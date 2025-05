El Polyforum Cultural Siqueiros, en el abandono

Lamenta Julio Carrasco Bretón:

La gran obra del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, con valor de cientos de millones de dólares, se encuentra convertida en un basurero

Por José Luis Montañez

Si David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera o José Clemente Orozco hubiesen nacido en el extranjero, su fabulosa obra muralista estaría en el Museo del Louvre, en Nueva York, Londres, Roma o tal vez en Qatar, en una de las lujosas propiedades del jeque, pero como nacieron en México, su trabajo, obra, arte y creatividad no se respeta ni valora y está en el abandono total, denuncia en entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN, el también muralista mexicano, radicado actualmente en Francia, Julio Carrasco Bretón.

No me explico, dice preocupado, cómo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no hacen nada todavía para rescatar y darle el valor que merecen murales tan codiciados y preciados, como los que se encuentran en el Polyforum Cultural Siqueiros, ubicado en Insurgentes Sur 701, colonia Nápoles, justo al lado del WTC, el centro de negocios más importante de México.

Tal vez, creo yo, dice Julio Carrasco, porque está dentro de una propiedad privada, pero si nos detenemos a ver que este majestuoso edificio y la fachada que lo rodea es patrimonio cultural de nuestro país, nuestras autoridades deberían de vigilar que se regenere el lugar y se evite que su estructura que da a Insurgentes Sur, esquina con Filadelfia, sea ocupada por vendedores de tamales, un puesto de tacos de carnitas estilo Michoacán y hasta los vecinos de la zona que llevan a sus perros a que defequen y orinen literalmente sobre la obra del maestro Siqueros.

“Hombres como el millonario mexicano Carlos Slim, que tiene una fundación seria, deberían de actuar y rescatar de inmediato del olvido, el abandono y la mugre, el otrora famoso Polyforum Cultural Siqueiros”, comentó finalmente Carrasco Bretón.