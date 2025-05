Paco de María regresa al Lunario del Auditorio Nacional

Estrenando su nuevo sencillo

El 07 junio cantará su más reciente sencillo “Everything I Do”

Por Isabel Violeta

El cantante Paco de María se encuentra estrenando sencillo con video musical llamado “Everything I Do (I Do It For You)”, originalmente popularizado por Bryan Adams, y cuya versión presentará en vivo en su nuevo concierto junto a su Big Band el día el 07 junio en el Lunario.

En entrevista expresó su emoción ante el show “estamos muy emocionados y motivados, llevo más de 20 conciertos en el Lunario, me da gusto regresar al lugar que me abrió las puertas a mi carrera y me ha dado tanto, pero este ahora es un concierto nuevo pues estrenare el nuevo sencillo”.

Entre su repertorio se encuentran canciones de los 70’s, 80’s y 90’s de grupos como Radiohead, Queen, Depeche Mode, así como un homenaje a José José y a Juan Gabriel, todo acompañado de una orquesta en vivo. “Lo separaré en distintas épocas, como boleros, los homenajes y los estrenos, involucrando al público y cantar cerca de ellos, me gusta platicar con la gente, darles mensajes de conexión”.

El lanzamiento del nuevo sencillo fue por las fechas del día de las madres porque “quise hacer un homenaje a ellas, en especial a la mía, pues en si mi apellido artístico de María es un homenaje a mi madre que se llama María y está dedicado a ella y a todas las madres que me escuchan”.

Paco de María destacó lo difícil y lo bueno que ha tenido en su carrera “mi carrera va en contra de las modas, lo que lo vuelve difícil, pero sé que será paso a paso, como lo he hecho desde que empecé tocando para 15 personas oyéndome, pero mantenerte y con nuevas ideas es lo que me ha ayudado. Por otro lado, lo más bonito ha sido mantenerme firme y no dejarme llevar por las modas”.

En cuanto a las expectativas para este show mencionó “No creo en las expectativas, ya aprendí a hacerlo, ahora solo es pararse en el escenario y echar mi corazón sobre él, La presentación es siempre entregando todo a mi público”.

Por último, solo agregó “Quiero invitar a la gente que no se pierdan el concierto pues será la única fecha, una gran experiencia, con mucha conexión y diversión”.

Los boletos están a la venta en el sistema ticket master o en taquillas y pagina del recinto.