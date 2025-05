Los “máistros” pueden hacer lo que les plazca ¿y los derechos de los ciudadanos?

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

La presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo juró el 1 de octubre de 2024 cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen. Con mucha pena, y con todo respeto, es necesario recordarle que está en falta, pues no ha cumplido con esa promesa.

Esto, porque, con la disculpa de no estar dispuesta a incurrir en “represión”, ha dejado que los “máistros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) secuestren y desquicien la Ciudad de México y otras comunidades en el resto de la República.

Lo que has olvidado la jefa del gobierno federal -por imitación, también incurren en falta funcionarios de toda la República- es el principio fundamental de Derecho que establece que los derechos de un individuo (en este caso los referidos “máistros”) terminan en donde afectan el derecho de otra persona. En el caso comentado, los dizque profesores han lesionado los derechos de millones de personas en la capital y en el resto del país, al limitar su derecho de libre tránsito.

Más allá de estas referencias puramente teóricas, el hecho es que están en vigor leyes específicas, aprobadas por el Congreso de la Unión y las cámaras de diputados de la mayor parte de las entidades federativas, en particular la de la Ciudad de México que, en las actuales circunstancias, es la urbe más afectada.

Para empezar, el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, ordena:

“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte (subrayado mío), se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Al contrario de lo que acostumbra la llamada Cuarta Transformación, en este caso no le queda el recurso de culpar a los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales” de dejarle de herencia leyes que prohijan la represión o propician perseguir a quienes se inconforman o reclaman sus derechos. La reforma a la mencionada ley fue aprobada en 2022 y fue promulgada por el caudillo del régimen, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la exposición de motivos, para impulsar la aprobación de la reforma, la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados destacó que, entre 2019 y 2020, se registró una pérdida de cerca de 7 mil millones de pesos por la toma de casetas y el llamado «boteo». Dichos datos fueron expuestos como justificación para la reforma, que fue aprobada en el pleno de la Cámara con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones.

Está de más recordar que en esas fechas, el partido oficial, Morena, y sus satélites del PT y PVEM, ya tenían mayoría suficiente para aprobar modificaciones a las leyes, aunque en este caso no hubo mayor resistencia de la oposición, en cuyas filas también están conscientes de los efectos negativos de esos bloqueos.

En abono de la reforma se dijo en medios oficiales que la federación mantendrá el operativo «Caseta Segura». Esto porque, de acuerdo con la entonces titular titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y ahora secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el referido operativo ha generado un ahorro de mil 802 millones de pesos en menos de un año.

Para quienes destacan que esa ley está enfocada principalmente contra los bloqueos en carreteras y autopistas, es conveniente recordar que, en la Ciudad de México, bloquear el tránsito también puede acarrear sanciones que van desde multas hasta prisión. Las multas pueden ser elevadas, especialmente para vehículos de transporte público. En casos graves, se puede llegar a la detención y suspensión de la licencia de conducir.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece las sanciones por bloquear el tránsito:

Las multas pueden variar en función de la gravedad de la infracción y el tipo de vehículo. Por ejemplo, para vehículos de transporte público, la multa puede ser de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La infracción puede conllevar la penalización con puntos en la licencia de conducir, que pueden llegar a su suspensión.

En algunos casos, el vehículo puede ser remolcado al corralón.

En casos de bloqueo grave, se pueden imponer cargos penales con tiempo en prisión

A pesar de las disposiciones que facultan a las autoridades a garantizar el libre tránsito, el hecho es que los “máistros” han interrumpido el tránsito en grandes zonas de la Ciudad de México durante más de 15 días, sin que ninguna autoridad lo impida y tampoco lo hará en klo venidero, pues en su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha repetido que “no caerá en provocaciones para reprimir las movilizaciones de la disidencia magisterial.

“No vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión; primero, porque no creemos en ella y, segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Nosotros no vamos a caer en provocaciones”.

Como los plantones de los “máistros”, en particular el bloqueo en torno a Palacio Nacional, han generado repulsa general, la mandataria lo único que hizo fue cancelar una audiencia que había concedido a los dirigentes magisteriales y los remitió a sus secretarios de Gobernación, la mencionada Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, así como el director del ISSSTE, Martí Batres, quienes no han logrado avances en sus negociaciones con los trabajadores de la educación, pues estos los ningunean por considerar que no tienen facultades para dar solución a sus demandas.

En tanto, se le preguntó a la presidenta en una de las mañaneras:

“¿Tiene alguna cifra de niños afectados en la Ciudad de México por todos estos bloqueos?”.

La mandataria salió por la tangente: “Sí, ha sido difícil para la ciudadanía, pero no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión”.

El titular de la SEP sí ha dado cifras. Son alrededor de 1.2 millones de alumnos afectados mientras sus “máistros” vacacionan en la capital del país.

La farsa electoral es repudiada por la oposición

A tres días de que se realice la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, los senadores del PRI anunciaron que no participarán en lo que calificaron como una simulación sin precedentes para imponer juzgadores afines al oficialismo y destruir la división de poderes en México.

Los legisladores priistas denunciaron que el proceso carece de condiciones mínimas de equidad, transparencia y legalidad, por lo cual exigieron esclarecer la cadena de custodia de los paquetes electorales y el cómputo de votos y las auditorías que se realizarán.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve alertó que las boletas no serán anuladas tras la jornada, lo que abre la puerta a posibles manipulaciones:

“Van a quedar vivas las boletas, van a llegar al Consejo Distrital y ahí tienen diez días para hacer lo que quieran”. Recalcó que el tricolor no va a participar en la elección del próximo domingo.

Recordó que “fuimos congruentes al votar en contra de esta reforma que lastimó al Poder Judicial y vamos a serlo al no convalidar con nuestro voto una farsa diseñada a la medida de este gobierno autoritario”.

El también priista Miguel Ángel Riquelme exigió al INE informar qué mecanismos están en marcha para garantizar la transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad de la elección judicial. Además, solicitó un informe detallado sobre los hechos de violencia contra aspirantes a cargos judiciales.

El presidente nacional del PRI y también senador, Alejandro Moreno Cárdenas, fue contundente: “Es la farsa más grande que se ha hecho en este país, una gran simulación para destruir el sistema judicial, para tener a quienes van a impartir justicia de manera parcial, dependientes totalmente del gobierno de Morena. No les bastó con apropiarse y tener el Poder Ejecutivo a base de presiones y amedrentamientos. Hoy quieren capturar el Poder Judicial. Morena es un gobierno autoritario, antidemocrático, que no escucha y que va rumbo a la dictadura”, afirmó.