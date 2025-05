En Cancún, cero tolerancia a la trata de blancas

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Grupo Bachoco, empresa líder en la industria alimenticia en México, presentó su informe de sustentabilidad 2024, resultados del trabajo constante y dedicado que realiza para contribuir de manera significativa a un entorno laboral inclusivo, justo y sustentable, así como para generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. El documento evidencia el esfuerzo continuo de la empresa por avanzar en la responsabilidad social empresarial (RSE), siempre con la convicción de que el éxito de la organización está estrechamente ligado al bienestar de sus colaboradores, comunidades y el planeta.

En el ámbito social, Grupo Bachoco insistió en que continúa fortaleciendo su compromiso con las comunidades más vulnerables a través de iniciativas que promueven la alimentación y el bienestar. El proyecto “Unidos por la Alimentación”, dijo, es un claro ejemplo de este compromiso colectivo, que ha generado un impacto positivo tangible en las personas que más lo necesitan. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, la empresa donó toneladas de pollo, resultado directo de la carrera con causa social MMB (Medio Maratón Bachoco) 2024, una actividad que movilizó a colaboradores y participantes en favor de una causa solidaria. Además, se destinaron 2.3 millones de pesos y 5.9 toneladas de pollo para apoyar proyectos en instituciones del DIF ubicadas en Celaya, Puebla y Mérida, reforzando así su papel como un actor social responsable y comprometido con el desarrollo comunitario.

El bienestar animal es otro pilar fundamental en la filosofía de Grupo Bachoco. La empresa informó que se ha comprometido a cumplir estrictamente con las cinco libertades del bienestar animal: libertad de hambre y sed, libertad de incomodidad, libertad de dolor, lesión y enfermedad, libertad para expresar comportamientos naturales, y libertad de miedo y angustia. Este compromiso se materializa a través del Laboratorio Corporativo de Diagnóstico, donde se monitorea de manera periódica y rigurosa la salud de aves y cerdos mediante controles sanitarios y de limpieza exhaustivos. Este enfoque garantiza la calidad y seguridad de los productos y también refleja el respeto y la responsabilidad ética hacia los animales bajo su cuidado.

En materia de innovación, Bachoco se consolidó como una marca “Multiproteína” que ha logrado mantener la confianza de sus clientes gracias a su capacidad para ofrecer productos innovadores que satisfacen las necesidades cambiantes del mercado. Durante 2024, la categoría de valor agregado experimentó un crecimiento significativo del 21%, un claro indicador del compromiso de la empresa con la mejora continua y la innovación constante. Este crecimiento fortalece la posición competitiva de la marca, sino que también demuestra su dedicación para brindar opciones de alta calidad y valor agregado a sus consumidores.

Por otra parte, para garantizar la seguridad y mejorar la experiencia de sus clientes, Grupo Bachoco implementó el Programa de Seguridad Vial y Atención al Cliente, diseñado para minimizar los riesgos asociados al tránsito y promover una interacción más segura y satisfactoria. Paralelamente, la empresa invirtió en el desarrollo de su capital humano impartiendo un total de 324,717 horas de capacitación durante el año, fortaleciendo así las habilidades, conocimientos y competencias de su equipo de trabajo, lo que se traduce en un mejor desempeño y un ambiente laboral más sólido y comprometido.

Una de las acciones más destacadas y de mayor impacto ambiental es el proyecto de instalación de paneles solares en 300 centros operativos, distribuidos en 19 estados de la República Mexicana. Este esfuerzo, que ya supera el 60% de avance, representa un paso firme hacia la adopción de energías renovables, reduciendo la huella de carbono de la empresa y reafirmando su compromiso con la protección del medio ambiente. La implementación de esta tecnología contribuye a la sustentabilidad energética e impulsa la eficiencia operativa y el uso responsable de los recursos naturales, aspectos fundamentales en la estrategia ambiental del grupo.

El informe de sustentabilidad 2024, elaborado con base en los Estándares GRI, abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, y representa un ejercicio transparente y responsable de rendición de cuentas. A través de él, Grupo Bachoco identifica los principales hallazgos relacionados con su gestión sustentable y reafirma su compromiso para la construcción de un futuro más justo, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

Si usted es un emprendedor, debería tener esto en cuenta. En un mundo que cada día es más digitalizado, las empresas enfrentan un riesgo creciente de ciberataques que pueden resultar en pérdidas financieras significativas, daños a la reputación y la interrupción de las operaciones. Ante este panorama, los seguros de ciberseguridad se han convertido en una herramienta esencial para proteger a las organizaciones de este tipo de amenazas.

HDI Global, asegurador corporativo y especializado que ofrece soluciones de seguros personalizadas para empresas multinacionales y de todos los tamaños, ofrece soluciones integrales en protección de ciberseguridad diseñadas para ayudar a las empresas en caso de ser víctimas de ciberataques. «En HDI Global, entendemos que la ciberseguridad es una preocupación prioritaria para las empresas de todos los tamaños», afirmó Omar Mendoza, CEO de HDI Global México. «Nuestros seguros de ciberseguridad están diseñados para brindar a nuestros clientes la tranquilidad de saber que están respaldados ante las crecientes amenazas de la red», dijo.

Los ataques a la seguridad informática son cada vez más sofisticados y frecuentes. Según un informe de Cybersecurity Ventures, se prevé que el cibercrimen cueste a las empresas de todo el mundo 10.5 billones de dólares anuales para 2025. En México, el panorama no es diferente. De acuerdo con un análisis de amenazas de Fortinet, el país recibió 94 millones de intentos de ciberataques tan solo en 2023. Además, según un estudio de IBM Security, el costo promedio de una filtración de datos ascendió a 4.4 millones de dólares en 2024.

Los seguros de ciberseguridad en el mercado cubren una amplia gama de riesgos entre los cuales podemos encontrar:

Violaciones de datos

Extorsión cibernética

Interrupción del negocio

«En HDI Global, creemos que la prevención es clave para proteger a las empresas de los ciberataques», explicó el directivo. «Por eso, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para conocer sus vulnerabilidades, permitir que implementen medidas de seguridad efectivas y desarrollar pólizas de seguro contra ataques cibernéticos a la medida», agregó.

A raíz de la pandemia, HDI Global duplicó su participación en el mercado de seguros cibernéticos en un 100%, a nivel mundial. Los siniestros en empresas importantes de retail o de manufactura de alimentos y bebidas han llegado a ser de hasta 20 millones de dólares. Asimismo, es importante que las empresas conozcan la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

HDI Global enfatiza la relevancia de la protección con soluciones tecnológicas robustas y actualizadas. La empresa considera que la implementación de controles, perímetros de seguridad robustos y otras medidas de seguridad como firewalls, software antivirus, sistemas de detección de intrusiones, entre otras, son fundamentales para reducir el riesgo de ciberataques. De hecho, la aseguradora de Grupo Talanx tiene en cuenta las medidas de seguridad implementadas por las empresas al evaluar su riesgo cibernético y determinar las condiciones de aseguramiento.

«Las empresas que demuestran un compromiso con la ciberseguridad a través de la implementación de soluciones tecnológicas efectivas son vistas de manera más favorable en el proceso de aseguramiento», señaló Mendoza. «En HDI Global, valoramos a los clientes que toman medidas proactivas para proteger sus activos digitales», mencionó.

Los seguros de ciberseguridad son una inversión esencial para proteger a las empresas en el entorno empresarial interconectado en el que se desarrollan. HDI Global, por ello, ofrece soluciones integrales y personalizadas diseñadas para ayudar a las empresas a mitigar los riesgos cibernéticos y proteger su futuro. Tómelo en cuenta.

Ahora, déjeme comentarle que la Presidenta Municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, Ana Paty Peralta, al entregar el distintivo “Corazón Azul” a la cadena “Cinépolis”, por haber capacitado a 192 colaboradores para sumarse a la protección de niñas, niños y adolescentes de posibles actos que vulneren su integridad, dijo: “En Cancún no toleramos el delito de trata de personas y estamos trabajando todos los días para erradicarlo por completo, pero necesitamos más ojos, oídos y estar pendiente de cualquier signo de alerta donde se pueda actuar de manera inmediata, trabajando en equipo con las autoridades”.

En la convivencia en una sala de cine con trabajadores de la empresa y familias atendidas por varios programas del DIF Benito Juárez, Ana Paty Peralta resaltó que el gobierno municipal se coordina todos los días con diferentes instancias y con el Gobierno del Estado, para proteger a los grupos más vulnerables, como ejemplo, la semana pasada justamente gracias a la capacitación sobre el tema y por una denuncia ciudadana, se rescató a más de 12 menores de edad provenientes de otro estado que eran víctimas de explotación laboral infantil.

“Este es un delito del que hablamos en nuestro gobierno, porque antes era cómodo no mencionarlo, pero si no visibilizamos lo que nos duele, no podemos prevenirlo ni erradicarlo. Cuando las víctimas son niñas, niños, nos duele más, nos indigna más porque les roba su inocencia, alegría y sus derechos a una vida digna”, señaló.

Como parte del evento, la Presidenta Municipal entregó el galardón de acrílico con forma de corazón y un reconocimiento a los gerentes correspondientes de ocho sucursales: Plaza Las Américas, Gran Plaza, Las Tiendas, Puerto Cancún, VIP Puerto Cancún, Punta Lak´in, Cancún Mall y Arco Norte, así como a los directivos de la empresa, por la coordinación, disposición y facilidades para capacitar al personal sobre dicho tema.

La directora del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, resaltó que la campaña “Corazón Azul” representa la solidaridad, esperanza y sensibilización para combatir la trata de personas, por lo que está basada en la estrategia del mismo nombre, impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

A su vez, el director jurídico de la cadena comercial, Edmundo Rivero Sánchez, resaltó que Cancún es el municipio del país con más cines, por lo que es importante que los colaboradores conozcan estos temas y mensajes, para que los repliquen en sus vidas y comunidades, y de esa forma, ayudar a evitar delitos que son una plaga mundial.

En suma a ese compromiso de hacer comunidad, se anunció que se proyectará en las salas de cine la campaña “Yo soy Cancún, soy cancunense”, para reafirmar la identidad local; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X; @mauconde