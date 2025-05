Seguridad, principal demanda

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

La seguridad y la violencia son dos de los principales reclamos que hace la ciudadanía a sus autoridades.

Se trata de que todos tengamos garantizados los dos temas y no de que solamente algunos se vean beneficiados de ello.

Es cierto que de un sexenio a otro se avanzó considerablemente en la percepción de los temas de seguridad y violencia, pero la población no se encuentra satisfecha con ello.

La violencia e inseguridad siguen enseñoreadas en gran parte del territorio nacional, sin distingo de siglas de los partidos.

Tampoco se excluyen los estados que son gobernados por hombres o por mujeres, todos caben dentro del mismo paquete, unos más que otros.

Pareciera ser que los grupos delincuenciales se ponen de acuerdo para actuar en determinados territorios, donde dejan la huella de su presencia.

Curioso resulta que varios estados gobernados por mujeres son considerados de alto riesgo y en las estadísticas se reflejan como de los más violentos, en cuanto a la comisión de delitos.

Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Colima, gobernados por mujeres, se mantienen dentro de los diez estados con mayor número de asesinatos. Veracruz hizo erupción durante el presente proceso electoral para la elección de 212 alcaldes y la CDMX, también gobernada por una mujer, horrorizó a propios y extraños con los asesinatos de dos cercanos colaboradores de Clara Brugada.

Sinaloa, Michoacán, Sonora, Zacatecas, Jalisco y Tabasco no bajan en el ranking de los más peligrosos y mantienen su cuota de crímenes.

Hay dos hechos que llaman poderosamente la atención y son el referente al asesinato a mansalva de los dos colaboradores cercanos de Clara Brugada.

La forma en que operó el asesino solitario, la frialdad de sus movimientos y de su accionar del arma dejan en claro la profesionalización de un asesino acostumbrado a ejecutar ese tipo de “trabajos”.

Las versiones que corren son variadas y habrá que esperar los resultados de las pesquisas que realice la Fiscalía de la capital del país.

Hay quienes cuestionan el que esos funcionarios no contarán con protección o escoltas, pero no se trata de que ciudadanos o todos los empleados del gobierno deban tener una, ya que el trabajo que realizaban no era de alto riesgo.

Sin embargo, lo de Veracruz es complicado, ya que varias personas vinculadas al proceso electoral local del 1 de junio han sido asesinadas, otras más agredidas y ahora cien candidatos de los diversos partidos compitiendo solicitan protección ante la creciente ola de violencia en esa entidad.

En el polo contrario, se encuentra la directora de Zeta, Adela Navarro, uno de los periódicos de mayor trascendencia en el norte del país, cuya directora ha sido amenazada en diversas ocasiones y la autoridad hace poco caso al tema, dejándola expuesta a que los delincuentes cumplan su promesa de agredirla.

El tiempo pasa y mientras aquí nos aplican bálsamo para las heridas el gobierno estadounidense mantiene otra óptica.

Marco Rubio, secretario de Estado del vecino país, consideró que la violencia en México es real, por lo que el gobierno estadounidense refrendó su compromiso de ayudar al gobierno mexicano, equipándolo y brindándole información sobre los grupos delincuenciales.

Lambertina Galeana Marín se encuentra detenida por la desaparición de las grabaciones de dos cámaras instaladas en el Palacio de Gobierno de Iguala, la fatídica noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ella era entonces la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero.

