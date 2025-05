Maestros mexiquenses, víctimas de extorsión

Toluca, Méx.- Ante recientes reportes sobre intentos de extorsión dirigidos a profesores del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), la dirigencia sindical reiteró que todos los trámites, gestiones y apoyos que brinda a su membresía son completamente gratuitos. Desde la Secretaría General y el Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027, Jenaro Martínez Reyes hace un llamado a las maestras y maestros afiliados para evitar ser víctimas de cualquier intento de fraude, particularmente aquellos que ofrecen plazas, beneficios sindicales o apoyos económicos a cambio de depósitos o transferencias bancarias. “Nunca pedimos dinero a cambio de trabajo sindical. En ningún momento intercambiamos beneficios gremiales con fines de lucro”, señaló el SMSEM a través de sus canales oficiales.

Además, recordó que como organización gremial sin fines de lucro, defiende los derechos de sus agremiados con apego a la legalidad y transparencia.

El sindicato pidió a sus afiliados no compartir datos personales con terceros y no realizar ningún pago por trámites que supuestamente se realizan a través del SMSEM. “Denuncia. No te dejes engañar ni seas parte de algún delito”, expresó de manera puntual.