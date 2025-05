Destaca SEP 89 años de innovación y compromiso social del IP

Congreso “Necesidad de la Filosofía en el Bachillerato del Siglo XXI”

En el marco del Día del Politécnico, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) representa una apuesta por una modernidad con rostro obrero, acento popular y vocación emancipadora.

Tras destacar que México cuenta hoy con una Presidenta científica —la primera en 200 años de República—, Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo recordó que, al fundar el IPN, el general y expresidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, no hablaba de la patria como una abstracción, sino como una casa que debía reconstruirse desde sus columnas educativas. Por ello, dijo, puso énfasis en formar científicos con corazón de pueblo y técnicos con el oído entrenado para escuchar la voz de los de abajo, de aquellas y aquellos a quienes la Revolución aún no hacía justicia.

Durante su participación en la inauguración del Congreso Nacional “Necesidad de la Filosofía en el Bachillerato del Siglo XXI”, Delgado Carrillo, expresó en un mensaje que, a contracorriente de quienes conciben la ciencia como un fin en sí mismo, Cárdenas la entendió como un instrumento no neutro, no aséptico, no domesticado, sino profundamente político, cargado de sentido y capaz de subvertir el orden de dominio colonial, ese que condenaba a millones a la ignorancia, la dependencia o la depredación.

Por ello, expuso el titular de la SEP, Cárdenas no cayó en la trampa del progreso sin pueblo. Quiso un país que pudiera caminar con su propia máquina, encender su propia luz, explorar su propia tierra sin pedir permiso.

Por eso, puntualizó, el expresidente fundó el Instituto Politécnico Nacional, —que en 2025 conmemora su 89 aniversario—, para que el conocimiento dejara de ser un lujo y se convirtiera en una herramienta de soberanía.

“El Politécnico ha sido, hasta ahora, la posibilidad de formar científicos que no se desvinculen de la vida, que no desconozcan al niño que fueron ni al pueblo que los formó; tecnólogos que cuestionen para qué sirve la técnica y a quién beneficia”, agregó.

Por su parte, al conmemorar el Día del Politécnico en el Cecyt 20 “Natalia Serdán Alatriste” ubicado en el estado de Puebla, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, destacó que los politécnicos creen en la educación, pero también en la ciencia, y que esta puede transformar socialmente a un país. En ese sentido, informó que actualmente el IPN tiene presencia con 93 unidades académicas distribuidas en 38 municipios de 24 estados.

Reyes Sandoval refrendó el compromiso de la institución, no solo con la nación, sino particularmente con cada uno de los estados que la integran.

Afirmó que pertenecer al IPN es portar una identidad arraigada en la justicia social y la soberanía nacional. “Hoy no solo celebramos esta identidad, sino también los logros recientes de nuestra institución en cada rincón donde estamos presentes”, sentenció.