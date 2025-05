Aeropuerto de Cancún: agentes del INM atracan al turismo internacional

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Amarga experiencia de ciudadano español en su visita al Caribe mexicano

Manolo Sánchez es conductor de un taxi en Sevilla, España, donde maneja un flamante Tesla, y hace poco vino de vacaciones a Cancún y la experiencia que vivió en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando iba de regreso a su país, lo hace pensar varias veces si regresará algún día a vacacionar en el Caribe mexicano.

En el filtro de Migración, en la citada terminal aérea, un agente de esa oficina oficial le pidió o, más bien dicho, le exigió 200 euros en efectivo, 100 de él y 100 de su esposa, para poder salir de México.

El atraco se consumó de manera inevitable, pues armar un lío en ese momento le hubiese hecho perder su vuelo a Madrid, de donde después viajará por tren hasta Sevilla, su lugar de residencia.

La semana pasada contactó con DIARIOIMAGEN y narró su amarga experiencia después de visitar Playa Delfines, en Cancún, y cruzar en ferry para conocer el azul turquesa del mar en su trayecto a Isla Mujeres.

“La verdad me dejó impresionado la belleza del Caribe mexicano, pero lo que me pasó en el aeropuerto cancunense ese día me tiene molesto e indignado. Cómo es posible que las autoridades mexicanas no hagan nada para frenar los abusos al turismo”, dijo.

“En nuestra visita escuchamos de muchos casos donde los protagonistas de los abusos y atracos son los taxistas, que rayan en la incredulidad. Hasta 500 dólares por una dejada de Cancún a Playa del Carmen, es todo un récord Guinness”, me contó el señor Sánchez.

“Tal parece que las autoridades están de acuerdo con lo que hacen los taxistas y el personal de Migración con el turismo internacional. Deberían de cuidar sus destinos turísticos en México, pues la publicidad negativa que más daña es la que se hace de boca en boca”, afirma.

También contó que, independiente del pasaje migratorio, fue asaltado nuevamente al comprar una pizza en Domino’s. Resulta que la empleada que le cobró la empanada, lo hizo cargándole el 25% de propina “o no hay pizza”, le dijo la cínica dependienta.

Siempre pienso que la cadena de atracos que se comete contra el turismo van a convertir a Cancún en otro Acapulco. A nadie le gustan este tipo de comentarios, pero creo que es tiempo de cuidar al turismo en beneficio de las generaciones que vienen.

Abusos y estafas afectan imagen turística

Es así que, Cancún, uno de los destinos más visitados del mundo, enfrenta una serie de irregularidades que han generado preocupación entre turistas nacionales e internacionales. Desde cobros excesivos por parte de taxistas hasta fraudes en paquetes vacacionales y alquileres de inmuebles, estos problemas han afectado la reputación del paraíso caribeño.

Uno de los problemas más recurrentes en Cancún es el abuso de los taxistas, quienes han sido denunciados por cobros excesivos y trato agresivo hacia los pasajeros. En redes sociales, turistas han reportado tarifas exorbitantes, como el caso de una influencer que pagó 10,000 pesos por un viaje de 30 minutos. Además, la llegada de Uber ha desatado conflictos con los taxistas locales, quienes han protagonizado agresiones físicas y bloqueos contra conductores de la plataforma.

Las estafas en la venta de paquetes turísticos han aumentado en los últimos años. Empresas fraudulentas ofrecen promociones atractivas en redes sociales y sitios web, pero al llegar al destino, los turistas descubren que los hoteles no tienen registro de sus reservas o que los servicios prometidos no existen. Este tipo de fraude ha generado múltiples denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El alquiler de propiedades a través de plataformas como Airbnb también ha sido blanco de fraudes. Turistas han reportado casos en los que, tras pagar por adelantado, descubren que el inmueble no existe o que está ocupado por otra persona. En algunos casos, los estafadores utilizan imágenes falsas para atraer clientes y luego desaparecen con el dinero.

Además de los problemas mencionados, turistas han denunciado:

– Cobros ocultos en restaurantes y bares, donde se agregan cargos no autorizados a la cuenta.

– Venta de tours falsos, en los que los visitantes pagan por experiencias que nunca se realizan.

– Extorsión por parte de autoridades, con reportes de policías que exigen dinero a turistas por supuestas infracciones menores.

Las irregularidades en Cancún han afectado la percepción del destino, generando desconfianza entre los viajeros. Aunque las autoridades han implementado medidas para combatir estos problemas, la falta de regulación y el crecimiento descontrolado del turismo siguen siendo desafíos pendientes. La transparencia y la protección al consumidor serán clave para restaurar la imagen de Cancún como un destino seguro y confiable.

Ejidatarios de Bacalar, en contra de Área Natural Protegida

La comunidad ejidal de Bacalar ha manifestado su rechazo a la propuesta de declarar la región como Área Natural Protegida (ANP), argumentando que esta medida podría derivar en el despojo de tierras y afectar el desarrollo económico local. La iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la organización Amigos de Sian Ka’an, ha generado preocupación entre los habitantes y propietarios de terrenos en la zona.

Integrantes del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar han expresado su inquietud ante la posibilidad de que la declaratoria de ANP limite el acceso y uso de los recursos naturales, afectando su sustento y el crecimiento turístico de Bacalar. Según el Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, la propuesta original abarca 219,818 hectáreas, incluyendo varias lagunas y la costa de la Bahía de Chetumal.

Desde 2016, la organización Amigos de Sian Ka’an presentó estudios justificativos para la declaratoria, asegurando que los ejidatarios estaban de acuerdo con la medida. Sin embargo, los comisariados de 12 ejidos han desmentido esta afirmación, señalando que nunca dieron su consentimiento para la creación del ANP.

Roberto Salgado Sangri, presidente de dicho Consejo argumentó que la imposición de un ANP podría afectar el desarrollo económico de Bacalar, ya que la administración y el manejo de permisos quedarían en manos de la Conanp y de Amigos de Sian Ka’an. Esto generaría incertidumbre para los inversionistas, quienes podrían desestimar la región debido a las restricciones que conlleva un ANP.

Además, los ejidatarios advierten que la falta de inversión podría traducirse en mayor pobreza y delincuencia, afectando directamente a las familias que dependen del turismo y otras actividades económicas.

Desde 2017, diversas organizaciones empresariales, ejidales y campesinas de la zona sur han unido esfuerzos para oponerse a la iniciativa. La resistencia se basa en la defensa de los derechos de los ejidatarios y en la promoción de un desarrollo sostenible que beneficie a la comunidad.

Salgado Sangri ha enfatizado la importancia de que la población se mantenga unida frente a estos intentos de despojo. La lucha por conservar su tierra y recursos es fundamental para el futuro de Bacalar.

Salud estatal confirma primer caso de sarampión

Activan los protocolos de vigilancia epidemiológica

Las autoridades sanitarias de Quintana Roo han confirmado el primer caso de sarampión en el estado, registrado en el municipio de Bacalar. La Secretaría de Salud estatal, encabezada por Flavio Carlos Rosado, informó que se han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y bloqueo vacunal para evitar la propagación de la enfermedad.

El paciente es una niña de un año y ocho meses, quien no contaba con la vacuna contra el sarampión. La menor ya recibe atención médica y se han implementado medidas de contención en la zona afectada. Hasta la semana epidemiológica 19, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reporta 17 casos sospechosos en Quintana Roo, lo que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias.

Ante la confirmación del caso, se han desplegado brigadas de vacunación en Bacalar y otras zonas del estado. La estrategia de bloqueo vacunal busca inmunizar a la población cercana al caso confirmado para evitar nuevos contagios. Además, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en hospitales y centros de salud.

México enfrenta un aumento en los casos de sarampión, con 1,520 contagios confirmados en 17 estados del país. Chihuahua es la entidad más afectada, con 1,434 casos y tres fallecimientos registrados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre la importancia de la vacunación para frenar la propagación del virus.

Las autoridades han instado a la población a revisar los esquemas de vacunación, especialmente en niños menores de seis años. La vacuna contra el sarampión se aplica en tres etapas: a los 12 meses, a los 18 meses y a los 6 años. La falta de inmunización aumenta el riesgo de complicaciones graves, como neumonía y encefalitis.

Las autoridades sanitarias en México han implementado diversas estrategias para contener el brote de sarampión en distintas regiones. Algunas de las medidas clave incluyen:

– Vacunación masiva: Se han reforzado las campañas de inmunización, especialmente en estados con casos confirmados como Chihuahua y Oaxaca. La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) es la principal herramienta de prevención.

– Bloqueo vacunal: En zonas con casos confirmados, se está vacunando a personas cercanas al paciente para evitar la propagación.

– Vigilancia epidemiológica: Se han intensificado los monitoreos en hospitales y centros de salud para detectar posibles nuevos contagios.

– Medidas preventivas para viajeros: La Secretaría de Salud recomienda a quienes viajen a zonas afectadas revisar su esquema de vacunación y tomar precauciones como lavado frecuente de manos y evitar contacto con personas enfermas.