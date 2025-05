Festival Tecate Emblema 2025: Un viaje entre la nostalgia y la vanguardia

En el Autódromo Hermanos Rodríguez

Alanis Morissette ofreció un espectáculo cargado de activismo y una interpretación vocal impecable

El Festival Tecate Emblema 2025 se celebró los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año en la Ciudad de México. Con un cartel diverso que abarcó desde íconos del pop hasta talentos emergentes, el festival ofreció una experiencia vibrante para los asistentes.

El festival contó con una alineación de artistas que atrajo a miles de fanáticos. Entre ls prestaciones más destacadas estuvieron:

David Guetta: Una rave masiva

El DJ francés convirtió la noche en una auténtica fiesta electrónica con un espectáculo cargado de energía, fuego y visuales futuristas. Su set incluyó clásicos como Titanium, Play Hard y I’m Good (Blue), logrando que la multitud, que alcanzó las 44,000 personas, saltara sin descanso bajo una lluvia de luces y fuegos artificiales.

Alanis Morissette: La voz de una generación

La presentación de Alanis Morissette en el Tecate Emblema 2025 fue uno de los momentos más emotivos y poderosos con un espectáculo que combinó nostalgia, activismo y una interpretación vocal impecable.

Desde los primeros acordes de su guitarra dorada, Morissette dejó claro que su concierto no solo sería un recorrido por sus éxitos, sino también una plataforma para alzar la voz sobre la igualdad de género. En la pantalla central del escenario, se proyectaron imágenes de su trayectoria junto con estadísticas impactantes sobre la desigualdad que enfrentan las mujeres en el mundo.

Entre los datos que compartió, destacó que:

-El 81% de las mujeres ha reportado alguna forma de acoso sexual a lo largo de su vida.

-Las mujeres reciben, en promedio, solo el 68% de lo que los hombres ganan por el mismo trabajo.

-Más de 120 millones de niñas en el mundo han sufrido violencia sexual.

-Al ritmo actual, las mujeres tardarán 202 años en alcanzar la igualdad salarial.

Este poderoso mensaje antecedió la interpretación de Hand in My Pocket, Right Through You y Reasons I Drink, canciones que resonaron aún más fuerte tras sus palabras.

Pitbull: Fiesta y versatilidad

El rapero encendió el escenario con su característico estilo festivo, interpretando éxitos como Give Me Everything, International Love y Timber. Su show estuvo marcado por múltiples cambios de vestuario, pasando de una chamarra de piel a un atuendo vaquero, lo que añadió un toque visual dinámico a su presentación.

Will Smith: Cine, música y energía

Will Smith inició su presentación con una energía desbordante, interpretando algunos de sus mayores éxitos como Gettin’ Jiggy Wit It, Miami y Men in Black. Su setlist también incluyó temas de su nuevo álbum Based on a True Story, como Bulletproof y You Can Make It. La producción del espectáculo estuvo llena de efectos visuales, con pantallas gigantes que proyectaban imágenes de su trayectoria en la música y el cine.

no de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Smith recordó a James Avery, el actor que interpretó al querido tío Phil en El Príncipe del Rap. En las pantallas del escenario se proyectaron escenas de la serie, mientras Smith compartía cómo Avery fue una figura paterna para él. “Cuando James falleció, supe que él era el tío de todos. Me sentí con el deber de convertirme en el ‘tío Will’ del mundo”, expresó conmovido antes de interpretar Just the Two of Us, canción dedicada a su hijo.

El espectáculo también incluyó guiños a sus películas más icónicas. Durante la interpretación de Men in Black, Smith apareció con el característico traje negro y gafas oscuras, simulando el uso del famoso “neuralizador” de la película. En Wild Wild West, el escenario se transformó en un ambiente del Viejo Oeste, con efectos especiales y vestuario acorde. Además, se proyectaron pósters de sus películas más famosas, como Bad Boys y El Día de la Independencia.

María José y Lucía Méndez:

Un homenaje al pop mexicano

María José ofreció un show lleno de fuerza vocal y sorpresas, convirtiendo su set en un homenaje al pop mexicano. Invitó al escenario a Kalimba, Motel, Matisse y Lucía Méndez, quien se llevó una ovación del público al cantar un fragmento de Corazón de piedra. Fue un momento inesperado, pero profundamente emotivo.

CD9: El reencuentro más esperado

La boyband mexicana CD9 se presentó por primera vez en un festival, generando una respuesta inmediata de sus seguidores. Gritos, pancartas y un coro de fans que no olvidan sus himnos pop marcaron su regreso a los escenarios. Desde el primer instante, Jos Canela, Freddy Leyva, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque demostraron que su conexión con el público sigue intacta. Interpretaron entre otros, temas como: Me equivoqué, Ángel cruel, Vuelves y I feel alive, tema con el que cerraron su presentación.

El Tecate Emblema 2025 reunió a una multitud impresionante, con una asistencia estimada de más de 50,000 personas a lo largo de los dos días. Además de la música, los asistentes disfrutaron de experiencias interactivas como:

-Distrito Tecate: Un espacio con vistas privilegiadas al escenario principal.

-Chela Lab: Un laboratorio de cerveza donde los asistentes pudieron personalizar sus bebidas con toppings únicos.

-Actividades Temáticas: Desde zonas de descanso hasta espacios de arte y fotografía para capturar momentos inolvidables.

El festival reafirmó su posición como un evento clave en la escena musical de México, ofreciendo una combinación de nostalgia, innovación y entretenimiento de primer nivel.