Pavel Loaria Big Band regresa al Lunario del Auditorio Nacional

Con un homenaje a Duke Ellington

La cita es el domingo 08 de junio a las 13:00 horas

Por Isabel Violeta

Pavel Loaria Big Band es la primera y única banda mexicana integrada por niños y jóvenes con amor por el arte musical, amantes de la música clásica y el jazz, se encuentran cumpliendo 9 años y se presentarán en el Lunario del Auditorio Nacional el domingo 08 de junio a las 13:00 horas.

Este concierto será un pequeño homenaje a Duke Ellington por lo que se titula “Plays Duke Ellington” en donde interpretarán temas como “Satin doll”, “Take me a train”, “It don´t mean a thing”, “C jam blues y “Jack the bear”.

En entrevista Pavel Loaria director de la banda nos contó “estamos muy contentos por que cumplimos 9 años y con este concierto es una manera de celebrarlo, que mejor que en este importante recinto”.

Sobre la elección de este tema fue porque “decidí que diéramos este salto para que tocaran un repertorio un poco más complicado, un repertorio que ha sido representado por músicos profesionales, primera vez lo interpretarán los músicos más pequeños” comentó el director.

Si bien, podría pensarse que los jóvenes no están interesados en el jazz, Pavel Loaria cree que “todos quieren ser un gato jazz, siempre que nos acercamos a películas o caricaturas no lo sabemos, pero tienen mucho jazz, entonces la manera de acercarlos ha sido fácil y enriquecedora, pues es un mundo que ya conocían, pero que no reconocían. Hay muchas facilidades para que los niños y los jóvenes se acerquen al Jazz”.

Estos 9 años han estado llenos de puros logros “trabajar con los niños y jóvenes me ha traído muchas experiencias, me siento orgulloso, pues son los primeros mexicanos en presentarse en Cuba en el Jazz Festival, fueron a Barcelona, este es nuestro doceavo Lunario, es sumamente gratificante compartirlo con las generaciones, han sido poco más de 150 chicos que han estado con nosotros” afirmó Pavel Loaria.

Las expectativas del director y los jóvenes son grandes, como las ganas de que más gente escuche y se interese en este maravilloso género “tenemos muchas expectativas, ellos son muy jóvenes, pero es gratificante escuchar las canciones en sus instrumentos. Queremos que vengan más jóvenes a escuchar este Jazz de ellos para ellos”.

Si alguno está interesado en integrarse a la Big Band pueden acercarse a las redes sociales de la banda, con solo mandar un mensaje se les envía toda la información necesaria.

Los boletos se encuentran a la venta en el sistema Ticketmaster con distintas promociones como el “Family pack” en donde compras tres y te llevas cuatro y los jueves de 2×1 de ticket master, o bien los puedes comprar en taquillas.