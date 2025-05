Tlaxcala brillará con el Santuario de las Luciérnagas 2025

En los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan

Josefina Rodríguez Zamora señaló que este fenómeno natural tendrá lugar del 20 de junio al 10 de agosto

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, y la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la Temporada de Luciérnagas 2025, un espectáculo natural en donde la magia del recorrido guiado de luciérnagas por los senderos del bosque de Nanacamilpa, Tlaxcala conectará con la naturaleza en una experiencia inolvidable.

Del 20 de junio al 10 de agosto de 2025, Canto del Bosque, el Santuario de las Luciérnagas, Tlaxcala, se iluminará con millones de bellas luciérnagas. En conferencia de prensa, Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala; Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo del Gobierno de México, y Fabricio Mena Rodríguez, Secretario de Turismo de Tlaxcala, invitaron a los turistas a asistir al Santuario de las Luciérnagas, en donde el público podrá asistir a Nanacamilpa, Tlaxcala y maravillarse con el espectáculo que, de manera natural, las luciérnagas realizan cada año.

“El Santuario de las Luciérnagas es un imperdible que tiene que conocer los mexicanos y los turistas, un imperdible de México, cuando a mí me preguntan cuáles son de las cosas que no te puedes perder de Tlaxcala, es el Santuario de las Luciérnagas, un fenómeno natural que ha hecho que Tlaxcala esté dentro de los estados con mayor afluencia en los meses de junio y agosto; veinticinco lugares serán avistamientos, dónde poder ver que nuestros bosques se llenan de luces, experiencias que enriquecen tu visita con miles de luces en Calpulalpan y Nanacamilpa, Tlaxcala, vamos a ser referente en el mundo, con comercialización y montones de reserva, y Tlaxcala será una guía; quiero aplaudir a Tlaxcala, esta temporada de Luciérnagas se pondrá en valor este fenómeno natural que no se conoce, nadie se imagina que a dos horas y media de la Ciudad de México podemos ver un bosque lleno de luces, nadie se imagina que son dos municipios llenos de luces, de artesanía, de gastronomía, y de cultura, y en el que podamos decirle al mundo que Tlaxcala tiene un Santuario de Luciérnagas”, comentó, Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo del Gobierno de México.

Durante los meses junio y julio, así como los primeros días de agosto, en los bosques de Tlaxcala tiene lugar un impresionante fenómeno natural: miles de luciérnagas convierten la obscuridad nocturna en un espectáculo de luces. Cada año, estos coleópteros (que en realidad son escarabajos) visitan los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan para reproducirse gracias a que esta área de más de 200 hectáreas ofrece las condiciones ideales de humedady alimentación para las larvas: “Tlaxcala sí existe –dijo, Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala- les invito a que vivan esta magia a tan sólo unas horas de la capital del país, Tlaxcala los espera con los brazos abiertos, vengan a compartir con nuestras comunidades la emoción de un fenómeno que conmueve el alma, hoy más que nunca Tlaxcala brilla con paz y con orgullo”.

El avistamiento de luciérnagas inicia a las 7:30 de la noche y dura aproximadamente una hora. Sin embargo, la magia empieza desde que te insertas en el frío bosque de coníferas (de esta reserva) acompañado por el silencio de la noche y un guía experto. Una vez que se arriba a la zona donde se encuentran los “bichos de luz” se podrá admirar a las hembras iluminarse para atraer así a los machos y fertilizar sus huevos, mismos que depositan en la tierra. La postal que brinda la bioluminiscencia de esta especie, aunada al brillo de las estrellas, es simplemente increíble.

El Santuario de las Luciérnagas está situado en la zona ecológica de Nanacamilpa Tlaxcala, en la parte más alta del estado en la región del Espolón de la Sierra Nevada, es un bosque de pino, encino y oyamel, conocido a nivel internacional por viajeros amantes de la naturaleza.

No pierdas la oportunidad de vivir esta magnífica experiencia que nos regala la naturaleza en el majestuoso bosque del estado de Tlaxcala.