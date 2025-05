Impuesto a remesas elevaría su costo hasta 23.50 dólares por envío

IMPUESTO A REMESAS

En puerta, otro triunfo de Trump

Posible aprobación enciende alertas, tanto en México como entre grupos defensores de migrantes en EU

De aplicarse el impuesto de 5% a las remesas de migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos, representaría otro triunfo del presidente Donald Trump y se encarecería considerablemente el envío de dólares a México.

De acuerdo al avance de la propuesta en el Capitolio, todo indica que su “maravilloso plan” será aprobado por legisladores republicanos y se estima que su administración recaudará más de 25 mil millones de dólares por este nuevo gravamen.

“La imposición de un impuesto del 5% sobre el monto enviado incrementaría ese costo en 17.50 dólares, lo que elevaría el gasto total a 23.50 dólares por envío. Esto representa casi cuatro veces el costo actual del envío de remesas”, detalla BBVA y su área de investigación Research.

En un análisis de los especialistas de BBVA Research, Juan José Li Ng y Carlos Serrano, sobre la medida del gobierno estadounidense, BBVA recordó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estimó que, durante las primeras semanas de mayo, el costo promedio por enviar 350 dólares de Estados Unidos a México fue de casi seis dólares, situación que cambiaría drásticamente con la medida.

En ese sentido, explicó que un aumento tan relevante en el costo de envío, podría generar distorsiones artificiales en el mercado y llevar a que las personas migrantes busquen mecanismos alternativos para hacer llegar el dinero a sus países de origen.

En una de ellas, muchos migrantes no documentados podrían recurrir al apoyo de familiares y amistades con ciudadanía o residencia en Estados Unidos para canalizar los envíos en su nombre.

Por otro lado, otros migrantes y sus familias en México podrían optar por bancarizarse, lo que les permitiría recibir estos recursos a través de transferencias interbancarias, las cuales no estarían sujetas al impuesto.

“Es posible que se surjan y se desarrollen múltiples canales informales para el envío y recepción de estos recursos y remesas”, señaló BBVA.

De acuerdo con la institución financiera, si el gravamen lleva al el uso de canales informales para el envío de remesas, y éstos se fortalecen, se podría incentivar la participación de organizaciones criminales en estas actividades.

“Este gravamen sería injusto, regresivo y contrario a los compromisos internacionales, pero tendría efectos limitados y no afectaría de forma significativa a la balanza de pagos”, aseveró.

La firma financiera recordó que en 2024, México recibió 62 mil 500 millones de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos, enviadas por ocho millones de personas nacidas en México con estatus legal (ciudadanos o residentes), además de millones más de segunda generación.

“El universo potencialmente afectado por un impuesto sería el de los aproximadamente cuatro millones de mexicanos no documentados que residen en Estados Unidos”, estimó.

Aunque la medida todavía está en proceso legislativo, y ha generado divisiones incluso entre legisladores republicanos, la posibilidad de su aprobación ha prendido alertas tanto en México como entre grupos defensores de migrantes en Estados Unidos.

Entidades más afectadas en México

El mayor banco del Sistema BBVA México, señaló que, en una primera proyección, las entidades federativas con los mayores impactos por el impuesto del 5% a las remesas que envían los connacionales de EU al país dentro de la reforma fiscal que impulsa la administración Trump, serían Tamaulipas, con una caída en flujos sobre remesas de 4.4%, seguido por Guerrero, de 4.3%.

También figurarían Puebla y Oaxaca, con un descenso en flujos de 3.6% cada una, mientras que el de Veracruz sería del orden de 3.4%.

Las entidades federativas que pudieran tener las mayores afectaciones en términos monetarios, no obstante, serían Michoacán, con minusvalías por 147.5 millones de dólares (mdd); Guerrero, de 146.6 mdd; Oaxaca, de 124.8 mdd y Puebla, de 122.8 mdd. Guanajuato, a su vez, presentaría pérdidas por 121.3 mdd.

Impuesto a las remesas, inviable: asegura la American Society of Mexico

Al respecto, Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico (AMSOC), aseguró que la imposición de un gravamen al dinero que envían los migrantes desde Estados Unidos no tiene razón de ser por dos principales razones.

“Una de las razones: Hay un acuerdo de no doble tributación entre México y Estados Unidos que se violaría. Y lo otro es porque las instituciones financieras estadounidenses vienen abogando porque no se dé un impuesto, no nada más en la remesa, sino en cualquier transferencia internacional”, mencionó en rueda de prensa.

Sin embargo, el representante de los empresarios estadounidenses en México advirtió que en el Congreso de los Estados Unidos tendrá lugar una discusión es álgida el tema del impuesto a las remesas.

Apenas las remesas que ingresaron al país tuvieron un repunte en marzo, después de una contracción observada en febrero, el primer mes de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Banco de México (Banxico) dio a conocer que el monto de remesas enviadas por los migrantes creció 2.7% en comparación anual durante el tercer mes del año. Mientras que a tasa mensual las remesas repuntaron más de 15%.