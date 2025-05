Sin deponer las críticas a Noroña, Lilly Téllez presentó una ley contra la censura

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

La belicosa senadora sonorense Lilly Téllez, que se ha convertido en el “dolor de cabeza” del no menos provocador presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, evidenció ayer capacidad no sólo de perseguir a ese ex dirigente de los deudores de la banca, sino que también para poner en picota al presidente de la otra Cámara del Poder Legislativo, la de diputados, cargo que actualmente detenta el también “moreno” Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

Esta capacidad de aterrorizar a quienes pretenden aparecer como principales defensores de la llamada Cuarta Transformación la puso en evidencia la legisladora por el PAN durante la sesión de ayer de la Comisión Permanente, donde el oficialismo se cuidó de no incluir en la orden del día ningún tema conflictivo que pudiera proyectar alguna sombra sobre el muy irregular proceso para elegir a un nuevo Poder Judicial, menos independiente y más sometido al Ejecutivo federal.

No obstante, la senadora del PAN por Sonora encontró una vía para exhibir las debilidades de algunas de las figuras destacadas del oficialismo, como son los mencionados presidentes de las cámaras de Senadores, Fernández Noroña; y de Diputados, Gutiérrez Luna.

Con la finalidad de presentar, a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 7 de la Constitución, que propone proscribir los delitos de opinión. En otras palabras, eliminar la posibilidad de que alguna persona, en particular los periodistas, sea juzgada penalmente por expresar su pensamiento y que sea sometido únicamente a tribunales civiles.

Antes de entrar a detallar su propuesta, la senadora Téllez aprovechó para cumplir su amenaza de hacerle “la vida de cuadritos” al otras veces amenazante y crítico presidente del Senado y de la Comisión Permanente.

Debido a los antecedentes de los embates de Téllez en su contra, Fernández Noroña dejó temporalmente la presidencia de la Permanente, posición que recayó en el vicepresidente que es, al mismo tiempo, presidente de la Cámara de Diputados (actualmente en receso), el veracruzano Gutiérrez Luna.

No por ello Téllez dejó de fustigar a los “morenos”.

“Queridas familias mexicanas” -inició Téllez su exposición- “el reyezuelo de los narcopolíticos y de los burócratas de cuarta, Fernández Noroña, huye muerto de miedo el cobarde cada vez que voy a tomar la tribuna.

“Pero ya no sé qué es peor, si tener a ese reyezuelo de las ratas de Noroña acá atrás de mí, o tener al gánster que está aquí atrás de mí ahora, el gánster que no ha rendido cuentas por los 80 millones de pesos que desvió.

“Ladrón. Es el tal Gutierritos, por fortuna va a estar poco tiempo aquí”, remató Téllez, sin especificar los detalles del mal manejo de recursos públicos que se atribuye al ahora presidente de los diputados federales.

Una somera revisión en Internet arroja una nota del portal alcalorpolítico de fecha 27 de octubre de 2021, cuando Gutiérrez Luna buscaba ser postulado por Morena al gobierno de su natal Veracruz, pero sus propios “compañeros” de partido, encabezados por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, trataban de bloquearlo y para ello sacaron a relucir supuestos antecedentes negativos.

Básicamente se le acusa de no haber hecho carrera profesional ni política en Veracruz, aunque se le atribuyen nexos con personas allegadas al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, encarcelado por lavado de dinero.

Según las descalificaciones de sus “compañeros” de Morena, el presidente de la Cámara de Diputados hizo sus estudios profesionales en la Ciudad de México (Escuela Libre de Derecho) y sus inicios políticos los dio en las filas del PAN, acompañando al candidato a gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, quien al ascender al poder lo nombró responsable de implementar en Sonora el Sistema Penal Acusatorio, cargo del que salió investigado de estar implicado en un fraude por 65 millones de pesos.

Si, los “morenos” son rudos hasta con sus “correligionarios”.

Pero ese es otro tema, de vuelta a la iniciativa presentada por Lilly Téllez, la legisladora explicó que su iniciativa tiene como finalidad “que ya no se persiga, penalmente, a los periodistas por injurias, difamación y calumnia, que solo sea por una responsabilidad civil.

“Y es muy importante señalarlo, porque ustedes saben que Claudia Sheinbaum quiere imponer la Ley Censura.

“¿Para qué?

“Para que los mexicanos no vean, no escuchen, no sepan nada del aumento de la violencia, la pobreza, la corrupción, la destrucción de los servicios educativos, de los servicios de salud.

“Sheinbaum quiere imponer la Ley Censura para controlar lo que tú vas a ver en redes, en radio, en televisión.

“Porque la realidad del “cochinero” que ha producido el narcopartido de Morena empieza a salir por todas partes, la corrupción, el enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento inexplicable de todo lo que se han robado los de Morena, que les dicen a ustedes que sean pobres y les avientan, con tres mil pesos, mientras ellos se compran casas de millones de dólares o van a los gimnasios más caros de Masaryk”.

Téllez aprovechó para sumarse a la defensa del colega Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, censurado por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, amenazado inclusive con la cárcel, por haber publicado una columna en que publicar una columna en la que denuncia una red de corrupción, huachicol y sobornos a agentes aduanales, presuntamente encabezada por Juan Carlos Madero Larios, cuñado de Tania Contreras López, aspirante al Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas.

Al respecto, Téllez denunció que el acusado es “un extraordinario periodista que ha informado la forma tan grave en que ha aumentado la violencia por la asociación de Morena con los cárteles, y ahora lo están persiguiendo porque lo quieren callar.

“También estoy aquí para defender a la periodista Adela Navarro Bello, del semanario “Zeta”, de Tijuana a quien también quieren callar porque ha denunciado la enorme corrupción de la gobernadora de allá de Baja California y no solo por su riqueza inexplicable, aunque todos sabemos que es explicable, sino por la forma brutal en que en Baja California ha aumentado la violencia por el pacto de Morena con los cárteles.

“Y también quiero defender, en otro exhorto, a Código Magenta al cual también persiguen por haber denunciado a la candidata Tania Contreras, esa candidata a magistrada en Tamaulipas que está relacionada con el huachicol de Américo Villarreal.

“Es que están revelando todo lo que se roban, sus pactos con los criminales.

“¿Qué hace la Presidenta Sheinbaum?

“Los quiere callar y para eso es la Ley Censura, para que tú no sepas lo que pasa. Les está brotando la corrupción por todos lados a estos narcopolíticos de Morena.

“Tenemos que detener esa Ley Censura, y tenemos que defender a los heroicos periodistas que están relatando la verdad ante estos corruptazos de Morena”, remató la legisladora ex conductora de noticiarios.

Es de anticipar que la iniciativa que presentó, por ser declaradamente en contra de otra propuesta de la presidenta Sheiunbaum, se quedará en comisiones, lo que en el lenguaje coloquial en medios legislativos se traduce en que será “enviada a la congeladora”.

Además se debe tener en cuenta que los legisladores oficialistas, con su abrumadora mayoría artificial en las dos cámaras del Congreso, tienen otras prioridades, al grado que no esperarán para aprobarlas hasta el siguiente periodo de sesiones, sino que ya tienen listos dos extraordinarios.

Esto le reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Ricardo Monreal

El exgobernador de Zacatecas anunció dos periodos extraordinarios de sesiones en junio y agosto, con el objetivo de reformar y modificar un total de 22 leyes.

El primer periodo programado para junio, mientras que el segundo se realizaría en agosto.

El coordinador de la mayoría de Morena indicó que se pretende abordar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la de Competencia Económica y la de Entidades Paraestatales, además, claro, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, según Téllez y otras muchas voces, encubre la Ley Censura.