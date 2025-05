Agnieszka Holland es la primera directora en recibir la medalla Cineteca Nacional

En el marco de la 4ª edición de la Semana de Cine Polaco en México

Encabezará una clase magistral con alumnos del CCC y la Facultad de Cine México

Agnieszka Holland, una de las directoras de cine polaco más reconocidas y prolíficas, es la primera mujer que recibe la Medalla Cineteca Nacional, por su destacada trayectoria en el séptimo arte, en una ceremonia enmarcada dentro de la cuarta edición de la Semana de Cine Polaco en México, esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Embajada de la República de Polonia en México y la Fundación HOMO VIATOR.

“Es un honor para mí poder presentar mis películas en la Ciudad de México y en la Cineteca Nacional. El cine es mi vida, mi forma de comunicarme y expresar mis necesidades creativas, pero lo más importante es que es un diálogo con el público, por eso nunca me bastó con que mis películas se vieran en Polonia, por eso estos encuentros con personas de otras culturas me hace saber que sí tiene mucho sentido hacer cine”, agradeció la cineasta en la ceremonia honorífica que tuvo lugar en la Sala 7 “Alejandro Galindo” de la Cineteca Nacional de México, la noche del martes 27 de mayo de 2025.

Instaurado en 2015, el reconocimiento celebra la trayectoria de directores de cine internacionales, sin embargo, hasta el día de hoy solo se había entregado a cineastas como Costa-Gavras, Atom Egoyan, Adolfo Aristarain, Miguel Littin, Jan Švankmajer y Fernando Solanas.

“Es la primera vez que esta medalla se entrega a una mujer y me llena de alegría que sea para Agnieszka Holland”, aseguró la directora de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen Vargas, al entregar el reconocimiento.

“Es un presente que simboliza nuestra profunda admiración por su cine y por lo que todo ello representa, porque a lo largo de los años, además de un espléndido oficio, ha demostrado valentía y compromiso con las historias que narra a través de sus imágenes”, añadió Stavenhagen Vargas durante la ceremonia que se coronó con la proyección de la ópera prima de Holland: Actores de Provincia (1978).

Y es que desde el pasado 23 de mayo y hasta el próximo 1 de junio, la Cineteca Nacional es el escenario para disfrutar de una retrospectiva que reúne ocho películas creadas entre 1978 y 2023, desde Actores de provincia (1978) y Fiebre (1980) hasta Charlatán (2020) y Frontera verde (2023), sus más recientes filmes.

Como parte de la celebración a su carrera, Holland regresa a la Sala 7 de la Cineteca Nacional el jueves 29 de mayo de 2025, a las 12:00 h, para ofrecer una conferencia magistral pública con alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y la Facultad de Cine México, así como de diversas escuelas y universidades de cine de América Latina de manera virtual.

Asimismo, se instaló una exhibición con los icónicos carteles que Andrzej Pągowski realizó para las ocho películas de dicha retrospectiva y se presentó Agnieszka Holland: el humano en conflicto, una publicación sobre la vida y obra de la reconocida realizadora polaca, escrito por Magaly Olivera, que se agrega a la colección conmemorativa por los primeros 50 años de la Cineteca Nacional.

La mirada Holland

Con una carrera de medio siglo en el cine, Holland se destaca por abordar temas como conflictos políticos, la migración, el racismo y las consecuencias de la guerra, siempre desde una mirada única y humana dentro de películas como Actores de provincia (1978), Cosecha amarga (1985) o Europa, Europa (1990).

Mientras que como amiga del reconocido Krzysztof Kieślowski, Holland participó en el guión de la Trilogía de los Colores (1993), seguramente la más aclamada del director y una de las más conocidas a nivel mundial del cine polaco, en la que la directora también trabajó en historias que parten desde las pérdidas personales, los anhelos y la fe.

“Ha sabido hacer un cine sincero y comprometido con su tiempo. Un cine desde la libertad aun en tiempos de censura, sabiendo que esta libertad es el mayor de los desafíos que significa la responsabilidad de actuar, respetar y tolerar, comprendiendo también la libertad y la mirada de los otros”, expresó Marina Stavenhagen.

“Es una de las figuras más importantes del cine polaco y europeo. Desde sus inicios ha abordado valientemente problemas sociales y políticos, siendo una parte clave del llamado Cine de la Inquietud Moral (…) su cine siempre va al fondo de los temas, aunque no sean fáciles”, reconoció a su vez la embajadora de Polonia en México, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli.

La diplomática también resaltó que su notable trabajo artístico ha llevado a Holland a dirigir grandes co-producciones estadounidenses como la película fantástica El jardín secreto (1993) y la adaptación literaria La heredera (1997) y capítulos en series exitosas como The Wire, Cold Case y House of Cards, pero siempre fiel, no solo a su estilo, sino también a su naturaleza audaz.

“El cine de Agnieszka Holland encuentra en México a un público muy receptivo, porque tanto en el cine polaco como en el latinoamericano hay una sensibilidad común, como el interés por la historia, la lucha por la justicia y el retrato de la vida cotidiana en tiempos difíciles, así como una profunda fe en el poder del cine para decir la verdad”, celebró Frydrychowicz-Tekieli.