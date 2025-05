Daneli y Romi Marcos dan vida a una “Flor Divina”

Figuras de la escena musical femenina

Una poderosa canción de amor propio disponible en todas las plataformas

Por Arturo Arellano

La escena musical femenina en Latinoamérica continúa fortaleciéndose con propuestas que combinan sensibilidad, autenticidad y fuerza. En esta línea, la cantante y rapera Daneli Hoyer presenta su más reciente lanzamiento titulado “Flor Divina”, una colaboración Romi Marcos que promete convertirse en un himno de empoderamiento y sanación.

Con una estética sonora íntima y emocional, “Flor Divina” invita a una introspección profunda a través de la música. Más que una canción, la pieza se construye como un ritual sonoro donde voz, letra y emoción se entrelazan para rendir homenaje a la belleza, fuerza y complejidad de la experiencia humana.

Daneli en entrevista nos comentó “Es una canción sumamente importante para mí, se trata de mi primer sencillo como solista y poder compartirlo con mi querida amiga Romi me hace extremadamente feliz, se hizo con amor, la canción es de amor, creo que la conexión que tuvimos fue algo mágico y el tema es eso, puro amor, va a conectar con la gente”.

A esto agrega “La verdad, ha sido tan positivo, vivimos en un mundo de redes sociales y como mujer es más difícil ese mundo digital, que hayan aceptado el tema, para mí es lo mejor, es algo que de verdad valoras mucho, poder conectar con la gente, me emociona que la mayoría de mi público, el 80 por ciento son mujeres, eso me hace aún más feliz”.

El plan, para Daneli es sacar un disco completo “estoy creando, es mi diario, sacaré mi diario completo porque lo escribí todo, es mi primer Ep y es eso, historias de mi vida, donde la gente se va a poder identificar, también quiero que sepan que ‘Flor divina’ tiene una esencia y no quiere decir que el siguiente tema será igual. Daneli Va evolucionado, cada canción es una etapa de mi vida. Flor divina es mi primera etapa, cuando era niña y me preguntaba porque era tan intensa, amaba tan fuerte y apasionadamente, mi mamá me decía eres una persona que siente bastante, entonces esta canción es amor de cualquier color, muy bonito, porque el ser humano hace todo basado en amor. La flor identifica a la mujer, es fina, hermosa, sea como sea, y hay muchos tipos, tamaños colores hay que estar seguras de quienes somos”.

Sobre el lugar que han tomado las mujeres en la música dijo “Da miedo al principio, sin embargo, hoy en día hemos crecido y hemos aprendido a aceptar las imperfecciones, es lo más importante como mujer, antes vivíamos en una burbuja en que todo debíamos hacer perfecto y debíamos vernos perfectas, pero ahora podemos ser vulnerables y que la gente conecte contigo es un regalo. Yo siempre cuando entro a un estudio, digo vamos a dejar que fluya a cómo te lleve la música, a veces las reglas son buenas, pero en la música no las ocupamos mucho, la música es sanación, que llega si te sientes bien y quieres hacer arte, en mi caso, plasmo lo que siento en el momento”.

Y destacó que pronto tendrá shows en vivo “me encanta, es mi parte favorita, porque te preparas, estas ansiosa de verte con tu público, de la energía, es mi sueño estar en un escenario cantando mis canciones, la verdad que sería maravilloso, he visto desde que nací con mi papá y es lo que quise hacer por siempre. Ha sido un camino difícil, he llorado, reído, de todo, siento que es una montaña rusa, hay demasiadas emociones, miedos, y a la vez siento yo que me emociona el saber que voy a llegar a un punto de mi vida donde estaré con la gente disfrutando de todo este trabajo”.

El próximo sencillo será lanzado en julio “Viene de cuando tenía 15 años de edad, será la etapa de la secundaria y sales con tus amigos, es mas de fiesta para que lo bailen” concluyó. Mientras tanto, “Flor Divina” ya está disponible en todas las plataformas digitales.