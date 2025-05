Garantizadas, pensiones justas para el magisterio, asegura Sheinbaum Pardo

Mediante el Fondo de Pensiones del Bienestar

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que frente a las demandas de la CNTE el gobierno de México continúa el diálogo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar establece un régimen solidario que garantiza pensiones justas para las maestras y maestros y el cual representa un esfuerzo muy importante por parte del Gobierno, ya que gracias a la austeridad republicana los recursos que antes se iban a la corrupción, hoy se destinan a las pensiones de los docentes para que se jubilan con su salario completo.

“El Fondo de Pensiones para el Bienestar regresa a un régimen solidario en una buena parte porque el Estado mexicano le garantiza a la maestra, al maestro, al trabajador del Estado y al trabajador que está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que si gana el equivalente al salario medio del IMSS no se va a ir con menos pensión, se va a ir completo su salario. Es un régimen solidario que generó el gobierno del ex presidente López Obrador para garantizar pensiones justas, que es incluso mejor que regresar al régimen del 2007”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Comentó que, además, ahora se plantea que la edad de jubilación se congele a los 58 años para hombres con 30 años de servicio y 56 años para mujeres con 28 años de servicio. Puntualizó que el Gobierno de México no está de acuerdo con la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, realizada por el ex presidente Felipe Calderón; sin embargo, señaló que regresar a la situación previa representa una carga que no puede atender el Estado mexicano, ya que el presupuesto público ahora se destina a la gente en los Programas para el Bienestar, en obras públicas, así como en el salario de los trabajadores del Estado.

Se destinarán 37 mil mdp para ajustar salarios

Señaló que, además, el incremento salarial del 9 por ciento retroactivo al 1 de enero y de 1 por ciento a partir de septiembre de este año, representa una inversión de 37 mil millones de pesos, que equivale al monto que se le destina a la Pensión Mujeres Bienestar.

Reiteró que, desde el Gobierno de México, el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa a través de las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Hay que seguir trabajando, no cerramos la puerta del diálogo, vamos a seguir trabajando incluso en comisiones, con maestros, expertos en pensiones, con la Secretaría de Hacienda para ver cómo podemos mejorar más”, agregó.

Recordó que en el periodo neoliberal se criminalizó a las y los maestros, ejemplo de ello fue la represión de Nochixtlán en 2016, mientras que con la Cuarta Transformación se revirtió la mal llamada reforma educativa y se basificó a casi un millón de docentes, se aumentó su salario y se otorgaron pensiones justas.

Además, de que actualmente el Gobierno de México atendió la demanda del magisterio y desapareció la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) proponiendo construir un nuevo modelo consultando a todas y todos los profesores del país.

Sin embargo, señaló que no se está de acuerdo en los llamados a boicotear la elección del 1 de junio en la que el pueblo de México elegirá democráticamente a su Poder Judicial o en que se afecte a los habitantes de la Ciudad de México con cierres como el ocurrido el pasado viernes al AICM.

CSP no descarta marchas pacíficas para rechazar gravamen a remesas

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su firme rechazo a la propuesta de imponer un impuesto del 3.5% a las remesas que migrantes envían a sus países desde Estados Unidos, por lo que no descartó movilizaciones pacíficas para mostrar el rechazo ciudadano.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, advirtió que esta medida no sólo es injusta, sino que también afectaría directamente a millones de familias mexicanas y estadounidenses.

“Nuestros migrantes ya contribuyen pagando impuestos en EU y sólo mandan una parte de lo que ganan. Gravar las remesas sería un acto discriminatorio”, afirmó la mandataria.

“En México, la Constitución establece que deben ser progresivos (los impuestos), que pague más quien más tiene. Ellos (Los migrantes) ya pagan impuestos, independientemente de su situación migratoria”.

Contribuyen, afirmó, con impuestos por trabajo y por consumo, al grado que sólo envían como remesas 20 por ciento de lo que perciben en Estados Unidos, y el resto se queda en la economía de ese país.

En segundo punto, dijo la titular del Ejecutivo, “hay un convenio firmado en 1992 entre Estados Unidos y México que (asienta) no se debe gravar, dos veces, que sería discriminatorio”.

En tercer lugar, “aquí en México afectaría a los que menos tienen, que son quienes reciben remesas”.

Indicó que de esta semana a la siguiente, irán a Estados Unidos nuevamente senadores mexicanos y las organizaciones con el embajador de México en Washington , Esteban Moctezuma, quien ha estado en contacto permanente.

Adelantó que los legisladores mexicanos continuarán las gestiones que han venido realizando con los senadores de esa nación