrego a mi show por eso porque me encanta”. Señalando que el género del Reggaetón sería algo que en definitiva no haría.

Adelantó que está grabando temas inéditos entre los que está uno de Espinosa Paz, y tiene muchos proyectos en puerta lo que lo mantiene muy feliz.

Aclara que no tiene contemplados invitados especiales hasta ahora para el show “yo voy al día no quiero comprometerme, pero si algún artista está dispuesto a estar conmigo no estaría mal, a ustedes ¿qué les gustaría? ¿que siga homenajeando? a ver que se me ocurre”.

La venta en general el 15 de mayo por el sistema Ticketmaster o en taquillas del recinto.