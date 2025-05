Daí Liparoti es Wendy en “Peter Pan Que Sale Mal”

Cerca de las 400 representaciones

Funciones los viernes, sábados y domingos en el Foro Cultural Chapultepec

Por Isabel Violeta

Peter Pan Que Sale Mal es una divertida adaptación, llena de sorpresas, averías y cosas que salen mal, es de los mismos escritores que su antecesora La Obra Que Sale Mal, los que están próximos a cumplir 400 representaciones.

En DIARIOIMAGEN conversamos con la actriz Daí Liparoti quien da vida a Sandra, que a su vez interpreta a Wendy y nos contó “el objetivo de la compañía es que todo salga bien pero todo sale mal, lo que le pasa a Sandra es que viene trabajando con esta compañía por que tiene un gran sueño, por lo que acepta ser Wendy pensando que aparecerá un productor de Hollywood y se la llevará, cree que es superior a los demás, tiene la idea de que ganará un Oscar, es una buena actriz y con muchas expectativas anhelando tener el éxito”.

Si bien es un tipo de personaje diferente, para la actriz ha sido muy bueno “es la primera vez que hago algo así, es muy característico, quizá tengo cercanía con el personaje en el carácter, pero no con disimular lo indisimulable, es la primera vez que preparo algo con estas características, de repente que no la entiendo, fue un desafío con mucha diversión, no lo dude, hice todo lo posible por hacer el personaje lo mejor posible”.

Daí Liparoti se incorporó cuando la obra ya estaba formada, sin embargo se adaptó muy bien y ahora están por cumplir sus 400 representaciones, “entré meses después y tuve solo 4 ensayos y con tantos movimientos fue un reto, pero tuve mucho cuidado, estoy emocionada, vamos a cumplir 400 funciones de las cuales he hecho como 350 he compartido mas de un año con ellos y lo que me sorprende es la forma en que me aceptaron, lo sentí muy amoroso, son hermosos y parte de mis mejores amigos no hay mejor vibra que sentir un equipo que te apoya”.

En palabras de la actriz lo importante de su personaje es “que muestra por que es la única que se mantiene en su personaje, lo bonito es como arranca y el arco de su personaje, el publico se queda con una Sandra arrogante, pero al final es la que defiende a todos los demás. Creo que termina siendo el personaje mas tierno de la obra.

Y terminó contándonos que aprendió de Wendy e invitando al publico a que la conozcan en la puesta en escena “me llevo mucho aprendizaje con este lenguaje de comedia y este curso de clown que me cayó muy bien, el público empatiza y se enganchan por ver como terminan la obra. Me siento afortunada de estar en la obra, la obra nunca es igual, los invito a esta celebración.

El elenco completo de la obra está formado por Dai Liparoti, Daniel García, Ana Sofía Quintanilla, Ivan Carbajal, Jose Dammert, Ricardo Maza, Jerónimo Best, Sandra Cecilia, Danielle Lefaure, Daniel Haddad, Christopher Aguilasocho, Miguel Tercero, Américo del Río, Roció Leal, Fernando Memije, Ramón Cadaval y Diego Cossio.

La puesta en escena, se presenta en el Foro Cultural Chapultepec, los viernes a las 20:30 horas, los sábados 17:00 y 20:30 horas y los domingos 13:30 y 17:00 horas.

Horario de Peter Pan que sale mal: Viernes 20:30 horas, sábado 17:00 y 20:30 horas y domingo 17:00 horas. Duración aproximada: 2 horas 10 minutos, tiene intermedio. Clasificación: Familiar. Acceso permitido a partir de 3 años. Boletos: $1,250, $990, $880 y $770. De venta Cartelera de Teatro, Ticketmaster y taquilla.