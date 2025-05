Vamos a levantar la voz ante un sistema judicial que le ha fallado a mexicanos, dice Zulema Mosri

Aspirante a ministra de la SCJN

Por Artuto Baena

Valle de México.- Soy una firme defensora de los Derechos Humanos, he dedicado mi vida a exigir justicia en serio. Vamos a levantar la voz y no quedarnos callados ni ser cómplices ante un sistema que le ha fallado a algunas personas. Ya no más injusticias.

Con más de 35 años en el servicio público, señaló lo anterior Zulema Mosri Gutiérrez, actual magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y quien cuenta con la experiencia necesaria para convertirse en ministra de la Suprema Corte de la Nación.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, la doctora Mosri Gutiérrez destacó: «Vengo a defender una justicia que funcione, una justicia que no se esconda tras privilegios y apellidos. Quiero ser Ministra de la Suprema Corte de la Nación para mejorar y otorgar la justicia que tanto demanda el pueblo de México”.

La magistrada es reconocida en derecho y justicia administrativa en nuestro país y participará en la boleta morada con el número 21 el próximo primero de junio durante los procesos para la elección de jueces.

Zulema Mosri es también autora del libros y artículos especializados sobre derecho fiscal, administrativo e igualdad de género; recientemente participó en la obra colectiva “Mujeres y Anticorrupción”, para erradicar la violencia sexual contra las mujeres en los entes públicos.