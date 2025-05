Hoy, el primer encuentro

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El nuevo embajador de EU en México, Ronald D. Johnson -ex coronel del ejército estadounidense, ex oficial de las fuerzas especiales y de la CIA, ex embajador de EU en El Salvador- entrega hoy en Palacio sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Apenas tendrán no más de 5 minutos para su primera conversación cara a cara.

El singular embajador llega en medio de una de las mayores presiones y asedio que ha vivido desde Washington gobierno mexicano alguno.

El mismo, en los previos de su ratificación por el Congreso norteamericano, dijo que buscaría trabajar en coordinación con el gobierno mexicano, pero no descartó una posible intervención militar directa desde EU en México contra cárteles de la droga.

«… todas las cartas están sobre la mesa», subrayó.

En su instrucción, por parte del presidente Donald Trump, el mandatario le pidió centrarse en combatir a los cárteles mexicanos hasta su exterminio.

Su perfil indica que Johnson sirvió durante más de 10 años como boina verde en las fuerzas especiales anti-guerrilla en Panamá antes de la invasión en 1989 para la captura de Juan Antonio Noriega.

Estuvo en la guerra civil de El Salvador en la década de 1990 y de ahí fue a monitorear la guerra en los Balcanes.

El embajador Johnson, habla español con fluidez, y ha realizado igualmente operaciones en México por las cuales tuvo fricciones con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apenas la semana anterior, la presidenta Sheinbaum indicó en una de sus mañaneras que las agencias de EU mantienen un clima de inconformidad con su gobierno porque les ha impedido actuar libremente por México como acostumbraban antes de la llegada al poder de la 4T.

Sin embargo, la mandataria reveló que el operativo que fue boletinado por la embajada de EU en México y que fue publicitado en su primera plana por el diario La Jornada, en que aparece un grupo de supuestos agentes estadounidenses con equipos tácticos, fue cierto para el desmantelamiento de 3 narcolaboratorios en Sinaloa, pero que en ese evento no participaron agentes de EU, sólo mexicanos.

La ubicación de esos narcolaboratorios desmantelados fueron reportados por el gobierno de EU, aceptó la presidenta Sheinbaum, al reconocer que con frecuencia las agencias estadounidenses informan al gobierno mexicano y a la Fiscalía General de la República la localización de instalaciones del narco.

Tim Golden dice que Trump viene por políticos corruptos

El prestigioso periodista, premio Pulitzer, ex corresponsal de The New York Times en México, dice haber sido informado desde la Casa Blanca de la existencia de un grupo de análisis en la oficina de al lado del presidente Donald Trump que ya cuenta con una lista inicial de altos funcionarios mexicanos aliados al narco y probadamente corruptos.

En cualquier momento se les retirará sus visas y se les congelarán cuentas o bienes localizados en EU.

Golden, que es muy maltratado por la administración Sheinbaum, publicó en el portal ProPublica con gran influencia y credibilidad en los círculos del poder, el legislativo, la inteligencia y el dinero en EU afirma que la lista incluye lo mismo gobernadores y gobernadoras, otros muchos funcionarios y líderes de su partido Morena.

ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público con importantes nexos con el Congreso y la Casa Blanca.

Noroña regaña al vocero Arturo Ávila

Provocador, Gerardo Fernández Noroña se le fue encima al vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, a quien culpó de la división que existe en la bancada del oficialismo en el Congreso de Aguascalientes.

De paso por ese estado, el presidente del Senado dijo: “Es una vergüenza que la fracción del partido esté dividida en el Congreso local. Es un pésimo ejemplo. No podemos predicar cosas a nivel nacional y hacer otras en los estados… Llamo a la unidad”, subrayó.

En sus redes sociales, el diputado envió el siguiente mensaje a Noroña:

“Escuché con atención los comentarios que @fernandeznorona realizó en Aguascalientes sobre mi persona. Al respecto y como atención a los medios que me han buscado, me reservo cualquier comentario; la unidad se construye con prudencia y sin protagonismos. Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y el Consejo Nacional de Morena han sido muy claros en el comportamiento que debemos tener quienes militamos en Morena”.

Hay tiro en puerta.

Un buen gobierno, afirman, requiere de la sociedad organizada

Diversos representantes de Grupo Cedros, Comité de Defensa Popular del Valle de México, Frente Popular Democrático, Coordinadora Democrática de la Ciudad de México, Asamblea de Barrios de la Ciudad de México 4T, UNOS-IF, CCAT. UCAI. Unidad Patriótica, Colectivo Axolotl, Bloque Merced, Patria Para Todos Ac, presentaron durante el fin de la semana el siguiente pronunciamiento:

“Es inocultable que Organizaciones del Movimiento Urbano Popular (COMUP) han participado en las conquistas ciudadanas en materia de derechos políticos, sociales, sexuales, educativos, culturales e identitarios en el país y en la Ciudad de México.

“Ahora, a estas organizaciones les corresponde orientar y darle puerto a las demandas sociales que están en nuestros tiempos. La participación política de los movimientos sociales ha aumentado en los últimos años y ya no es posible explicar la política en México sin el importante papel que nos toca representar.

“La reserva moral de la actual transformación del país, sin duda, se encuentra en las organizaciones sociales. La conquista del derecho universal a la cultura, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la identidad y a la pertenencia; requiere de manera inevitable una organización política y social capaz de representar auténticamente a los intereses colectivos antes que los de grupo”.

