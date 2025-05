Carlos Macías Tour 2025: Noches románticas y llenas de emociones

Un fin de semana intimo con sus fans

Llevará su show a guitarra y piano al Teatro Silvia Pinal, al Foro La Mentira y la Cueva de Rodrigo de la Cadena

Por Arturo Arellano

El reconocido cantautor Carlos Macías llega a la Ciudad de México y a Mérida como parte de su esperado Tour 2025, con presentaciones especiales los días 29, 30 y 31 de mayo en el emblemático Teatro Silvia Pinal, el Foro la Mentira y en la Cueva de Rodrigo de la Cadena, de manera respectiva, Estos conciertos prometen ser veladas inolvidables, donde el público podrá disfrutar de sus más grandes éxitos en un ambiente íntimo y acogedor, únicamente a guitarra y piano.

Carlos Macías se ha consolidado como uno de los exponentes más destacados de la música romántica en español. Su estilo, caracterizado por letras profundas y melodías envolventes, ha conquistado a miles de seguidores a lo largo de su trayectoria. En esta gira, el artista ofrecerá un repertorio que incluirá sus temas más emblemáticos, así como algunas sorpresas para los asistentes, declaró en entrevista.

“Estoy volviendo a los inicios, solo con piano, guitarra y un cajón peruano, un poco más íntimo el asunto, para sentir de cerca a la gente, sin tener una lista de canciones, es hacer las que la gente quiere escuchar, dar espacio a que si la gente pide temas los podamos hacer, complacemos. Hace diez días estuvimos en Huatulco, Puerto Escondido y Oaxaca, es bonito, ese tipo de conciertos me dan oportunidad de ver a los ojos a la gente y escuchar l lo que dicen”

Entre otros temas adelantó que va a incluir “Divina tú, Basta, Amarte Asi, Tu olvido, esta última que está siendo un exitazo con Alex Fernández hijo de Alejandro Fernández, también siempre piden la canción de Sin ti, que me está cantando Carín León, son las que la gente pide siempre, no pueden faltar, son de si o sí. Me gusta salirme de la chuleta”.

Reconoció que “es la ventaja de este formato, de repente la gente pide canciones y no me acordaba que son mías y las grabo tal artista, incluso hay veces que se me va la onda con la letra, sobre todo con canciones que no suelo cantar seguido, pero es algo orgánico, genuino, eso se disfruta, es un tema de empatía con la gente, de tratar de que se sientan bien con las canciones al desnudo, sin tanta batería, sin tanto arreglo.

Adelantó que “estamos preparando nuevas canciones para un nuevo disco de música regional mexicana, onda Cristian Nodal y otro que la gente me ha estado pidiendo mucho que es el formato del Cartero, no se cual viene primero, porque meterme al regional está padre, porque es lo más actual y que estoy sonando con Carín y Alex Fernández, también por Pedro Fernández que me acaba de grabar una canción que se llama ‘Bonita’. Entonces quiero hacer un disco regional, pero siempre será en genero romántico, jamás cantare letras que no van”.

Finalmente, celebró “Afortunadamente hace mucho tiempo que la balada y el bolero estamos en el ring en el round 10, pero seguimos ahí peleando, con Canelo con Paquiao, persistimos, aguantamos, queriendo permanecer entre esta moda, que está padre lo regional, el tumbado a excepción de sus letras, pero musicalmente esta bueno, esa chaviza, pero nosotros estamos con nuestra manera de cantarle al romance, más allá de la balada y el bolero, para tocar el alma”.

Carlos Macias se presentará este 29 de mayo en el Teatro Silvia Pinal, luego el 30 en el Foro La Mentira en Mérida, y finalmente, el 31 del mismo mes en La Cueva del bolero de Rodrigo de la Cadena. Boletos en las taquillas de los respectivos inmuebles y en Ticketpoint.