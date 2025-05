MYST 9 años y ¡La fiesta sigue!

Se presenta todos los fines de semana

Shows en la CDMX en el Foro Totalplay y en Cancún en La Isla Shopping.

María Laura Medina de Salinas, Memo Alegret, Alexis Lippert, Chacho Gaytán y Felipe Fernández del Paso, se complacen en anunciar con gran entusiasmo que MYST cumple 9 años con las impactantes puestas en escena y la música de más siete décadas de hits del pop nacional e internacional.

Ocho shows distintos: Touching me, touching you, Viviendo de noche, A new sensation,

Abrázame, Disney Myst, Amor a la Mexicana, Euphoria y muy pronto el estreno de nuestra

nueva producción.

El show que inició hace más de 9 años como una celebración y nació con el propósito de llevar a los escenarios la música que marcó a muchas generaciones, con un concepto original e innovador. Después de 9 años y más de 1000 funciones, con más de medio millón de espectadores y ahora también en Cancún, queremos agradecer a todos los que han gozado con nosotros y a todos los que lo han hecho posible.

Felicidades al extraordinario elenco, a los cantantes, bailarines, coreógrafos, músicos, técnicos, ingenieros, vestuaristas, accesoristas, diseñadores, fotógrafos, peinadores y peinatrices, asistentes, stagehands, vendedoras, administradores, contadores, gerentes, barmans, mixólogos, meseros, personal de seguridad e intendencia y productores de MYST.

Y especialmente al elenco espectacular integrado por Pato Borghetti, Cecilia de la Cueva, Sofía Garza, Denisha, Alex Brizuela, Menny Carrasco, Laura de Freitas, Mario Sepúlveda, Vince Miranda, Viviana Barrera, Oscar Jiménez, Johnny Sigal, Karla Centeno, Sergio Muñiz, Marien Caballero, Begoña Ibarreche, Héctor Osobampo y Jorge Daher, entre otros.

A los más de cincuenta bailarines y los músicos excepcionales que conforman la orquesta bajo la producción y dirección musical de Chacho Gaytán y el diseño, dirección y producción de Felipe Fernández del Paso.

Productores generales: María Laura Medina de Salinas, Memo Alegret, Alexis Lippert, Chacho Gaytán y Felipe Fernández del Paso.

MYST se presenta todos los fines de semana en la CDMX en el FORO TOTALPLAY de

Antara Fashion mall y ahora también en Cancún en La Isla Shopping.