Abre audiciones para conformar elenco del musical El fantasma de la ópera

Inspirado en la novela de 1910

Será dirigida por Federico Bellone, aclamado director de teatro italiano

Inspirado en la novela de 1910 titulada Le Fantôme de L’Opéra, de Gastón Leroux, El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber narra la historia de una misteriosa figura enmascarada que merodea en las catacumbas de la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. El Fantasma se enamorará perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedicará por completo a cultivar sus extraordinarios talentos, utilizando todos los recursos más astutos a su alcance.

El Fantasma de la Ópera es considerada como una de las producciones más bellas y espectaculares de la historia del teatro, y ha sido hasta ahora vista por más de 160 millones de personas en 58 territorios y 205 ciudades, en 21 idiomas. La romántica, encantadora y majestuosa música de Andrew Lloyd Webber incluye temas como Music of the Night, All I Ask of You, Wishing You Were Somehow Here Again, Masquerade y la icónica canción principal.

El Fantasma de la Ópera en México busca ahora a los miembros de su próximo elenco. Los productores Morris Gilbert, Claudio Carrera y Let’s Go Company, en asociación con María Elena Galindo y Alfonso J. González, están convocando a audiciones para cantantes-actores y bailarines. Todos los perfiles de los aplicantes son bienvenidos.

El Fantasma de la Ópera será dirigida por Federico Bellone, aclamado director de teatro italiano, escenógrafo, dramaturgo, compositor y productor ejecutivo, reconocido por sus innovadoras contribuciones al teatro musical. Ha dirigido grandes producciones en Europa, el Reino Unido y América Latina, incluyendo Dirty Dancing, The Phantom of the Opera, Ghost, The Bodyguard, West Side Story, Fame, Newsies, Mary Poppins y Charlie and the Chocolate Factory.

BUSCAN

El Fantasma: 35-50 años. Un genio enmascarado que habita las entrañas de la Ópera de París. Una figura elegante, apasionada y amargada, con una voz hipnótica y una fuerza física tremenda, que se enamora de Christine, joven soprano.

Requisitos vocales: Barítono alto con un rango de voz amplio de al menos dos octavas (Lab3 a La5).

Christine Daaé: Veinteañera. Una hermosa cantante que comienza su carrera en el Cuerpo de Ballet de la Ópera de París y, con la guía y el cariño del Fantasma, se convierte en una gran cantante.

Requisitos vocales: Soprano con un rango entre Sol4 y Mi7. Presentar video danza y canto.

Raoul, Vizconde de Chagny: 25-35 años. Joven aristócrata, romántico y atractivo.

Requisitos vocales: Barítono ligero, con registro vocal entre Sol#3 y Sol#5

Monsieur Firmin: 45-60 años. Codirector y copropietario de la Ópera de París. De figura ligeramente cómica, es un astuto hombre de negocios con poca experiencia artística.

Requisitos vocales: Barítono agudo (La3 a Sol5).

Monsieur André: 35-45 años. El otro codirector y copropietario de la Ópera de París. Con gran conocimiento artístico.

Requisitos vocales: Barítono (La3 a Fa5).

Carlotta: De 30 a 40 años. La Primadonna de la Ópera de París. Una diva en toda la extensión de la palabra. Requisitos vocales: Soprano con coloratura con un registro entre Do5 y Mi7.

Madame Giry: 40-50 años. Maestra del Cuerpo de Ballet. Un papel de carácter. Cantante/Actriz con gran talento. Mantiene la postura y el porte firme de una exbailarina.

Requisitos vocales: Mezzo-soprano (La#4 a Sib6).

Meg Giry: Final de la adolescencia, principio de los veintes. Hija de Madame Giry. Miembro del Cuerpo de Ballet. Bailarina de formación clásica con un excelente trabajo en puntas. Requisitos vocales: Buena técnica vocal (La#4 a La6). Presentar video danza y canto. Las audiciones de danza se realizarán antes de las audiciones de canto.

Ubaldo Piangi: De 40 a 50 años. El tenor estrella de la Ópera ha colaborado estrechamente con Carlotta durante varias temporadas.

Requisitos vocales: Tenor agudo (Re4 a Do6 (Do sobre agudo).

ENSAMBLE

Bailarinas y bailarines: Técnica clásica que sepan cantar. Presentar video danza y canto.

Si desea audicionar para formar parte de este elenco, completa el siguiente formulario, ten a la mano: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq1KN2amPMqT60VIw2J1wOivkH7vWbGWIFsyFddjwv6ccXuA/viewform

DOCUMENTOS – TODOS

3 Fotos close-up (retrato rostro), medium shot (de cintura a cabeza) y cuerpo entero – PDF o JPG no mayor a 10 MB cada una.

Currículum – PDF o Documento no mayor a 10 MB.

CANTO*

VIDEO – TODOS PERSONAJES – Cantando ópera, opereta o teatro musical clásico que muestre el registro vocal del personaje para el que audicionas. Duración: 1 minuto.

VIDEO -BAILARINXS – Cantando cualquier canción que muestre tu rango vocal. Duración 1 minuto.

*No a capella, acompañado por un instrumento en vivo o pista sin voces.

DANZA

VIDEO – CHRISTINE DAAÉ y MEG GIRY / BAILARINXS combinación de ballet que demuestre tu técnica y especialidad. Duración: 1 minuto.

Compártelos en un LINK de YOUTUBE o VIMEO en configuración privada y envía tu password – contraseña. NO DESCARGAMOS MATERIAL. Video hecho específicamente para esta audición. Casero, tomado con tu celular. No videos editados, de estudio ni de función.

Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de junio 2025 a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Los resultados serán enviados por correo electrónico a más tardar el 6 de junio. En caso de ser preseleccionadx, deberás asistir a una audición presencial la semana del 9 al 13 de junio (primera ronda) y del 16 al 20 de junio (segunda ronda) en el Teatro de los Insurgentes.*

Cualquier duda contactar al equipo por Email: fantasma.audiciones.mx@gmail.com o al +52 56 4836 1772.