Horacio Alcalá dirige la película “Sobre las Olas”

Con el guion de Ángeles Cruz

Se estrenará en la 40° edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

“Sobre las Olas” es una película dirigida por Horacio Alcalá con el guion de Ángeles Cruz misma que se estrenará en la 40° edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) del 6 al 14 de junio.

En la isla de Magdala, las voces de la naturaleza resuenan en cada rincón con las emociones de los que la habitan. Gloria Zamora, consumida por su ambición desmedida, comienza una transformación peligrosa que arrastra a su familia y a toda la comunidad hacia un destino inevitable. Al mismo tiempo, Rocío Aldama, una actriz que busca encarnar a Sara Montiel, llega a la isla y queda atrapada en su atmósfera única, donde las voces y la música parecen envolverlo todo y confundir lo real con lo irreal.

Roko como Rocío Aldama, Diego Landaluce como Richard, Nacho Guerreros como Don Macario,

Ángeles Cruz como Gloria Zamora, Alejandra Herrera como Trinidad Zamora, Eugenio Rubio como Ángel Zamora, Costanza Andrade como Carmen, Said García Solís como Tití, Joaquín de Luz como Plácido son el reparto de la producción.

En entrevista con Horacio Alcalá nos explicó que todo comenzó cuando conoció a Ángeles Cruz “me quedé con ganas de trabajar con ella y verla como una reina, le conté las escenas, los sueños que había tenido y un conjunto de ideas a las que ella aportó, queríamos personajes reales, que llegaran a los limites destacando el tema de la fragilidad humana, que en un segundo pueden pasar de ser personas buenas al terror de los sueños”.

El director relató que si bien es una historia ficticia, la una isla se ubica entre España y Chile, es actual, pero viven como hace 100 años se visten del mismo color las mujeres y de otro color los hombres, y la considera una película de cine costumbrista “Esto es una oda a los años 50, pues yo me pasaba viendo las películas con mi padre”.

Sobre la creación de los personajes detalló lo fácil que fue embonar ambas ideas “Ángeles Cruz y yo somos muy parecidos y nos propusimos ser identificables, fue interesante trabajar con ella, nos proyectamos en todos los personajes, de los cuales ninguno es bueno o malo, solo queríamos retratar lo que la gente es capaz de hacer por dinero”.

Pero considero que “es una fábula, que termina en el realismo, no queremos juzgar si no poner en la mesa circunstancias que pasarían, se rodó en Jalisco y ahora vuelvo al festival de Guadalajara me siento muy emocionado”.

Entre los retos que envolvieron la creación de esta película estuvieron las máscaras que se usaron “tardamos muchos meses en buscar artesanos en Chiapas y Michoacán que pudieran hacerlas, al final fueron más de 60 mascaras que después serán devueltas pues son las obras de artistas”.

Al terminar nos dijo que fue lo más bonito del proyecto y es que además de compartir con sus colegas “lo más bonito fue rodar en la tierra en la que nací, disfrutamos el mezcal y nos divertimos mucho en los increíbles paisajes”.