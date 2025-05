Manuel Calderón se consolida en la comedia con “Yo no soy Mendoza”

Disponible en Netflix

Comparte créditos con Vadhir Derbez, Laura Londoño y Elyfer Torres

Manuel Calderón sigue consolidando su presencia en la comedia mexicana con «Yo no soy Mendoza», una nueva producción que se encuentra disponible en Netflix. En esta serie, comparte créditos con Vadhir Derbez, Laura Londoño y Elyfer Torres, demostrando su versatilidad en el género.

A lo largo de su carrera, Calderón ha participado en exitosos proyectos como «Backdoor», «Profe Infiltrado» e «Y llegaron de noche», que han fortalecido su trayectoria en el mundo del entretenimiento. Además, formó parte de «¿Quién lo mató?», una de las series más vistas en Prime Video durante el 2024, consolidando su impacto en el público y la industria.

En entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó que da vida al «Flaco», integrante del equipo de cobranza en la oficina donde trabaja Julián (Vadhir Derbez), un personaje marcado por su gran corazón.

Para Manuel, interpretar al Flaco representó un ejercicio de introspección «Fue una experiencia enriquecedora explorar el lado más sensible de mi personalidad y permitirle expresarse con autenticidad. Además, coincidió con un proceso de reflexión sobre los estereotipos de masculinidad y la presión social de mostrarnos siempre fuertes. El Flaco, en cambio, se muestra libremente tal como es, y eso lo convierte en un personaje poderoso. Se trata de un hombre cualquiera que un día es obligado a tomar el lugar de otra persona muy poderosa, con negocios turbios, como el príncipe y el mendigo pero en Latinoamérica, es una comedia, con histeria, melodrama, intriga, un montón de cosas”.

Añade que “El flaco es el típico bonachón de la oficina con amor desbordado, romántico, y una cosa, que tiene la valentía para ser vulnerable. Si me identifico, pero también le aprendo muchas cosas, en el momento en que estábamos grabando me cuestionaba, sobre mandatos de masculinidad, pero poder convivir con el Flaco que es autentico, sin miedo a la sensibilidad, fue lindo experimentarlo”.

De sus compañeros dijo “Todos son personas a todo dar, estuvimos cuatro meses en Colombia y tienen una gran calidad humana, es gratificante ser parte de un grupo asi. Reconocer a quienes tienen mayor presión porque se acercaron con los demás de forma generosa y humilde”.

Para recomendar la serie dijo “Lo que he platicado es que la serie es como un compa, cuyos personajes son entrañables, te vas a encariñar con ellos, pero te vas a divertir, es un apapacho, es una serie de refugio para gente que se ha identificado con ella. He tenido mensajes, la gente se engancha, gente que la acabo y la volvieron a ver”.

Finalmente, reconoció que, si hay posibilidad de extender la serie, dado el éxito y la buena aceptación del público “El elenco en un gran acierto, independientemente de que soy parte de esto. La historia tiene capacidad. Es un proyecto que tiene de todo un poco, que está hecho pensando en la gente de Latinoamérica y que se van a identificar y divertir”.

Con una trama dinámica, personajes carismáticos y un elenco talentoso, «Yo no soy Mendoza» se ha consolidado como una de las series más exitosas de Netflix en 2025. Si aún no la has visto, esta es la oportunidad perfecta para sumergirte en una historia llena de engaños, risas y sorpresas.