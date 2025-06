Testigo protegido

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El criterio de oportunidad para que los detenidos por algún delito obtengan beneficios a cambio de dar información sobre el tema en litigio no ha funcionado en México, los implicados no satisfacen las necesidades de las autoridades.

Caso contrario es en Estados Unidos, donde los testigos protegidos revelan datos sobre la implicación de la forma de operar o de quienes están relacionados con el delito del que se les acusa.

Emilio Lozoya Austin es el caso más representativo del criterio de oportunidad en México, vinculado al caso Odebrecht.

Desde el mismo instante en que Emilio Lozoya se apegó al criterio de oportunidad consiguió beneficios varios, como el ser enviado a su domicilio mientras se desahogaba el proceso, hasta que cometió la imprudencia de salir de su casa y ser detectado en un restaurante festejando un cumpleaños.

En Estados Unidos una persona detenida por un delito que se ajusta como testigo protegido sigue en la cárcel, mientras se inicia el proceso y constatar que la información que proporcionen vale la pena y negociar sobre el tema.

La figura jurídica de testigo protegido es aprovechada por muchos de los personajes mexicanos que son extraditados o detenidos con vínculos con los llamados cárteles de la droga.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, solicitó un plazo mayor para negociar con la fiscalía estadounidense a la que deberá aportar datos contundentes que muestren la forma de operar y los contactos con los que contaba el grupo de “Los Chapitos”.

La información se espera sea una auténtica bomba (hasta ahora no ha sido así), pero para ello deberá dar datos concretos y no soltar información que no conduzca a ningún lado.

Será hasta el 9 de julio cuando comparezca Guzmán López ante las autoridades del vecino país, luego de la ampliación otorgada.

Mientras tanto, la zozobra y la preocupación ronda a todos aquellos personajes que encubrieron al Cártel de Sinaloa, fracción “Chapitos” durante tantos años.

Se duda que esa información llegue a los estratos que algunos prevén y podría salpicar a funcionarios menores como se ha hecho hasta ahora.

En Estados Unidos se encuentran detenidos y procesados una serie de personajes vinculados al tema de delitos contra la salud y hasta acusados de homicidios, los que revelan algunos datos, sin mayores consecuencias.

Joaquín Guzmán Loera es el principal personaje vinculado a los cárteles de la droga mexicano sentenciado a prisión en Estados Unidos. Otros más vinculados en delitos similares son Genaro García Luna, procesado y sentenciado.

Vicente Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero, Miguel Treviño Morales, Ismael Zambada García y su hijo Vicente Zambada Niebla, quien se encuentra libre y habrá de declarar pronto como testigo contra su padre.

“El Vicentillo” logró negociar su libertad actuando como testigo contra “El Chapo” Guzmán.

Cada uno de los personajes acusados y presos en Estados Unidos trata de librar la pena de muerte, por lo que aceptan negociar con las autoridades a cambio de que les retiren ese cargo, aunque ninguno ha dado la revelación que cimbre al sistema político mexicano o resquebraje sus estructuras.

Si acaso sorprendió la carta de Ismael Zambada en la que señala que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó en la reunión de la que resultó asesinado Héctor Melesio Cuén y en la que estuvo presente también Joaquín Guzmán López.

