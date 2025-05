OCDE advierte acerca de los riesgos para niños por el uso de teléfonos inteligentes

“En la era digital actual, el 98% de los jóvenes de 15 años de los países de la OCDE tiene un teléfono inteligente. Este acceso les permite aprender, distraerse y relacionarse con sus iguales en un entorno único. Sin embargo, la exposición temprana y excesiva al mundo digital también conlleva riesgos”.

Lo anterior lo advierte un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en donde recomienda a las naciones miembros “la necesidad de adoptar un enfoque integral que permita proteger la vida digital de los niños”.

México es miembro de esa organización, pero con frecuencia el actual régimen de la llamada Cuarta Transformación, incluida su actual “segundo piso”, ha tratado de desmarcarse de ese organismo al que consideran emblema del su repudiado neoliberalismo. En el aspecto educativo, los “genios” a los que se encargó la definición de lo que pomposamente se denomina la “Nueva Escuela Mexicana” intentaron sustraer a los estudiantes nacionales de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), que es una evaluación educativa internacional aplicada cada tres años para evaluar a estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias.

El objetivo principal es medir las habilidades y conocimientos de los estudiantes para enfrentar los desafíos de la sociedad actual, aspectos en los que, desafortunadamente, los jóvenes mexicanos quedaron muy mal calificados, ocuparon el sitio 57 entre 81 países, es decir, quedaron por debajo del promedio.

En el examen practicado en 2022, los estudiantes nacionales tuvieron resultados promedio inferiores en comparación con las evaluaciones anteriores de 2018 en matemáticas y ciencias, y aproximadamente los mismos que en 2018 en lectura.

En matemáticas, dicha caída (2018-2022) revirtió la mayoría de los avances observados durante el periodo 2003-2009, y las puntuaciones promedio regresaron a las observadas en 2003 o 2006. En lectura y ciencias sólo se observaron fluctuaciones pequeñas y en su mayoría no significativas, en torno al promedio histórico. Los resultados más recientes de PISA no difieren significativamente de los observados hace diez años, en 2012.

En vez de aplicar programas que permitieran a los estudiantes mexicanos elevar sus calificaciones, la “nueva escuela” propuso alejarse de esos sistemas “neoliberales” e inclusive el gobierno anterior, encabezado por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, amagó con abandonar.

De hecho, en mayo de 2024 se conocieron rumores en el sentido de que la OCDE había revelado que el gobierno mexicano no había pagado las cuotas para realizar el examen y estaba en peligro su participación en el próximo informe.

Al respecto, uno de los medios más respetados pero menos apreciados de la 4T, Letras Libres publicó:

“En 2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que México no participaría en el ciclo de la prueba PISA 2025 (Programme for International Student Assessment). La noticia encendió alarmas: Se trata de una de las evaluaciones internacionales más reconocidas para estimar los aprendizajes de los estudiantes y comparar el desempeño de los sistemas educativos a nivel global. La decisión se revirtió, y en 2024 se confirmó que México participará. La novena edición de la prueba se aplicará entre abril y mayo de este año, en 321 planteles públicos y privados de nivel secundaria y media superior, con la participación de aproximadamente 8,000 estudiantes en todo el país.

“Y la pregunta que muchos se hacen es ¿para qué, si ya sabemos que los resultados serán malos?”.

En ese mismo mes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó personalmente de confirmar que México participaría en esa prueba internacional. “Si participamos sin ningún problema, todo lo que tenga que ver con educación se apoya, he estado viendo eso de que hablan de que no vamos a participar, pero sí, no sé en qué consiste, pero que no se acepta ahora”, dijo el mandatario.

Luego de que el diario Reforma informara que no se había entregado a la OCDE la documentación para formalizar la participación del país y que no se había cubierto la aportación financiera para la evaluación, López Obrador dijo aceptar “todas las evaluaciones”, incluida esta de la OCDE, pero, fiel a su costumbre, aprovechó para volver a descalificar los malos resultados que fueron revelados por el reporte de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, aunque ese asunto no tenía ningún vínculo.

“Sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones, estamos abiertos hasta a los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia, que de pura casualidad lo dieron a conocer ahora que hay elecciones, acusándonos de que manejamos mal todo relacionado con la pandemia”, sostuvo el político tabasqueño.

Superada esa etapa, ahora ante el riesgo que implica el uso intensivo de los teléfonos inteligentes, es conveniente atender a los comentarios de los especialistas de ese organismo multilateral.

¿El informe, titulado en inglés How’s Life for Children in the Digital Age? proporciona una visión general del estado actual de la vida digital de los niños en los países de la OCDE. El informe presenta indicadores comparables a escala internacional sobre el uso y las experiencias digitales, y formula recomendaciones encaminadas a garantizar que los más jóvenes estén protegidos y puedan utilizar las herramientas digitales de forma beneficiosa y autónoma, gestionando a su vez los posibles riesgos.

Un comunicado de la OCDE, distribuido en México señala:

“El informe se ha elaborado a partir de los datos internacionales más recientes disponibles (1) e incluye 45 indicadores comparables a escala internacional relacionados con el acceso y el uso de las tecnologías digitales por parte de los niños, las interacciones sociales en línea, las experiencias negativas y las prácticas que aumentan o reducen el riesgo. Por ejemplo, mientras que el 51% de los estudiantes de 15 años de los países de la OCDE afirma ser capaz de configurar fácilmente las opciones digitales para proteger su privacidad, el 27.6% comparte información inventada en las redes sociales, y el 17% reconoce sentirse nervioso o ansioso sin sus dispositivos digitales. Los indicadores contemplados en el informe se refieren a comportamientos específicos y cuantificables, lo que proporciona un nuevo recurso práctico que puede orientar las decisiones de políticas públicas relacionadas con el bienestar infantil.

“Los datos también revelan que el ciberacoso va en aumento en todos los países de la OCDE y que una minoría significativa de niños denuncia el uso problemático de las redes sociales. Además, se ha observado que dedicar demasiado tiempo conectado supone dejar de lado otras actividades importantes y enriquecedoras, como leer, hacer ejercicio físico o salir con amigos, que se consideran esenciales para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños”, previenen los especialistas, quienes agregan:

“Es fundamental que todas las partes interesadas cooperen para proteger y acompañar a los niños cuando navegan por el mundo digital, teniendo en cuenta también su realidad fuera de línea, ya que los riesgos para el bienestar de los niños en ambos mundos a menudo se retroalimentan», ha declarado Mathias Cormann, secretario general de la OCDE.

“Fortalecer la reglamentación y otras herramientas de política, mejorar la alfabetización y las habilidades digitales de los niños, proporcionar orientación a los padres y cuidadores, ampliar la base de pruebas sobre las actividades digitales de los niños y sus repercusiones, e incorporar la perspectiva de los niños en la elaboración de políticas puede ayudar a mejorar la seguridad, el bienestar y las oportunidades en el mundo en línea, también advierte.

