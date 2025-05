Sobre la desgracia en lo del velero “Cuauhtémoc”, el abuso de la 4T

Sin duda -y sin caer en malas ondas-, seguro surgirán responsabilidades respecto de las causas del percance del gran velero-escuela “Cuauhtémoc” en el histórico puente de Brooklyn en Nueva York.

Los expertos advierten una falla en el motor de la embarcación sumada, al parecer, a una deficiente tarea del barco remolcador Charles D. McAllister que derivaron en el percance.

Lo que no pocos no alcanzamos a entender es por qué el capitán, que seguro tenía toda la película de lo que estaba ocurriendo, mantuvo a los jóvenes cadetes parados sobre los mástiles del velero mientras veía cómo, sin control, la nave se enfilaba hacia el puente.

En fin.

Lo que sí no tiene justificación es la gandallez de la dirigencia de Morena en Nueva York que aprovechó horas antes el arribo del buque para desde ahí promocionar las elecciones judiciales del próximo 1 de junio y hacer videos desde el “Cuauhtémoc” en favor de varios aspirantes a ministros de la Corte entre quienes sobresale la controvertida morenista Lenia Batres junto a César Gutiérrez Priego.

Así, para la historia de la impunidad y el desaseo que envuelven a la reforma del Poder Judicial quedarán esos videos de quienes se aprovecharon del buque-escuela “Cuauhtémoc” para impulsar a sus candidatos.

“Paisanos, no olviden este 1 de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados. Es muy necesario el voto para que tengamos la mayoría y así ya ir saliendo poco a poco del estancamiento que tenemos con los jueces corruptos. Así que no lo olviden paisanos, es muy importante su voto el primero de junio, principalmente estamos con Lenia Batres, quien es la número 3 en la boleta, y con César Mario Gutiérrez Priego, con el número 49, y así posteriormente les vamos a ir dando los números y los nombres”, se dice en uno de esos videos.

En otro, se escucha decir a Ulises García: “¿Qué tal paisano? Le saluda su servidor para invitarlos, desde el Downtown Manhattan, a que este 1 de junio salgan a votar por ministros y ministras. Es algo único en el mundo, que los ciudadanos van a elegir a sus jueces y magistrados. Hagamos historia, ustedes más que todos, porque nosotros aquí en el exterior desgraciadamente no tenemos esa oportunidad”.

En los videos promocionales de Morena-NY se pide votar por nueve candidatos: María Ríos, Irma García, Loretta Ortiz, Lenia Batres, Natalia Téllez, Ángel Mario García, César Gutiérrez, Isaac de la Paz y Federico Anaya.

Eso a pesar de que en enero anterior el INE determinó que los mexicanos radicados en el extranjero no podrían votar en estas elecciones porque no habría condiciones para garantizar esos votos. La ley electoral vigente indica que los partidos no pueden participar en las contiendas.

Sobre estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo:

“Hay un video (son 4) que circularon unas personas que subieron al buque horas antes o un día antes y que hablaban de la elección del Poder Judicial. Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población, es algo que se hace normalmente, llega un puerto, se abre para que quien desee y personas que viven en Nueva York y, obviamente, pues muchos paisanos y paisanas ya saben que llegó el buque ‘Cuauhtémoc’ y lo visitan para ver cómo es, y se les da explicaciones de cómo es.

“Entonces, en esa apertura a los visitantes, pues hubo algunas personas que firmaron un video y eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina, sino sencillamente los visitantes filmaron un video que es importante que se conozca”, intentó justificar.

No sean mezquinos: Sheinbaum

Frente a algunos de estos cuestionamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró mezquinos a quienes han criticado a la Marina de México.

The New York Times indicó que en tanto avanzan las investigaciones la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en coordinación con el gobierno de México centran sus revisiones técnicas en los “problemas mecánicos” que se supone causaron que el buque se desviara y estrellara contra el puente, y cual fue roll del remolcador en este percance.

Mientras, el velero “Cuauhtémoc” -que cuenta con un seguro- se encuentra en un astillero de Nueva York.

“El buque tiene que ser reparado, y hay un seguro que cubre estas situaciones”, se indicó.

Inexplicable no declarar la emergencia por sequía: PRI

Paloma Sánchez, senadora del PRI por Sinaloa, reiteró su exigencia de que la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, y Protección Civil federal levanten sus restricciones para declarar la emergencia por sequía en su estado y en el norte del país.

La senadora Sánchez indicó que la decisión política y administrativa de ambas áreas del Gobierno Federal de no aceptar la declaratoria de emergencia por la ya larga y aguda sequía afectan gravemente a Sinaloa, estado que enfrenta la peor crisis hídrica en cinco décadas.

“Estamos enfrentando la peor crisis de sequía de los últimos 50 años”, subrayó.

En este contexto, cabe destacar que las presas de la región están en su nivel más bajo, con apenas un 6.6% de almacenamiento y que 20 municipios sufren condiciones muy críticas: 9 en sequía excepcional, 10 en extrema y uno en sequía severa. Además, alertó que la caída en la producción de maíz provocará pérdidas por 18 mil millones de pesos.

La legisladora indicó que sobre todo lo anterior existe la contradicción del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Primero dijo que esta declaratoria no era necesaria, después, que sí. Y ahora con la negativa de la Conagua y Protección Civil pide no nos abandonen… ¡pero quien ha abandonado a Sinaloa es él!… Nos ha dejado solos frente a la violencia, y ahora también frente a la sequía”, subrayó.

La senadora exige al gobierno federal que actúe con responsabilidad.

“En Sinaloa ha pasado de todo en los últimos meses. Si no pueden -o no quieren- parar la violencia, al menos que ayuden a enfrentar la crisis por falta de agua en el estado”, sentenció.

