México se alista para la primera tormenta tropical de la temporada

“Alvin”, a la vista

La probabilidad de formación ciclónica es del 90% en los próximos días

México se prepara para la primera tormenta de la temporada, ante la inminente formación del ciclón tropical “Alvin” en el océano Pacífico sur, frente a las costas de Guerrero y Michoacán, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el Pacífico sur.

Dicha perturbación podría transformarse primero en la depresión tropical Uno-E, y luego en la tormenta tropical entre este miércoles y jueves e incluso, algunos escenarios dados a conocer por los especialistas estiman una probabilidad de entre 40% y 60% de que alcance intensidad de huracán.

De acuerdo con el más reciente informe del SMN, la probabilidad de formación ciclónica es del 90% en los próximos siete días, y del 20% en un lapso de 48 horas. Esta área de baja presión se encuentra ubicada aproximadamente a 690 kilómetros al sur-suroeste del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 km/h.

Aunque se prevé que a mediados de semana el sistema pueda evolucionar a ciclón tropical frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, las autoridades han sido enfáticas en señalar que aún no hay una fecha precisa para que toque tierra, ni se puede determinar si llegará a territorio nacional.

El SMN ha llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, y no dejarse llevar por especulaciones o publicaciones en redes sociales que aseguran impactos con fechas exactas o intensidad específica.

La temporada de ciclones ya comenzó

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico inició el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre. Según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera la formación de entre 16 y 20 sistemas en esta región durante este periodo. En el Atlántico, donde la temporada arranca el 1 de junio, se pronostican entre 13 y 17 fenómenos, con una actividad ligeramente por encima del promedio anual.

Para este año, se proyectan de ocho a nueve tormentas tropicales, cuatro o cinco huracanes categoría 1 o 2, y hasta seis huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5.

En este contexto, el monitoreo constante de sistemas atmosféricos como el que podría derivar en «Alvin» es fundamental para la protección civil y la planificación preventiva.

Cabe destacar que hasta ahora no se ha desarrollado ningún ciclón en la cuenca del Pacífico en 2025, por lo que Alvin, de formarse, sería el primero en recibir nombre.

Hasta el momento, no se ha formado ningún huracán en el Pacífico mexicano, y la zona vigilada frente a Chiapas y Oaxaca aún no representa un riesgo directo. Las autoridades seguirán informando conforme avance el sistema, por lo que se recomienda no difundir información no verificada ni caer en pánico.

Pronóstico de lluvias

Aunque se espera que el sistema permanezca en mar abierto, su circulación podría generar lluvias y tormentas esta semana en al menos 15 entidades, incluyendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato.

Los acumulados estimados de lluvia varían entre 30 y 70 mm en promedio, aunque en zonas montañosas podrían alcanzar entre 100 y 250 mm, dependiendo de la distancia y la intensidad final del fenómeno.

Expertos del SMN y Meteored coinciden en que, si bien los ciclones tropicales pueden representar un riesgo por lluvias intensas e inundaciones, también juegan un papel importante en la recarga de presas y acuíferos, regulación de temperaturas y recuperación de ecosistemas, especialmente en un contexto de sequía generalizada en varias regiones del país.

¿Cómo actuar ante una tormenta tropical?

Las personas que se encuentren expuestas a una tormenta tropical deben seguir instrucciones similares a si sucediera un huracán para salvaguardar su seguridad.

Ubicar los refugios temporales.

Tener a la mano un botiquín de primeros auxilios.

Conservar la calma y tranquilice a sus familiares.

Platicar con vecinos para organizar un plan de protección civil.

Mantener encendido un radio de pilas para obtener informaciones o instrucciones acerca del huracán.

Desconectar todos los aparatos y el interruptor de energía eléctric.a

Cerrar las llaves de paso de gas y agua.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

No prender velas ni veladoras y usar lámparas de pilas.

Si el viento abre una puerta o una ventana, no avanzar hacia ella de frente.

Subir a las partes altas objetos de valor y dejar en el suelo aquellos que puedan caer.

No salir del domicilio o el albergue hasta que las autoridades informen que terminó el peligro.