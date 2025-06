Adhara Maite Pérez Sánchez, niña genio mexicana que sueña con llegar a la NASA

Tiene un coeficiente intelectual de 162, dos puntos por encima del estimado de Einstein y Hawking

Luego de conquistar el título de la persona más joven en tener una maestría en México, Adhara Maite Pérez Sánchez, de tan sólo 13 años, planea llegar a la NASA y convertirse en la primera astronauta mexicana en pisar la Luna y Marte.

A los tres años, Adhara Maite fue diagnosticada con el síndrome de Asperger. A partir de ese momento, su vida tomó un rumbo distinto, no sólo por su capacidad intelectual fuera de lo común, sino por las etiquetas que otros le impusieron.

En la escuela, sus compañeros la llamaban “rara”. Sus maestras pensaban que no tenía futuro. Pero lejos de detenerse, Adhara Maite avanzó a pasos que pocos imaginaron posibles.

Aunque por momentos creyó que nunca lo lograría, el talento y perseverancia de la aún adolescente han roto muchas barreras. La ciencia, la ingeniería y el espacio ya no son horizontes lejanos, sino posibilidades reales.

A pesar de la falta de inclusión, su madre, que es licenciada en Psicología, jamás dejó de creer en ella. Por recomendación de una psiquiatra la llevó al Centro de Atención al Talento (CEDAT), y allí los expertos confirmaron que era superdotada: obtuvo una puntuación de 162 IQ. Con 130 ya se considera a una persona superdotada. A partir de entonces, todo cambió.

A los cinco años completó la educación primaria, a los seis la secundaria y a los siete el nivel medio superior. A los 11 años obtuvo una maestría en Ingeniería Industrial con especialidad en Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), convirtiéndose en la persona más joven en alcanzar ese grado en México. También cursó dos licenciaturas: Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Matemáticas.

Actualmente, tiene como objetivo estudiar Astrofísica en la Universidad de Arizona, con miras a convertirse en astronauta y participar en misiones espaciales a la Luna y Marte. No obstante, enfrenta obstáculos económicos y migratorios para concretar ese proyecto.

Adhara es una de las mentes más prometedoras del país. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) siguen de cerca su trayectoria.

La niña “rara” superdotada

La historia de Adhara se podría resumir en que es una niña “genio” con un coeficiente intelectual de 162 IQ que supera incluso al del científico Albert Einstein. Sin embargo, su historia es extensa pese a su corta edad. La pequeña nació con condición de autismo, que le diagnosticaron hasta los 3 años. Hoy, a los 12, se destaca en todo lo que emprende.

Adhara Pérez Sánchez, de la Ciudad de México, creció en el barrio de bajos recursos de Tláhuac y a menudo la intimidaban en la escuela por ser autista.

Le diagnosticaron autismo a los tres años después de que su habla retrocediera significativamente. La encontraron meciéndose en su silla alta y empezó a gatear muy rápido.

Después de soportar años de maestros apáticos y el acoso de sus compañeros de clase, lo que la llevó a cambiar de escuela tres veces, Adhara comenzó a aislarse

¡Los profesores no fueron muy empáticos, me dijeron que me gustaría que terminara una tarea”, dijo su madre, Nayeli Sánchez.

Para ayudar con la depresión de su hija, la inscribió en terapia y pronto le aconsejaron que la enviara al Centro de Atención al Talento (CEDAT), una escuela para niños superdotados. Aquí, se confirmó que su coeficiente intelectual era un alucinante 162, más alto que el de Albert Einstein y su musa Stephen Hawking, quienes tenían un coeficiente intelectual de 160 IQ.

Conoció a Hawking por primera vez cuando visitó a uno de sus médicos, que tenía una oficina llena de obras de arte que mostraban al científico, famoso por su descubrimiento de que los agujeros negros emiten radiación.

“Era muy inteligente, se manifestaba con la mente y a través de la computadora”, le dijo su médico, según Marie Claire México, y así nació su fascinación por el físico británico y la exploración espacial.

Cómo se mide el coeficiente intelectual

El coeficiente intelectual o cociente intelectual, es una cifra con la que se mide la inteligencia de cada persona. Para conocer esta cifra se realizan unas pruebas en las que se mide, por una parte, la edad mental y por otra, la edad cronológica, y a partir de estos datos se calcula el coeficiente intelectual (CI o IQ).

Para medir el cociente intelectual se suelen plantear una serie de pruebas en las que se incluyen problemas de todo tipo: de lenguaje, espaciales, matemáticos, lógicos, etc. Los resultados obtenidos se valoran con respecto a los resultados obtenidos en una determinada población, teniendo en cuenta su edad cronológica y las limitaciones madurativas de esta.

El cociente intelectual es sólo un número que sirve para comparar el resultado que se obtuvo con la media de una población de una determinada edad. De esta forma, se puede determinar si el coeficiente intelectual está en unos valores que consideramos estándar, si destacamos (y si es así, en qué medida) o si, por el contrario, si cuesta un poco más que al resto de personas de la misma edad.