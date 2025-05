En 2025 se rompió récord en formación y contratación de médicos especialistas del IMSS

Mejora la atención médica: Sheinbaum Pardo

A partir de agosto comenzará la instalación de 15 mil Farmacias del Bienestar en las Tiendas Bienestar y Centros de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que en 2025 se rompió récord en formación y contratación de médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de mejorar la atención médica, en contraparte al periodo neoliberal, en el que se cerró el ingreso a las especialidades médicas con la creencia de que así se formarían “médicos de excelencia”.

“Hoy hay más egresados de las especialidades y, por lo tanto, pues hay más posibilidad de contratación de médicos especialistas. Y ahora pues rompimos récord en el 2025 en el IMSS. Entonces, esto va a permitir pues mejorar muchísimo el servicio de especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto consultas como alguna otra atención que se requiera”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador abrió el acceso para que más médicos y médicas pudieran estudiar una especialidad, y cuya política continuó y ha sido fundamental para incrementar la plantilla de especialistas en el IMSS.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, resaltó que de 2017 a 2025 se registró un incremento de 30 por ciento de médicas y médicos especialistas, ya que en 2027 se contaba con 37 mil 477 y en 2025 con 48 mil 537 médicas y médicos especialistas, siendo este año el de mayor crecimiento. Ante ello, expuso que en el marco de la estrategia 3-20-100, el objetivo es otorgar 30 millones de consultas de especialidad, un incremento de 4 millones respecto a las 26 millones que se realizaron en 2024.

Por lo que, además de la contratación de más personal de salud, los consultorios se abrirán en turnos vespertinos y los fines de semana, se creará una ruta exprés para pacientes graves, elección de pacientes entre diferentes hospitales para sus consultas, simplificar la referencia entre hospitales, así como realización oportuna de todos los estudios diagnósticos. Resaltó que, en 2025, se captaron 9 mil 615 médicos especialistas en el proceso del Draft, lo que significa un crecimiento del 100 por ciento con respecto a los que se captó en 2018 y un récord en la formación de especialistas.

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que como parte del programa Salud Casa por Casa, en agosto comenzará la instalación de 15 mil Farmacias del Bienestar: 5 mil en las Tiendas Bienestar de localidades lejanas y 10 mil afuera de Centros de Salud del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, en los cuales los adultos mayores y personas con discapacidad podrán acudir para recibir de manera gratuita sus medicamentos, particularmente para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y algunas otras que sean determinadas por la Secretaría de Salud.

Precisó que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) será el encargado de llevar los medicamentos a Alimentación para el Bienestar para que sean etiquetados y así identificar a qué paciente corresponde el tratamiento. Explicó que los medicamentos que estarán disponibles en las Farmacias del Bienestar forman parte de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos 2025-2026 cuya distribución en Centros de Salud y Hospitales continúa avanzando de manera muy importante.

Inaugura IMSS Bienestar Centro de Salud Urbano de Jerez, Zacatecas

A través de un enlace a la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la Presidenta de México inauguró el Centro de Salud Urbano de Jerez, Zacatecas, del IMSS Bienestar, que atenderá a más de 36 mil personas y ofrecerá, al cierre de este año, 9 mil consultas médicas, resolviendo el 80 por ciento de las necesidades de salud de la comunidad.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca a través de una inversión de 3 mil millones de pesos (mdp), y que contará con 250 camas censables, 43 consultorios de especialidades, en beneficio de un millón 514 mil derechohabientes en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas.

CSP: llamamos al diálogo y la CNTE tiene que tomar la decisión

Claudia Sheinbaum Pardo informó que para que quede constancia de que hay voluntad de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, les envió un oficio a los dirigentes para expresarles que la mesa de diálogo está dispuesta para conversar sobre sus demandas. “Estamos llamando al diálogo, ellos tienen que tomar la decisión de si van a dialogar o no”, agregó.

La Presidenta retomó el tema del conflicto magisterial recordando que durante el último encuentro que tuvieron, ella planteó una nueva reunión para el 8 de mayo, antes de que realizaran su paro, pero ellos ya no llegaron. La idea era llegar a acuerdos pero ellos ya no quisieron acudir a la reunión.

Sheinbaum Pardo dijo que en este momento se considera que es pertinente una reunión con los secretarios de Gobernación y de Educación Pública. Está abierta la mesa de diálogo con ellos, por eso se les envió el oficio y ellos decidirán si acuden.

“Ellos dicen que no están en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ayer fueron al Instituto Nacional Electoral, qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la reforma a la ley del Issste”, añadió. Esperemos que no haya boicot a la elección del domingo. De todas maneras no va a haber represión. Ellos anunciaron que no lo van a hacer, señaló.

Ante la pregunta de que si haría un llamado a que no se estigmatice el movimiento, la Presidenta señaló: Hago un llamado al diálogo a la CNTE a que tiene la oportunidad de sentarse el miércoles con la SG, SEP, Issste, SHCP para avanzar. Ese es el llamado que estamos haciendo, a como lo he dicho que no tiene nada que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas