Los Estrambóticos regresan a «Lagunilla Mi Barrio»

Del 23 al 25 de mayo

La banda ha logrado una conexión natural con la esencia del espectáculo

Por Arturo Arellano

La icónica banda mexicana Los Estrambóticos vuelve a la puesta en escena de «Lagunilla Mi Barrio», una de las obras cómicas más representativas del teatro nacional. Del 23 al 25 de mayo, el Centro Cultural Teatro 2 será el escenario donde la agrupación aportará su característico estilo musical a esta producción que ha conquistado al público con su humor y energía.

La participación de Los Estrambóticos en la obra no es nueva. Desde su primera incursión en la producción, la banda ha logrado una conexión natural con la esencia del espectáculo, que celebra la cultura popular y el barrio mexicano.

En una entrevista Adrián Vallarta, baterista de la banda comentó “Estaremos durante todo el fin de semana por tercera vez, la hemos pasado increíble, dese la primera vez, no conocíamos el medio, no le dimos la magnitud, y ahora hemos logrado una gran química tocando unas rolas de los Estrambos, se unen dos mundos que quizá no estaban tan cercanos. Es de mucho respeto y admiración, porque la obra nos sorprendió muchísimo, es nuestra primera vez en teatro, pero es sorprendente la recepción de la gente, para esta tercera ocasión, la gente ya preguntaba cuando regresaríamos”.

Describió “Somos parte de un acto, aparecemos en una escena donde sale el Salón Kumbala, se narra una historia, somos parte, porque conocemos la película y la obra, nosotros nos sumamos con un tema que tiene que ver con la obra. Después viene la parte de una boda, donde nos metemos con todo a la fiesta, eso es muy bueno, porque no solo llegamos y tocamos, sino que emulamos lo que pasa en la historia. Acompañar a Maribel, Albertano y a todo el elenco es maravilloso”.

Sobre el barrio, dijo “es de donde salimos, desde los inicios de los Estrambóticos, ensayábamos en Barrio de Santa Fe, en el pueblo, donde están las escaleras. Yo nací en Tlalnepantla, y todos hemos ido a la Lagunilla a comprar a dar el rol, es parte de nuestra cultura y de nuestra formación como artistas. Cuando se casó el Shadow fui padrino de recuerditos y los compré en la Lagunilla, fuimos mi esposa y yo y siempre es parte de nosotros”.

La Invasión Estrambótica

Celebra la unión del barrio “donde sabes quienes son todos, parte de tu colonia, y que a lo mejor ha desaparecido por los edificios, por la urbanización, pero la Lagunilla Mi Barrio te pinta los personajes que había en las vecindades, en las colonias, la chica guapa, el merolico, todos lo personajes emblemáticos que son una muestra real de lo que es el barrio. Cuando vi por primera vez la obra, me identifiqué muchísimo, son cosas que hemos pasado como banda y en la parte individual”.

Asimismo, nos compartió los planes que tienen como banda este año “vamos con la Invasión Estrambótica el 19 de julio, en el Palacio de los Deportes, será un super show de más de dos horas y media, tocando todos los éxitos que nos han pedido, muchos invitados, los vamos a sorprender, incluso llevamos al barrio al palacio. Iremos liberando nombres, muchos ya saben que es probable que llevemos a algunos amigos, pero en específico llevamos a alguien que no se imaginan. Violeta Isfel que era parte de Lagunilla ha estado con nosotros, y volverá a estar”.

Adiós al maestro “Guadaña”

Sobre el sensible fallecimiento del maestro “Guadaña” cantante, líder y fundador de Banda Bostik dijo “si lo sentí bastante fuerte, porque es parte del barrio donde yo nací en Tlalnepantla, ensayaban a unas calles de donde vivía con mi madre y donde ella sigue viviendo. Son parte de la cultura de nuestro barrio ‘El Guadaña’ y. toda la Banda Bostik, ahora se pierde un gran icono del rock y del mero barrio, grabé una canción con ellos hace un par de años en la batería, lo que fue un gran placer. Lo siento mucho y le envío un abrazo a toda su familia, ojalá mantengamos el legado de mi querido Guadaña, escuchando sus canciones y todos sus discos que grabaron”, concluyó.

El regreso de Los Estrambóticos a «Lagunilla Mi Barrio» promete ser un evento imperdible para los amantes del teatro y la música. La combinación de comedia, talento actoral y el inconfundible sonido de la banda garantiza una experiencia vibrante y llena de nostalgia para el público. Con más de 400 representaciones, la obra sigue consolidándose como un referente del teatro mexicano, y la participación de Los Estrambóticos refuerza su conexión con la cultura popular.

Las funciones con la participación de Los Estrambóticos se llevarán a cabo en el Centro Cultural Teatro 2 en los siguientes horarios: Viernes 23 de mayo – 20:00 horas Sábado 24 de mayo – 19:00 horas Domingo 25 de mayo – 17:00 horas

Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y en la taquilla del teatro