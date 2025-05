Moulin Rouge! The Musical llega al Auditorio Nacional

Del 24 al 28 de septiembre

Basado en la Película de 20th Century Studios de Baz Luhrmann

OCESA anunció que la primera gira norteamericana de Moulin Rouge! The Musical, ganador de 10 premios Tony®, incluido el de Mejor Musical, llegará al Auditorio Nacional del 24 al 28 de septiembre. Los boletos estarán en la Gran Venta HSBC este 2 y 3 de junio, y un día después están disponibles en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx

Moulin Rouge! The Musical ha sido galardonado con diez premios Tony® 2021, incluidos Mejor Musical, dos premios de la Drama League, incluido Producción Sobresaliente de un Musical, cinco premios Drama Desk y diez reconocimientos de los Outer Critics Circle, entre ellos, Mejor Musical de Broadway.

El elenco actual de la gira norteamericana está encabezado por Arianna Rosario como “Satine” y Jay Armstrong Johnson como “Christian”, y cuenta con Robert Petkoff como “Harold Zidler”, Andrew Brewer como “El Duque de Monroth”, Jahi Kearse como “Toulouse-Lautrec”, Danny Burgos como “Santiago”, Kaitlin Mesh como “Nini” y Jerica Exum como la “Satine Alternante”. Más de 30 actores de alto nivel estarán compartiendo el escenario con estas increíbles estrellas que darán vida a uno de los musicales más aclamados de Broadway.

Moulin Rouge! The Musical se estrenó con gran éxito ante la crítica en el Teatro Al Hirschfeld en el verano de 2019 y reabrió en septiembre de 2021 tras el cierre de Broadway por la pandemia.

“¡Espectacular! ¡Eufórico! En Moulin Rouge! The Musical, la vida es hermosa”, The New York Times.

“Mouline Rouge, The Musical! es un fabuloso nuevo musical. El éxtasis comienza en cuanto entras al teatro”, New York Post.

Entertainment Weekly concluyó: “Es fácil creer que Moulin Rouge, The Musical! podría durar 50 años”.

El musical está dirigido por el ganador del Tony®, Alex Timbers, con libreto del también ganador del Tony®, John Logan, coreografía de la ganadora del Tony®, Sonya Tayeh y supervisión musical, orquestaciones y arreglos del ganador del Tony®, Justin Levine.

El equipo creativo incluye a los ganadores del Tony®, Derek McLane (escenografía), Catherine Zuber (vestuario), Justin Townsend (iluminación), Peter Hylenski (sonido), el ganador del Drama Desk Award, David Brian Brown (pelucas y peinados), Sarah Cimino (maquillaje) y Matt Stine (producción musical). El casting está a cargo de Jim Carnahan y Stephen Kopel.

¡Entra en un mundo de esplendor y romance, de excesos deslumbrantes, de brillo, grandeza y gloria! Un mundo donde bohemios y aristócratas se encuentran y celebran un encantamiento electrizante. ¡Abre el champán y prepárate para el espectacular… Bienvenido a Moulin Rouge! The Musical.

La icónica película de Baz Luhrmann cobra vida en el escenario, remezclada en una nueva extravagancia musical. Es una celebración teatral de la Verdad, Belleza, Libertad y –por encima de todo– el Amor. Moulin Rouge! The Musical es más que eso, es un estado mental.

Como en la película, el musical celebra más de 160 años de música, desde Offenbach hasta Lady Gaga. Incluye muchas de las canciones icónicas del filme y también éxitos recientes lanzados desde su estreno hace 21 años.

El musical está producido por Carmen Pavlovic y Gerry Ryan OAM para Global Creatures y Bill Damaschke. La gestión general está a cargo de Foresight Theatrical.

Los coproductores de la gira incluyen a: Aaron Lustbader, Hunter Arnold, Darren Bagert, Erica Lynn Schwartz/Matt Picheny/Stephanie Rosenberg, Adam Blanshay Productions/Nicolas & Charles Talar, Iris Smith, Aleri Entertainment, Sophie Qi/Harmonia Holdings, CJ ENM, Len Blavatnik, Ambassador Theatre Group, Endeavor Content, John Gore Organization, Spencer Ross, Gilad-Rogowsky/InStone Productions, AF Creative Media/International Theatre Fund, Nederlander Presentations/IPN, Cody Renard Richard, Jujamcyn Theaters, Eric Falkenstein/Suzanne Grant, Peter May/Sandy Robertson, Tom & Pam Faludy, Triptyk Studio, Carl Daikeler/Sandi Moran, Desantis-Baugh Productions, Red Mountain Theatre Company/42ND.CLUB, Candy Spelling/Tulchin Bartner, Roy Furman, Andrew & Ruby Ryan, Brent & Sarah Deboer y Michael Ryan.

La película MOULIN ROUGE!, dirigida por Baz Luhrmann y distribuida por 20th Century Studios, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en 2001. Fue nominada a ocho premios Oscar, incluyendo Mejor Película y ganó dos.

El Moulin Rouge de París, dirigido por Jean-Jacques Clerico (CEO), es un universo deslumbrante y espectacular, símbolo del espíritu festivo parisino desde 1889. Comenzó como un cabaret popular y salón de baile, se convirtió en un icónico music hall en los años veinte, y posteriormente en un teatro que ha lanzado a la fama a numerosos artistas franceses e internacionales. Hoy, el Moulin Rouge y sus 60 artistas presentan el espectáculo Féerie: dos horas de asombro entre estilos de cabaret y music hall, con escenas de baile, actos sorpresa y el emblemático Cancán Francés. Desde su creación, ha sido una invitación a vivir y compartir toda la emoción y efervescencia de una fiesta única.

La grabación del elenco original de Broadway de Moulin Rouge! The Musical, nominada al GRAMMY, fue producida por Baz Luhrmann, Justin Levine, Matt Stine y Alex Timbers, y está disponible bajo el sello House of Iona de Luhrmann y RCA Records. El álbum debutó en el puesto #1 del chart de álbumes de reparto de Billboard.

El libro Moulin Rouge! The Musical: The Story of the Broadway Spectacular, una brillante mirada detrás de escena al musical y su camino a Broadway, ya está disponible por medio de la editorial Rizzoli.