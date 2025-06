Comercio ambulante rebasa a las autoridades de Cancún

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Crecimiento desmedido afecta al turismo y la imagen urbana

En los últimos años, el comercio ambulante en Quintana Roo ha crecido significativamente, especialmente en zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen. Este fenómeno, aunque representa una fuente de ingresos para cientos de familias, también ha generado conflictos con empresarios, hoteleros y autoridades municipales, quienes buscan regular la actividad para evitar afectaciones al turismo y la imagen urbana.

El ambulantaje ha sido un tema de debate constante en la región. Por un lado, los vendedores informales ofrecen productos accesibles a turistas y locales, desde artesanías hasta alimentos. Sin embargo, su presencia en áreas como el Boulevard Kukulcán y las playas públicas ha generado quejas por parte de empresarios y hoteleros, quienes argumentan que la falta de regulación afecta la seguridad, la limpieza y la experiencia turística

Actualmente, más de 4 mil puestos de comercio informal ocupan actualmente la vía pública en Cancún, de acuerdo con estimaciones del ayuntamiento, la presencia generó conflictos en movilidad, seguridad y recolección de basura en distintas zonas de la ciudad.

Los principales puntos afectados son el centro, las avenidas López Portillo, Tulum y Kabah, así como áreas cercanas a escuelas y hospitales, en donde los comerciantes venden desde alimentos hasta ropa y artículos electrónicos, muchas veces sin los permisos correspondientes.

Autoridades municipales reconocen que el crecimiento descontrolado de este tipo de comercio responde, en parte, al desempleo y la falta de espacios formales.

Empero también admiten que la ocupación de banquetas y calles genera molestias entre peatones y automovilistas, y complica el trabajo de servicios públicos. Cabe destacar que la proliferación de vendedores sin permisos ha derivado en problemas de competencia desleal, ya que muchos operan sin pagar impuestos ni cumplir con normativas sanitarias. Esto ha llevado a un aumento en las denuncias por invasión de espacios públicos y acoso a turistas, lo que ha motivado a las autoridades a tomar medidas más estrictas

El gobierno local anuncia cada año operativos para regularizar y reubicar a los vendedores, aunque enfrenta resistencia por parte de grupos organizados. Mientras tanto, vecinos y empresarios formales reclaman orden y piso parejo para todos.

Clausura Profepa tres desarrollos inmobiliarios

Del 27 al 30 de mayo, la Profepa llevó a cabo operativo de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental en la zona costera de la localidad de Puerto Morelos, en atención a denuncias recibidas por la proliferación de desarrollos inmobiliarios en ecosistemas costeros sin contar con autorización de impacto ambiental de la autoridad federal ambiental, lo que contraviene el artículo 28 fracción IX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Entre las acciones llevadas a cabo durante el operativo está la clausura total temporal de las obras en proceso de una vivienda de dos niveles y aproximadamente mil metros cuadrados en la zona costera de Puerto Morelos, el 27 de mayo. Se abrió un expediente administrativo, pues durante la inspección el visitado no proporcionó su autorización en materia de impacto ambiental.

Asimismo, el 28 de mayo se impuso una clausura total temporal de una construcción que ya había sido inspeccionada en marzo de 2024. En aquel momento se le impuso una clausura en materia de impacto ambiental y se le ordenó, como medida correctiva, abstenerse de continuar con las obras y obtener la autorización de impacto ambiental de la Semarnat. Durante la visita de verificación los inspectores advirtieron que el sancionado no respetó las medidas correctivas al haber continuado la construcción del proyecto; la obra lleva 5 niveles construidos, cuando en la resolución administrativa del 2024 había solamente un terraplén. Tampoco presentó la autorización de la autoridad ambiental, únicamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que había presentado. Aun cuando el inspeccionado presentó una MIA, no podía retomar la construcción, pues dicha manifestación no ha sido autorizada.

El 29 de mayo se llevó a cabo una visita de inspección en materia de impacto ambiental a un desarrollo inmobiliario en proceso de construcción en la misma localidad. Al llegar se observó la presencia de un área con relleno de material pétreo en la que estaban hincando pilotes de concreto, así como material de construcción y maquinaria. El visitado exhibió un permiso de Semarnat para la rehabilitación de una vivienda de dos niveles, la cual ya había sido demolida. Las actividades advertidas durante la inspección eran distintas a las señaladas en el oficio, por lo que los inspectores impusieron la clausura total temporal de las obras en proceso.

El 30 de mayo, inspectores de la Profepa llevaron a cabo un nuevo recorrido de prospección en el cual se tomaron datos de otros desarrollos en proceso de construcción, los cuales serán inspeccionados en un próximo operativo.

“La Profepa en Quintana Roo continuará realizando operativos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como para atender las denuncias que presente la ciudadanía al respecto. La localidad de Puerto Morelos se ubica entre dos áreas naturales protegidas, el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Puerto Morelos, por lo que es fundamental protegerla y conservarla”, afirmó la Procuradora Mariana Boy Tamborrell.

Ordenan demolición de un edificio por afectación a tortugas

En un fallo sin precedentes, un juez federal de Quintana Roo ha ordenado la demolición del edificio Maiim, ubicado en Bahía Solimán, Tulum, tras determinar que su construcción pone en riesgo la anidación de tortugas marinas. La sentencia responde a un juicio de amparo promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que denunció irregularidades en los permisos otorgados para el desarrollo inmobiliario.

El edificio Maiim, un desarrollo de lujo de cinco niveles con departamentos valuados en más de 16 millones de pesos, se construyó en una zona costera cercana al Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, un área natural protegida. La construcción avanzó sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada, lo que generó preocupación entre ambientalistas y residentes locales.

Las tortugas marinas, especies protegidas por la legislación mexicana e internacional, llegan a estas playas cada año para desovar. La presencia de estructuras de gran tamaño, iluminación artificial y actividad humana excesiva puede alterar su comportamiento y reducir las tasas de anidación, afectando la conservación de la especie.

La asociación DMAS inició el juicio de amparo en agosto de 2024, argumentando que las autoridades municipales y estatales habían otorgado permisos de manera irregular. A pesar de las denuncias, el desarrollo inmobiliario continuó promocionándose en internet como un proyecto exclusivo frente al mar.

El Juzgado Quinto de Distrito emitió la sentencia a favor de DMAS, ordenando la demolición del edificio y la restauración del sitio a su estado original. La resolución también prohíbe a las autoridades federales y locales otorgar nuevos permisos a la empresa constructora Promotora de Incentivos México, responsable del proyecto.

La sentencia ha sido celebrada por ambientalistas y organizaciones civiles, quienes consideran que marca un precedente en la defensa de los ecosistemas costeros. Antonella Vázquez Cavedon, abogada fundadora de DMAS, destacó la importancia del fallo y señaló que casos similares deben ser revisados para evitar más daños ambientales.

Por su parte, la empresa constructora aún tiene la posibilidad de impugnar la decisión mediante un recurso de revisión. Sin embargo, la demolición del edificio representa un avance significativo en la protección de las playas de Tulum y la preservación de las tortugas marinas.

Caos e inundaciones por fuertes lluvias en Chetumal y Bacalar

Activan el Plan Marina en su fase de prevención

Las intensas lluvias registradas en el sur de Quintana Roo han causado inundaciones, caída de árboles y daños a la infraestructura en Chetumal y Bacalar. Autoridades locales y cuerpos de emergencia han desplegado operativos para atender las afectaciones y garantizar la seguridad de la población.

En la capital del estado, las lluvias provocaron inundaciones en las vialidades principales, dejando vehículos varados y afectando el tránsito. En el cruce de Avenida Universidad con Chapultepec, un automóvil quedó completamente cubierto por el agua, aunque el conductor logró salir a tiempo.

Además, la Guardia Nacional intervino para retirar un árbol caído sobre un camión, incidente que también afectó el cableado de alta tensión, señal de televisión e internet. La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su fase de prevención, desplegando personal y vehículos en diversas colonias para brindar asistencia a los afectados.

En Bacalar, los fuertes vientos derribaron el histórico árbol de la Iglesia de San Joaquín, causando daños en la zona. También se reportaron ramas caídas sobre líneas eléctricas, lo que provocó un incendio que alcanzó a un vehículo estacionado.

El Operativo Tormenta 2025 sigue en marcha, con monitoreo de zonas de riesgo y atención a reportes ciudadanos. Las autoridades han recomendado extremar precauciones, evitar estacionarse cerca de árboles y mantenerse informados ante la posibilidad de nuevas lluvias.