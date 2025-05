Noreh y Lagos unen sus talentos para dar vida al “Rey”

En una faceta más pop

Una versión moderna que re imagina el clásico tema “El Rey”

Por Arturo Arellano

Noreh, una de las voces emergentes más versátiles de la industria de la música latina, presenta “Rey,” el tercer sencillo de su próximo álbum junto a 5020. En esta ocasión, se une al dúo Lagos para ofrecer una canción que fusiona pop y rock con una emotiva narrativa sobre el duelo, la reflexión y el reconocimiento de errores en el amor. Inspirado en su estancia en México, “Rey” toma como referencia el icónico tema “El Rey” de Vicente Fernández, adaptando su esencia a la actualidad.

En entrevista nos contó “El Rey nos ha marcado tanto, no solo a los artistas, sino al público en general, tenía siempre presente ese tema y pensé no hacer una reversión, sino tomar detalles de la temática original y hacer mi propia canción. Habla de salir adelante a pesar de haber fallado en una historia de amor”.

Adelantó que el disco “A Film by La Vida Real” ya está listo “todo el disco está lleno de estas experiencias, viscerales, impulsivas, una de las cosas más valiosas es tener esta canción con Lagos, porque teníamos mucho tiempo conversando, hace tiempo hice un tema de Los Mesoneros y quedamos en contacto por redes sociales. Les mostré la canción y fluyó todo demasiado bien, el hecho de saber que ellos también querían colaborar conmigo ayudó demasiado”.

Destacó “El concepto de disco te da la oportunidad de desarrollar mejor una narrativa, el concepto de película, de serie, de cómo cada canción puede ser narrada o vista como un material audiovisual en que nos podamos identificar, sin duda en una hora y media puedes conectar mejor, mientras que, una sola canción no basta. Un disco es lo menos que podía hacer”.

Ya está todo el disco disponible, no solo en plataformas digitales, sino que ha hecho material audiovisual para cada tema “son 15 videos que defienden este concepto, es para meter a la gente en el mood de este trabajo, grabamos en Bogotá, en diferentes lugares, siento que sin duda tuvimos un gran equipo para crear música y no dejarlo ahí, sino llevarlo más allá en más peldaños creativos. Soy de los que piensan que un visual no debe tener patrones específicos o gastarte una gran cantidad de recursos, unos pueden ser más simples que otros, puedes expresar tus ideas de muchas maneras”.

Y señaló “hay planes de girar este año con este álbum, visitaré México pronto, uno de mis lugares favoritos para crear, de hecho, cinco canciones las escribí allá. En los shows soy muy descriptivo, me gusta hablar de la historia de cada tema, de lo que no está en redes sociales, es una experiencia muy distinta, incluso hay arreglos especiales de los temas para en vivo, es algo muy dinámico” concluyó.

Y aunque no hay fechas definidas de los conciertos, Noreh invita a todos a escuchar “Rey” en todas las plataformas digitales, asi como el disco completo “A Film by La Vida Real”.

