Unidas en “Brava” un gran disco de homenajes

América Libertad, Daniela Pedali, Yaneth Sandoval y Malela

El material ya está disponible en todas las plataformas digitales

Por Isabel Violeta

“Brava” es el nombre del nuevo disco con una propuesta musical bajo la idea creativa y producción de Juan Carlos Paz y Puente, David Garza M. y Mike Paz y Puente. Reúne canciones que son parte del colectivo popular. Ya está disponible en plataformas digitales.

El álbum contiene las canciones Todo se Derrumbó (Manuel Alejandro) La media vuelta (José Alfredo Jiménez) El Breve Espacio (Pablo Milanés) Contigo Aprendí (Armando Manzanero) Si me dejas ahora (Camilo Blanes Cortés) Procuro olvidarte (Manuel Alejandro) Si no te hubieras ido (Marco Antonio Solís) Detrás de mi ventana (Ricardo Arjona) El Triste (Roberto Cantoral) Bachata Rosa (Juan Luis Guerra) Amor Eterno (Juan Gabriel) Querida (Juan Gabriel). Todas son interpretadas por las voces de América Libertad, Daniela Pedali, Yaneth Sandoval y Malela.

Daniela Pedali en entrevista nos contó “estoy emocionada, hace como un año me llamó el productor Juan Carlos Paz, cuando me contó que el proyecto era con orquesta sinfónica no pude decir no, acepté enseguida, porque era volver a vestir estas canciones icónicas, así que nos vimos en el estudio y yo estaba muy emocionada”.

Ya que son varias cantantes se hizo una selección de canciones que interpretaría cada una “Amor eterno”, “Detrás mi ventana”, “Si me dejas ahora”, son las canciones que interpretó “las decidimos juntos, fue un honor y un reto”, dijo.

Y hablando de retos la en palabras de Daniela Pedali “todas las canciones fueron un reto, pero no en lo vocal, si no en la interpretación, pues soy italiana y sé que era icónico cantar ‘Amor eterno’, y la verdad no me había fijado bien en lo que dice y cuando lo hice y la oí con el arreglo tuve que esperar una semana para poder cantarla sin llorar, no podía hacerlo, me daba un nudo en la garganta. Pero todas tienen los suyo, ha sido una aventura”.

En cuanto al nombre del disco nos describió “Brava es también un adjetivo italiano y me encantó la idea, siento que es lo que vio el productor en nosotras, yo soy la representante así que fue un cumplido para todas nosotras”.

Estas nuevas versiones han atraído al público de las cantantes, así como nuevo público que ha hecho llegar sus buenos comentarios “estoy contenta de que he recibido mensajes y de cumplidos, hasta de Italia, es una buena oportunidad para acercar a más personas a estas canciones”.

Sobre presentaciones en vivo aun no tienen nada concretado “Juan Carlos ya tenía la idea de presentarlo en vivo, y yo la verdad estaría encantada, aún se está viendo la posibilidad de que se haga, pero justo con las orquestas así que, no veo la hora”. Siendo un gran proyecto no podían faltan los aprendizajes y el de Daniela Pedali fue “que el resultado fuera una obra de arte, eso pasa cuando se juntan grandes artistas, se hacen cosas maravillosas, como italiana siento que fue como anular fronteras y permite que fluyan las emociones. Además, cuando interpreté las canciones me sentí de esta tierra que amo, llegue hace 10 años, y hoy me siento más mexicana”.

Al final no dejó de agradecer por “ser parte del proyecto tan grandioso y bonito, lo bueno que es para México y por la música”.