Frank Rodríguez estrena las películas Carretera 15 e Inevitable

Protagonista de más de 30 películas

Estarán disponibles en Amazon Prime México y Latam

Por Arturo Arellano

En diciembre 2024, Fran Rodríguez protagoniza, escribe y produce el filme Tumorrou y para este 2025 arranco con todo. Participó en el filme Nos Veremos Esta Noche Mi Amor, filmada en Burgos España. (Actuando con la Mexicana Nora Cervantes y elenco español)

En el mismo mes dirigió, escribió y produjo la película Duos. (Teniendo como protagonista a Enoc Leaño) En Abril, protagoniza, escribe y dirige el filme Un Dos Tres Por Mi, (al lado de Salvador Zerboni, Tatiana del Real, Jessica Segura, Enoc Leaño, Rodrigo Murray, y Nora Cervantes)

Y este mes de mayo estrena en Prime Mexico y Latam, las películas Carretera 15 (estrenada en cines en México en 2023) e Inevitable (en cines 2022), las cuales están en VIX USA. Cabe recordar que el mes pasado estreno Retrato Familiar, en todo el continente para el canal Cine Latino película que protagonizó, escribió y produjo, compartiendo con Salvador Zerboni y Carla Hernández.

En entrevista nos contó “Ha sido muy interesante porque son películas que se estrenaron en 2023 y en plataformas en Estados Unidos, pero ahora llegan a México, es increíble porque se están estrenando ahora que filmo otras cosas, es un ciclo en el que me encanta trabajar”.

Celebra que sus películas lleguen a plataformas digitales “Sobre todo, que cuando uno tiene una película en cines su alcance es limitado, aun con las campañas, porque solo es en salas y cuanto dure, pero en plataformas las personas que no sabían que existías o donde no se ve tanto cine mexicano, puedan acercarse a estas historias”.

De la cinta Retrato Familiar, dijo “soy guionista, productor y antagonista, son dos secuestradores, que llegan a una casa de una familia adinerada y empezamos a torturarlos psicológicamente para sacarles información que nos pidieron. En Carretera 15 pasó lo mismo, hago guion, producción y antagonista, se desarrolla en los 80’s, cuatro amigos se van de viaje sy e les muere un personaje y quedan varados en la carretera, fue un viaje a la nostalgia a mi infancia, con música de Sombrero Verde para la película, fue padrísimo y es una película bonita en términos de nostalgia, pero si te da por ver esta época, en como la decoramos”.

Añade que “Carretera 15 a excepción de una, todas fueron buenas críticas, una fue muy llamativa que no les gustó, mientras que, Retrato Familiar polarizó al público, sobre todo a las mujeres, porque es muy fuerte”. No obstante, pongo atención a las críticas, pero no me ensaño en eso, lo tomo como es, el crítico más duro soy yo mismo y una vez que quedan como lo que tengo en mente, ya lo demás es ganancia”.

Sobre la película Inevitable, dirigida por Manuel Villaseñor, dijo que aborda una de las problemáticas más sensibles dentro del núcleo familiar: el abuso sexual intrafamiliar. Con un elenco encabezado por Rodrigo Murray, Hania de la Vega, la cinta busca generar una reflexión profunda sobre la violencia que muchas víctimas enfrentan en silencio.

Desde su estreno, Inevitable ha sido reconocida en diversos festivales de cine por su impactante narrativa y su enfoque social. Frank ha destacado que su objetivo no es aleccionar, sino exponer una realidad que muchas víctimas enfrentan y que, en ocasiones, no se denuncia por miedo o presión social. La cinta al igual que Carretera 15 llegará a plataformas digitales este mes.

Finalmente Rodríguez, adelantó que este año estrenará como protagonista los filmes Oxidadp (Con Karyme Lozano y Rodrigo Murray) , Maria Desatadora De Nudos (con Karyme Lozano) y Corazón Sagrado (con Lisset y Salvador Zerboni).