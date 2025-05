Matías Carbajal celebrará sus 30 años de carrera en El Cantoral

Con un concierto el 23 de mayo a las 20:30 horas

Habrá música orquestal, composiciones de estreno, arreglos de mi ensamble de jazz y sinfónicos de Agua y sal

El músico y compositor mexicano Matías Carbajal está cumpliendo 30 años de carrera, lo celebrará con un concierto el día 23 de mayo a las 20:30 horas en El Cantoral.

En entrevista reconoció la emoción que siente por este evento “me siento muy contento yo normalmente celebro cada instante, cada año, cada logro, pero siempre los números redondos nos llaman más la atención y llegar a la meta de los 30 no es fácil, pero estoy muy satisfecho”.

A lo largo de su carrera se ha dado cuenta que lo más importantes es “ubicar que es lo que significa para mí el éxito, porque sin madures puedes considerar que sea la popularidad masiva y a mí me gusta más que la escuchen muchos, pero que sea algo bien, y me siento satisfecho con ese éxito, he aprendido mucho, ser autodidacta es difícil porque hay que tocar puertas cerradas. Conocer la escena de la música”.

Del repertorio nos explicó “al principio iba a ser una retrospectiva, pero decidí mostrar lo que estoy haciendo ahora, música orquestal, habrá composiciones de estreno, arreglos de mi ensamble de jazz y sinfónicos de Agua y sal”.

Debido a que es una gran celebración contará con grandes invitados “hay algunos, por un lado, la Orquesta Iberoamericana, mi ensamble que vienen de varios ámbitos y colaboradores de Agua y Sal, Miguel Rodríguez también destacados invitados cantantes soprano, mezzosoprano y tenor”.

La preparación del músico ha sido larga, pero tiene la mejor expectativa para el show “llevo un año haciendo estos arreglos, estoy muy satisfecho, ya escuché algunos arreglos quiero disfrutar cada momento y que nos acompañe la mayor cantidad de gente, al final todo es gracias a la gente, quiero que lo disfruten al igual que yo”.

Aprovechó para reconocer que lo más bonito que le ha dejado esta carrera es “el reconocimiento del público, y cuando se acercan y opinan, o veo que les toca la sensibilidad, también lo más significativo es el reconocimiento de los colegas y las invitaciones a festivales”.

Terminó invitando a la gente y su público a no perderse este concierto en El Cantoral “este es un espacio maravilloso es parte de mi casa, aunque es la primera vez que piso el escenario y me encantaría que nos acompañen.

Los boletos están a la venta en www.ticketmaster.com o en taquillas del recinto.