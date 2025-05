Resulta que el culpable del doble homicidio no es el crimen organizado, sino la oposición

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Ximena Guzmán y José Muñoz, los dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asesinados el martes en un artero atentado en plena vía pública, fueron despedidos como mártires, si no es que casi como héroes.

Sin embargo, contra los primeros indicios que apuntaban hacia una venganza o amenaza de parte de alguna organización del crimen organizado, las autoridades apuntaron hacia otras hipótesis acerca del motivo del artero ataque, a cargo, eso sí, de un auténtico profesional del crimen.

Este señalamiento hacia otro posible responsable del doble homicidio, surgió durante una conferencia de prensa del secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, y la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, ambos de la capital del país.

“No se puede concluir, por ahora, que los asesinatos estén vinculados con el crimen organizado”, informó la fiscal Alcalde Luján, según nota de la agencia de noticias UNO, de Telcel.

“No podemos concluir, no, que esto esté vinculado al crimen organizado, mucho menos hablar en estos momentos de un grupo de crimen en específico nuestra labor, es de nuevo agotar no todos los actos de investigación que tengamos, que podamos hacer de acuerdo a la información disponible que recabemos”, dijo Alcalde Luján, citada por UNO.

“No podemos concluir, no, que esto esté vinculado al crimen organizado, mucho menos hablar en estos momentos de un grupo de crimen en específico nuestra labor, es de nuevo agotar no todos los actos de investigación que tengamos, que podamos hacer de acuerdo a la información disponible que recabemos”, agregó la fiscal capitalina.

Si los especialistas en materia criminal no han descartado ninguna posible causa del artero ataque, resulta más sorpresivo que en la Comisión Permanente, los legisladores oficialista ya apuntaron a posibles culpables, sus siempre presentes enemigos, los “conservadores” y todavía peor, los medios de comunicación no sometidos a la llamada Cuarta Transformación.

Después de utilizar todo el peso político del Senado para obligar a un particular a darle disculpas en público por un incidente en el aeropuerto, el presidente de esa Cámara, el ex perredista y ex petista Gerardo Fernández Noroña continuó con su campaña para ganarse las simpatías de sus “camaradas” de Morena, pues se le ocurrió culpar del ataque contra los desafortunados funcionarios capitalinos a una “campaña de agresión de la derecha”.

Horas después de la confirmación del asesinato en contra de la secretaria particular y el asesor de Clara Brugada Molina, Fernández Noroña dio a conocer un mensaje en sus redes sociales. En el material recordó su vínculo con las personas asesinadas desde que coincidieron en la alcaldía Iztapalapa y aseguró que deben frenar las agresiones en contra de cualquier persona dentro de México.

“Lo lamento profundamente. Mi solidaridad para familiares y amigos. Me parece que se está yendo en incremento una campaña de agresión contra compañeras y compañeros del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente. Espero que se esclarezcan los hechos, que no quede impune y se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona”, mencionó.

El presidente de la Mesa Directiva señaló que el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz deriva de una «campaña de agresión promovida irresponsablemente por la derecha».

En otro mensaje publicado en sus redes sociales, el legislador de Morena se refirió a las reacciones y especulaciones que algunos personajes opositores han dado a conocer en redes sociales tras el asesinato. Al respecto, en su cuenta verificada de la red social X escribió:

“Los fachos sí cierran filas con los fachos, defienden con fiereza y una rabia digna de mejores causas. Sólo les falta celebrar con fiestas públicamente las agresiones hacia compañeros y compañeros de nuestro movimiento. Les va a hacer daño tanto veneno pandilla de farsantes”.

Por el contrario, antes del inicio de la sesión de la Permanente, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, exigió que se abra una línea de investigación sobre los hechos que considere la posibilidad de la intervención de grupos del crimen organizado.

“Es gravísimo lo que ocurrió, como para que no hablemos del tema, y sí, lo decimos con todas sus letras, una línea de investigación, después de ver las características del sicario, el profesionalismo de la persona, el tiempo que los estuvo esperando, lo dirigido que fue el ataque, no hay manera de que una de las líneas de investigación no sea delincuencia organizada, mandándole un mensaje al Estado mexicano, concretamente al gobierno de la Ciudad de México”, indicó.

La también panista Lilly Téllez, en tribuna, aludió al tema al afirmar que el asesinato de Muñoz y Cuevas “no fue ninguna casualidad: Es el resultado de un modelo mafiocrático. No pidan que no se politicen los asesinatos, porque son un asunto político, producto de la política de Morena de pactar con los criminales”.

Por cierto, la senadora por Morena aprovechó su paso por la tribuna de la Comisión Permanente para darle una nueva “repasada” al presidente de ese organismo y del Senado, a quien le llevó una corona y una capa imitación de armiño, para reprocharle el abuso que cometió al obligar a un particular a ofrecerle disculpas públicas por un incidente ocurrido en el aeropuerto.

La senadora Téllez tuvo que dejar los objetos en la mesa de la Presidencia, pues Fernández Noroña había dejado su sitio previamente y la sesión la condujo la senadora Imelda Castro, también de Morena, quien se esforzó por exigirle que se limitara el tema de la discusión que era la reforma al Poder Judicial y las elecciones del venidero 1 de junio.

El que sí se centró en el tema fue el diputado Pablo Vázquez Ahued, de MC, quien les recordó a Morena y rémoras los aspectos negativos de esa reforma, desde la forzada sesión que tuvieron que realizar fuera de su recinto, para refugiarse en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca.

Señaló que a diez días de las votaciones, pues es muy bajo o nulo el interés generado en torno a esta elección judicial, por lo que se perfila una participación muy baja que desde luego no abonará a tener una legitimidad y un Poder Judicial más sólido, sino que, al contrario, como lo denunciamos en su momento, contribuye a socavar la autonomía del Poder Judicial.

Además, propuso una contrarreforma que fortalezca también el Estado de derecho, que el andamiaje del Poder Judicial de la Federación realmente sea sólido y no abra paso a este socavamiento interno, producto, pues, de unas selecciones mal planteadas.

Más contundente fue la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, quien, de inicio, sostuvo que “estamos frente a la más vergonzosa farsa que haya vivido nuestro país.

“El próximo 1 de junio, aunque sé que les molesta, no vamos a poder dejar de hablar de esto durante mucho tiempo, probablemente muchos años, porque la realidad nos va a demostrar que esto es un gravísimo error.

“Ochocientos ochenta y un puestos, tres mil cuatrocientos candidatos dispersos en seis boletas, muchas lagunas legales que han resuelto los obedientes consejeros del INE con acuerdos internos, con resoluciones del Tribunal Electoral Federal que, por cierto, ya han sido impugnados”, advirtió la legisladora priista, quien recriminó:

“Todas las décadas de aprendizaje de un órgano electoral como el INE que fue, incluso un ejemplo mundial, hoy está viviendo una prueba que desafortunadamente no va a ser la mejor que pueda pasar.

“Nosotros sabemos perfectamente, todos los legisladores, incluyendo al del oficialismo, que esto está mal diseñado, que ésta no fue la solución para mejorar la justicia”, agregó la que fuera también presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo.