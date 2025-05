La empresa Aguakan se va porque se va..!

DERECHO DE REPLICA

Pero quieren saquear y robar hasta el último momento

La empresa Aguakan, encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, ha sido objeto de múltiples denuncias por irregularidades en su operación. Tras años de controversia, el Juzgado Octavo de Distrito resolvió la cancelación definitiva de su concesión, marcando un hito en la lucha por la gestión del agua en el estado, sin embargo, la empresa, sabedora de su inminente salida de Quintana Roo, ahora busca saquear los bolsillos de los usuarios a más no poder, hasta el último día de sus operaciones.

Y es que, ya son múltiples las denuncias en redes sociales donde los usuarios aseguran que desde que Aguakan perdió los amparos y les dieron el ultimátum para salir de Quintana Roo, han estado encareciendo los recibos por el consumo de agua hasta en un 500 por ciento, lo que se viene a sumar a las acusaciones por su mal servicio, redes viejas y suministro de agua sucia.

Los consumidores afirman que Aguakan, no contento con cobrar de más, está enviando agua con arena y aire por las tuberías. Uno de los casos más destacados es en el que un usuario comparte tres recibos de agua, el primero de ellos del 9 de octubre de 2024, en el que pagó 273 pesos, posteriormente le llegó el del 14 de abril de 2025 y tuvo que pagar 541 pesos, finalmente, el que está fechado para pagarse el 12 de junio, ya es de 1 mil 47 pesos.

Lo lamentable de esta situación es que los tres recibos cuentan con el mismo consumo de agua, pero el precio reflejado en cada uno es con un alza de 120 por ciento del primero al segundo y con un alza de 500 por ciento del segundo al tercero.

En este escenario, este usuario como muchos otros en las redes sociales hacen un llamado a las autoridades para que frenen los abusos constantes de Aguakan, que consciente de estas irregularidades, aún se aferra a quedarse con una concesión que ya no le pertenece por determinación del congreso, misma que es respaldada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su momento se pronunció a favor de la población quintanarroense, defendiendo su derecho universal al agua y en contra de Aguakan que debe dejar el estado eventualmente.

No obstante, a lo anterior Aguakan, se va porque se va, si o sí, pero antes se encuentra atracando a la población de Quintana Roo.

Resolución judicial: fin de la concesión

El fallo judicial, emitido el 15 de abril de 2025, confirmó la validez del Decreto 195, aprobado por la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, el cual ordena el retiro de la concesión de Aguakan en los cuatro municipios donde operaba. La sentencia desechó los argumentos de la empresa, que intentó mantener su contrato hasta 2053 mediante una prórroga anticipada en 2014, la cual fue declarada inválida por el juez Mario Fernando Gallegos León.

Aunque Aguakan aún puede presentar un recurso de revisión, el fallo abre la puerta para que el gobierno del Estado recupere el control del servicio hídrico en los municipios afectados.

La presidenta Sheinbaum Pardo criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no atraer el caso, dejando la resolución en manos de tribunales colegiados. En una conferencia de prensa, Sheinbaum enfatizó que el conflicto con Aguakan es un ejemplo de privatización fallida, donde la empresa ha cobrado tarifas elevadas sin invertir en infraestructura ni mejorar el servicio.

“La gente paga, pero no se invierte. Hay fugas, no se arregla, y quieren seguir quedándose con la concesión”, declaró la mandataria, subrayando la necesidad de que el agua sea considerada un derecho humano y no un negocio privado.

Cronología del conflicto: orígenes y expansión de la concesión

Durante el gobierno estatal de Mario Villanueva Madrid y el federal, de Carlos Salinas de Gortari, se otorga la concesión a Grupo Mexicano de Desarrollo, conocido como Aguakan, para operar el servicio de agua potable y alcantarillado en Cancún por un periodo de 30 años.

La concesión se amplía a Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, consolidando el control de Aguakan sobre el suministro de agua en la zona norte de Quintana Roo.

Se aprueba una prórroga anticipada de la concesión hasta 2053, lo que genera críticas por falta de transparencia y presuntos conflictos de interés.

Primeras denuncias y consulta ciudadana

2016-2022. Se acumulan denuncias contra Aguakan por cobros excesivos, deficiencias en el servicio y daños ambientales. La empresa es señalada por falta de inversión en infraestructura y por incrementos injustificados en tarifas.

Se realiza una consulta ciudadana en la que la mayoría de los votantes rechaza la continuidad de la concesión de Aguakan. Sin embargo, la empresa argumenta que la consulta no tiene efectos vinculantes.

Acciones legislativas y litigios

Diciembre 2023. La XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprueba el Decreto 195, ordenando la cancelación de la concesión de Aguakan en los cuatro municipios donde opera.

Enero 2024- Aguakan interpone un amparo para frenar la revocación, obteniendo una suspensión provisional que impide la ejecución inmediata del decreto.

Abril 2024. La empresa solicita a la Cámara de Comercio Internacional evaluar la legalidad de la revocación, intentando llevar el litigio fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

Julio 2024. Aguakan obtiene una suspensión definitiva mediante un juicio de amparo, entregando una garantía económica de 5.5 millones de pesos para mantener su operación.

Febrero 2025. El gobierno de Quintana Roo impugna la suspensión y presenta el expediente 394/2024, ofreciendo garantías mayores para revertir la decisión.

Postura de la presidencia

Abril 2025. El Juzgado Octavo de Distrito, a cargo del juez Mario Fernando Gallegos León, niega el amparo de Aguakan y confirma la cancelación de la concesión, validando el Decreto 195.

6 de mayo de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum critica la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no atraer el caso y enfatiza que el agua debe ser considerada un derecho humano, no un negocio privado.

Mayo 2025. El Tribunal Colegiado de Circuito asume la revisión del caso de apelación, lo que indica que el conflicto podría prolongarse mientras las suspensiones judiciales sigan vigentes.

La resolución judicial contra Aguakan marca un precedente en la gestión del agua en Quintana Roo. A pesar de los intentos de la empresa por mantener su concesión, el fallo del Juzgado Octavo de Distrito abre la posibilidad de que el gobierno estatal recupere el control del servicio hídrico. La postura de Claudia Sheinbaum refuerza la necesidad de garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental, mientras la población espera que la transición hacia un modelo público mejore la calidad del servicio y elimine los abusos denunciados por años.

QRoo es líder en reducción de pobreza laboral a nivel nacional

A pesar de los avances, persisten desafíos en la brecha de género

En el primer trimestre de 2025, Baja California Sur y Quintana Roo se consolidaron como las entidades con menor pobreza laboral en México, registrando tasas de 12.8% y 18.7%, respectivamente. Este indicador, que mide el porcentaje de la población, cuyo ingreso laboral es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, ha mostrado una reducción significativa en diversas regiones del país.

El descenso en la pobreza laboral en estas entidades se atribuye a varios factores, entre ellos:

– Dinamismo económico: Ambas regiones cuentan con una fuerte actividad turística, lo que genera empleo y mejora los ingresos de la población.

– Disminución de la informalidad: La reducción de empleos informales ha permitido que más trabajadores accedan a mejores condiciones laborales y prestaciones.

– Políticas de desarrollo: La implementación de estrategias enfocadas en el crecimiento económico y la inclusión laboral ha contribuido a la mejora de los ingresos.

Hasta 2024, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) era el organismo encargado de medir la pobreza laboral en México. Sin embargo, en 2025, esta responsabilidad fue transferida al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que ha generado incertidumbre sobre la periodicidad y metodología de las mediciones.

A nivel nacional, la pobreza laboral se ubicó en 33.9%, la cifra más baja desde que se tiene registro. Esto representa una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, aún 44.2 millones de mexicanos enfrentan dificultades para adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral.

Por otro lado, estados como Chiapas (59.2%), Oaxaca (56.7%) y Guerrero (50.9%) siguen siendo los más afectados por la pobreza laboral, con tasas superiores al 50%. En contraste, Querétaro destacó como la entidad con la mayor reducción anual, con una disminución de 8.1 puntos porcentuales.

A pesar de los avances en Baja California Sur y Quintana Roo, persisten desafíos como la brecha de género en la pobreza laboral. En todas las entidades federativas, las mujeres enfrentan mayores dificultades económicas que los hombres. En Jalisco, por ejemplo, por cada 100 hombres en pobreza laboral, hay 127 mujeres en la misma situación.