Marco Antonio Solís cautiva a miles de fans en el Estadio GNP Seguros

“Más Cerca de Ti World Tour»

Reafirma su estatus como uno de los artistas más queridos de la música latina

Por Arturo Arellano

El legendario cantautor Marco Antonio Solís ofreció un impresionante y emotivo concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira «Más Cerca de Ti World Tour». La presentación reunió a una multitud de seguidores que disfrutaron de una noche llena de nostalgia y grandes éxitos.

El evento contó con una asistencia estimada de 65,000 personas, alcanzando la capacidad máxima del recinto. Desde tempranas horas, los fanáticos comenzaron a llegar al estadio, formando largas filas para acceder al espectáculo.

La apertura del show estuvo a carro de Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís, quien ofreció un par de temas y logrando ganarse el corazon de los asistentes, quienes no se movieron de sus lugares a pesar de las inclemencias del tiempo, ya que la lluvia estuvo presente y amenazante de manera intermitente, durante toda la velada.

En punto de las 10 pm, arrancó el concierto del Buki con «Sin Pensarlo», seguido de una selección de temas icónicos que han marcado la trayectoria del artista. “Buenas noches, buenos días. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este tiempo, por el regalo de la vida, por el presente, por todo lo que nos da, sobre todo por la salud. Gracias por estar aquí esta noche, con todo lo que implica llegar hasta acá: el tráfico, el clima, la vida misma. Desde el fondo de mi alma: gracias, hermanitos”, dijo para saludar el maestro Solís.

Entre los momentos más emotivos de la noche, destacó la interpretación de «Si No Te Hubieras Ido», canción que provocó una ovación masiva y el canto unísono de los asistentes. Otros temas como «Tu Cárcel», «La Venia Bendita» e «Invéntame» también fueron parte del repertorio, consolidando una velada inolvidable.

Previo a la interpretación de “Dios bendiga nuestro amor”, Solís dijo “Esta canción va dedicada a todas las parejas de enamorados que nos acompañan esta noche, especialmente a quienes ya pasaron los 25 años y aún creen en el amor. Y también a esos novios que apenas se están conociendo, entendiendo. Porque yo siempre he dicho que cuando uno encuentra el amor de verdad en esta vida, ya no hay que soltarlo”.

Además, el espectáculo incluyó segmentos con ballet escénico, que acompañaron canciones como «Tú Me Vuelves Loco», «El Milagrito» y «Más Que Tu Amigo», aportando un toque visual y artístico a la presentación.

Cabe destacar que, el escenario estuvo equipado con una impresionante producción audiovisual, con pantallas gigantes y efectos de iluminación que complementaron la interpretación de Solís. La calidad del sonido permitió que cada nota resonara con claridad en el recinto, generando una atmósfera íntima a pesar de la gran cantidad de asistentes.

Recuerda a Los Bukis y homenajea a Juan Gabriel

Otro de los temas más aplaudidos fue “Falso amor”, del que dijo “Aquí llegué a la Ciudad de México siendo un joven de 12 años, desde Michoacán. En busca de nuestro sueño. Tocando puertas, en diferentes esquinas, hasta que un día formamos el grupo Los Bukis. Era octubre de 1975 y grabamos nuestro primer disco. Esta canción que viene es de las primeras que compuse, quiero que la cantemos juntos para celebrar ese momento”.

Asimismo, el maestro Solís ofreció un bello mensaje “El peor de mis fracasos”, pues declaró “A veces, en el camino, uno se pierde persiguiendo cosas que no valen tanto. Nos absorbe el trabajo, y trabajamos para una familia con la que no compartimos tiempo. El éxito más grande no está en lo material, sino en tener una familia amorosa, tiempo con los nuestros. Este tema, ‘El peor de mis fracasos’, habla justamente de eso”.

Tras interpretar «Cómo me haces falta», Marco Antonio Solís dio la bienvenida al escenario a Mar Solís, con quien compartió un emotivo dueto en «No te puedo olvidar». La joven artista no solo deslumbró con su voz, sino que también mostró su versatilidad al tocar el piano, los tambores y acompañar a su padre en las coreografías, aportando un toque especial al espectáculo.

Marco Antonio Solís dedicó un emotivo homenaje a Juan Gabriel, recordando una anécdota especial que compartieron en Nueva York. «Aquella noche íbamos a ofrecer un concierto juntos. Él me cedió una canción, pero yo no fui a ensayar. Nunca imaginé que sería nuestra última vez», expresó con nostalgia. Antes de interpretar «Necesito una compañera», el artista envió un aplauso al cielo en honor al «Divo de Juárez», acompañando su interpretación con una imitación cómica pero llena de cariño.

A lo largo de la noche, el artista expresó su gratitud hacia el público mexicano, recordando sus inicios y la importancia de su conexión con los seguidores. «México siempre ha sido mi hogar, y cada vez que regreso, siento el cariño de todos ustedes. Gracias por acompañarme en esta noche tan especial», dijo Solís durante el concierto.

El concierto de Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros reafirmó su estatus como uno de los artistas más queridos de la música latina. Con un repertorio que abarcó décadas de éxitos y una producción impecable, el evento dejó una huella imborrable en los asistentes.