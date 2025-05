CSP destaca inicio de construcción de trenes a Pachuca y a Querétaro

En los primeros siete meses de su gobierno

“Trabajamos todos los días para impulsar la inversión pública y la inversión privada”, afirmó

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que a siete meses de su gobierno la inversión pública se ha traducido en nuevas obras como las nuevas rutas de trenes de pasajeros AIFA-Pachuca, y Ciudad de México-Querétaro, así como la vía de carga del Tren Maya, las cuales ya están en construcción a cargo de ingenieros militares.

“No llevamos ni siete meses en el gobierno y ya se están construyendo dos líneas de tren a Pachuca, a Querétaro, se está terminando los detalles del Tren Maya, sobre todo lo relacionado con los sitios arqueológicos y una parte de la catenaria que se está terminando y al mismo tiempo ya se está construyendo el Tren Maya de carga, se está yendo hacia Progreso”*, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que además, se continúa con obras de infraestructura que iniciaron en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la construcción de las líneas a Ciudad Hidalgo, Chiapas y a Paraíso Tabasco del Tren Interoceánico, de carreteras, plantas de generación eléctrica y acciones de agua que están próximas a iniciarse. Además de que se han fortalecido los Programas para el Bienestar, y se dio continuidad a la política salarial de la Cuarta Transformación con el incremento del 12.5 por ciento este año.

“Nosotros no hemos parado de trabajar y vamos a seguir trabajando impulsando la economía de nuestro país desde abajo que es la visión que tenemos en la Cuarta Transformación. Lo que pasa es que antes esperaban a qué hacía en el mercado, nosotros no, nosotros trabajamos todos los días para impulsar la inversión pública y la inversión privada”, agregó.

Son 10 frentes de construcción

Por su parte, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, destacó que los proyectos prioritarios del Gobierno de México ya están en marcha, con 10 frentes de construcción y 10 mil 300 trabajadores en el tren AIFA-Pachuca, así como mil 600 trabajadores en 10 frentes de trabajo en el tren Ciudad de México – Querétaro.

Mientras que el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Andrés Lajous Loaeza, detalló que además, el pasado 19 de mayo se publicó en ComprasMx la convocatoria de licitación del primer segmento del tren Querétaro-Irapuato, que es de Apaseo el Grande a Querétaro. Mientras que en el caso del tren Saltillo-Nuevo Laredo la licitación se convocó el 20 de mayo. Los fallos de ambas licitaciones serán en la cuarta semana de julio de este año.

El pueblo de la CDMX y su jefa de Gobierno no están solos: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal, se reunió con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para recordarle que no está sola y reiterar su compromiso y colaboración para esclarecer los hechos que privaron de la vida a de dos de sus colaboradores más cercanos.

“A la jefa de Gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola, el día de ayer estuve unos minutos con ella, ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo.

“Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el Gabinete de Seguridad, el gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, todo el Gabinete de Seguridad para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia como es nuestra política en todos los casos en el país”, informó desde la conferencia matutina.

De la misma forma, hizo un llamado a la prudencia, a la responsabilidad y a evitar especulaciones en torno al caso, enfatizando que las conclusiones deben basarse en investigaciones sólidas.

“Hay que ser muy responsables, no estar especulando. Nosotros siempre respondemos a partir de las investigaciones, y se va a estar informando conforme avance el proceso”, señaló. Dirigió también un mensaje directo a los sectores de oposición que han emitido declaraciones apresuradas:

“La oposición también tiene que ser responsable. La crítica tiene que ser responsable. Hubo alguien que dijo que fue un crimen de Estado, ¿qué quiere decir esto? A todos y todas, hay que tener responsabilidad”, añadió.