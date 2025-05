Ed Sheeran encabezó inesperada noche de karaoke

En Sala de Despecho

Interpretó algunos de sus mayores éxitos, como “Shape of You” y “Castle on the Hill”

Sala de Despecho, el famoso karaoke de espíritu cantinero, fue testigo de un momento verdaderamente memorable cuando Ed Sheeran apareció de forma inesperada. Sin previo aviso, el artista británico salió a tocar entre el público, subiéndose a una mesa y, con guitarra en mano, se unió al ambiente íntimo y nostálgico que caracteriza al lugar, dejando a todos los presentes emocionados.

Durante su participación, Ed Sheeran interpretó algunos de sus mayores éxitos, como “Shape of You”, “Castle on the Hill” y “Thinking Out Loud”, con lo que creó una atmósfera mágica y cercana que conectó de inmediato con el público y transformó la noche en una experiencia única.

Más temprano ese mismo día, el cantautor también fue visto en Salón Tenampa, donde compartió un momento especial con la cantante y compositora Elena Rose, así como con sus fans más exclusivos, quienes tuvieron la oportunidad de asistir gracias a la iniciativa Spotify Fans First. Los afortunados no dejaron pasar la oportunidad de ver a su ídolo en un ambiente más cercano, convirtiendo la jornada en una celebración llena de música, emociones y buena energía.

Los videos y fotos del momento no tardaron en inundar las redes sociales e hicieron que el evento fuera tendencia en redes sociales.