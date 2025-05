Silvia Olmedo explica como ser “Mejor amante”

A través de un nuevo curso

Las inscripciones comienzan el 15 de junio

Por Isabel Violeta

La sexóloga y psicóloga Silvia Olmedo lanzará un curso llamado “Mejor amante”, el cual estará disponible por medio de su nueva plataforma. El enlace para inscribirse se encontrará en su perfil de Instagram y se trata de un curso diseñado para reconectar con uno mismo, desde el cuerpo, el deseo, la comunicación y la emoción.

En una plática con los medios, Silvia Olmedo nos contó un poco de su recorrido para entender cómo es que surge esta idea de curso “Llevo más de 20 años de experiencia, soy egresada de la Universidad Autónoma de Madrid, tengo diferentes maestrías, pero una vez que un psicólogo se hace público puedes ejercer, para mí eso fue una ruptura dura, cuando nadie hablaba de sexualidad yo lo hice, luego cuando nadie hablaba de las relaciones tóxicas yo lo hice, y quiero seguir informando al público interesado de la manera correcta”.

En estos años de escuchar tanto caso “me he dado cuenta que los adultos que piden que se les hable a sus hijos de sexualidad y en realidad son ellos lo que no saben bien, pues gracias a las redes sociales se informan a medias solo con datos, no una información completa, fue por lo que empecé a hacer conferencias y talleres”.

El curso será impartido por una nueva plataforma ya que “quiero atraer a mi comunidad, gente que se interesa y no se atreve a preguntar. Son tres semanas de hora y media cada conferencia, con herramientas para hombres y mujeres que les ayudarán a reinvertirse emocionalmente, después de las conferencias tendrán trabajo que hacer, yo seré como su hoja de ruta” dijo.

Al paso del tiempo la palabra “amante” ha tenido otro sentido, pero Olmedo está comprometida a enseñar y explicar que “dejamos de ser la amante, y nos convertimos en la amiga, el amigo, la madre sin pensar en que tenemos que recuperarnos, es ahí donde viene el reto, ser mejor amantes empieza primero amándote a misma, dándote cuenta que te gusta y que no, para después amar a alguien más”.

La psicóloga explico que el curso si tendrá costo pues “ha sido un trabajo muy personal, y con los años me di cuenta que regalando las cosas le quito el valor de mi trabajo y la gente tampoco toma en serio las cosa, si no inviertes tu dinero puede que lo dejes pasar y no acudas, y yo quiero dar una información completa no como lo que vemos en redes”.

Aunque aún no se define la fecha exacta del inicio del curso, ya puedes consultar el perfil de Instagram de @silviaolmedo pues las inscripciones inician 15 de junio, y mientras estará contestando mensajes, como lo hace habitualmente. Este es un curso para todos.