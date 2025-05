Continúa el acoso de transporte “pirata” en aeropuerto de Cancún

Constantes agresiones físicas

Operadores de Uber piden a las autoridades una solución efectiva a este problema

Por redacción DIARIOIMAGEN

La presencia de operadores de transporte “piratas” en el Aeropuerto Internacional de Cancún sigue siendo una preocupación constante para turistas y conductores de plataformas digitales como Uber. Según Águeda Esperilla, vocera de los conductores de Uber, el acoso hacia los visitantes es una práctica recurrente que, a pesar de las denuncias, no ha sido abordada con una solución efectiva por parte de las autoridades.

Esperilla denunció que los operadores ilegales continúan hostigando a los turistas en las terminales aéreas, impidiendo que aborden vehículos de Uber y, en algunos casos, recurriendo a agresiones físicas. Recientemente, se reportó la detención de un individuo que atacó a una turista para evitar que utilizara el servicio de la plataforma. La vocera destacó que este incidente es solo una muestra de la impunidad con la que operan estos grupos, presuntamente protegidos por la Guardia Nacional.

“La Guardia Nacional sigue multando a los conductores de Uber, mientras que los operadores piratas permanecen en las terminales acosando al turismo. Es un problema que sigue ahí, y la prueba está en este caso, que afortunadamente fue denunciado y grabado”, afirmó Esperilla.

A pesar de la gravedad de la situación, la vocera de Uber señaló que las autoridades han mostrado una falta de voluntad para erradicar el problema. “Lamentablemente, no han querido darle una solución real. La Guardia Nacional continúa multándonos, mientras que los operadores piratas actúan con total impunidad”, expresó.

Si bien las agresiones contra los conductores de Uber han disminuido, Esperilla subrayó que esto no significa que hayan desaparecido. Muchos de ellos prefieren no denunciar ni grabar los incidentes, ya que no confían en que las autoridades castiguen a los responsables. “Es solo para taparle el ojo al macho. No les hacen nada, por eso siguen actuando de la misma manera. Pero esperamos que en este caso sea diferente”, concluyó.

El problema del acoso a turistas en el aeropuerto de Cancún no solo afecta a los conductores de Uber, sino que también daña la reputación del destino. La falta de regulación y control sobre los operadores ilegales genera incertidumbre entre los visitantes, quienes podrían optar por otros destinos con mayor seguridad y transparencia en el transporte.

Mientras tanto, los afectados continúan esperando una respuesta efectiva de las autoridades, que hasta ahora han sido señaladas por su inacción frente a una problemática que afecta tanto a la industria turística como a la seguridad de los viajeros.

Denuncian nueva agresión contra Uber

Los casos de hostigamiento contra operadores de Uber en el Aeropuerto Internacional de Cancún siguen siendo una constante, y el más reciente fue sido denunciado en redes sociales, evidenciando la persistencia de conflictos entre transportistas “pirata” y operadores de plataformas digitales. En un video compartido en TikTok, se observa a dos individuos bloqueando el paso de un vehículo de Uber, impidiendo que el conductor avance.

El video muestra a dos hombres parados frente al automóvil del conductor de Uber, realizando llamadas por celular mientras el afectado narra la situación desde el interior del vehículo. “El señor no me deja pasar, se puso frente a mi vehículo, ellos dos no me están dejando”, expresa el conductor en la grabación.

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta del incidente, este tipo de acciones han sido recurrentes en el aeropuerto, donde los operadores ilegales buscan evitar que los turistas utilicen servicios de transporte de aplicación. En algunos casos previos, los pasajeros han sido obligados a descender de los vehículos, generando indignación entre usuarios y defensores de la movilidad digital.

Este nuevo caso se suma a otros incidentes recientes, como la detención de un hombre que agredió a turistas en la terminal aérea al intentar impedir que abordaran un vehículo de Uber. La vocera de los conductores de Uber, Águeda Esperilla, ha señalado en múltiples ocasiones que el hostigamiento contra los operadores de la plataforma continúa, con transportistas “piratas” reteniendo vehículos y notificando a la Guardia Nacional para que los multen, sin que las autoridades intervengan para frenar estas prácticas.

La falta de acción por parte de las autoridades ha generado preocupación entre los conductores de Uber y los turistas que llegan a Cancún. La ausencia de una regulación clara y la impunidad con la que operan los transportistas ilegales han convertido el aeropuerto en un punto de conflicto constante.

Los afectados exigen una solución que garantice la seguridad de los operadores de plataformas digitales y de los visitantes que buscan alternativas de transporte confiables en uno de los destinos turísticos más importantes de México.