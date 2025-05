Más de 100 empleos disponibles en feria laboral en Puerto Morelos

Colaboración con 10 empresas

Se busca fortalecer acceso al empleo formal y mejorar la calidad de vida de los habitantes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Puerto Morelos.- El municipio de Puerto Morelos, se prepara para una jornada de oportunidades laborales con la Feria del Empleo Contrátate, donde se ofrecerán más de 100 puestos de trabajo en distintos sectores. La iniciativa, impulsada por el gobierno local en colaboración con 10 empresas, busca fortalecer el acceso al empleo formal y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Las vacantes disponibles abarcan diversas áreas, desde el sector hotelero hasta el comercio y la industria de alimentos. Entre las empresas que participarán en la feria se encuentran:

Dreams, H2O Innovation, Aki, Chedraui, Maxi Carne, Palmas Beach Resort, Go Gas, Go Mart, Syner Go y Ciudad Maderas Terrenos Premium.

Cada empresa ofrecerá puestos con distintos requisitos de escolaridad y experiencia, permitiendo que personas con diversos perfiles puedan acceder a una oportunidad laboral.

La feria se llevará a cabo el viernes 30 de mayo de 2025, en el Parque Principal de la colonia Zetina Gasca, con un horario de 9:00 a 14:30 horas. Además de la recepción de solicitudes, los asistentes podrán tramitar la tarjeta de salud, un requisito indispensable para algunos empleos en el sector turístico y de servicios.

Para facilitar el proceso de contratación, se recomienda a los interesados llevar:

– Currículum vitae actualizado o solicitud de empleo.

– Documentos personales (INE, comprobante de domicilio, CURP).

– Referencias laborales, en caso de contar con experiencia previa.

El evento representa una oportunidad clave para quienes buscan empleo en Puerto Morelos, un municipio que ha mostrado un crecimiento sostenido en el sector turístico y comercial. Con la participación de empresas reconocidas, la feria laboral promete ser un espacio de conexión entre empleadores y trabajadores, fortaleciendo el desarrollo económico de la región.