Ha distribuido Pemex 370 mil toneladas de fertilizantes

Avance de 56%

Durante su participación en la entrega de fertilizantes del programa Fertilizantes para el Bienestar en el estado de Zacatecas, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que la política energética nacional impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, está orientada a poner los fertilizantes y los hidrocarburos al servicio del pueblo, del campo, de la tierra, de quienes siembran y alimentan a las familias mexicanas.

Rodríguez Padilla señaló que el programa Fertilizantes para el Bienestar es mucho más que apoyo al campo, pues se trata de una política de soberanía, de dignidad y de seguridad nacional, por ello: “Pemex es del pueblo y para el pueblo. Porque no hay justicia energética si no se convierte en justicia social. No hay soberanía petrolera si no se traduce en autosuficiencia alimentaria”.

Explicó que a diez semanas de que se amplió la cobertura del programa a más estados de la República, se avanzó 56% en la entrega nacional, con la distribución de más de 370 mil toneladas de fertilizantes por todo el país.

“Mantenemos un ritmo de distribución superior a seis mil toneladas diarias, alcanzando incluso entregas de hasta 10 mil toneladas por día. Este esfuerzo, por su escala, por su rapidez y por su propósito, no tiene precedentes”, dijo.

El director de Pemex expuso que se implementa una estrategia rigurosa de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones.

Por ejemplo, se ha concluido el mantenimiento de las calderas de servicios auxiliares en el Complejo Petroquímico Lázaro Cárdenas, y se avanza en la construcción de su nueva subestación principal.

Además, se está construyendo la nueva bocamina de la unidad minera de San Juan de la Costa y próximamente se harán pruebas operativas en nuestras plantas de urea.

También reveló que están realizando modernizaciones clave en el Complejo Cosoleacaque y en las terminales de recepción y despacho de amoniaco.