Mara Lezama constata servicios en Unidad del Bienestar de Bacalar

Se fortalece el derecho a la salud

Fue reacondicionada para dar atención gratuita de primer nivel a la población

-Acompañada del presidente José Alfredo Contreras Méndez recorre la unidad que ofrece consulta médica y dental, optometría, ultrasonido, estudios de laboratorio, electrocardiograma, papanicolau, farmacia

Bacalar.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada del alcalde José Alfredo Contreras Méndez, recorrió la Unidad del Bienestar de este municipio y constató el reacondicionamiento y mejora de los servicios con los que se fortalece el derecho a la salud, las condiciones de vida y de desarrollo social de la población, con atención gratuita en el primer nivel.

A través de la Secretaría de Bienestar a cargo de Pablo Bustamante, esta Red de Unidades del Bienestar se localizan en 11 municipios del Estado, con servicios médicos de primer nivel como: consulta médica y dental, optometría, ultrasonido, estudios de laboratorio, electrocardiograma, papanicolau, farmacia y estudio de mastografía con una unidad itinerante.

“Esta es una política pública de este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, con servicios gratuitos porque el dinero es del pueblo y debe regresar al pueblo. Ya suman más de 175 mil servicios ofrecidos a través de esta red”, explicó la titular del Ejecutivo.

Durante el recorrido se explicó que para recibir la atención gratuita, las y los interesados solo deben acudir a su unidad más cercana presentando identificación oficial vigente del Estado de Quintana Roo y CURP actualizada.

Cabe reiterar que desde la apertura de las Unidades, se han otorgado de manera gratuita 175 mil 837 servicios en beneficio de 24 mil 998 quintanarroenses.

Esta Unidad del Bienestar se volvió a abrir el pasado 6 de mayo con el reacondicionamiento del lugar y mejora de los servicios.

Gobierno estatral firma con alcaldes la “Red de Atención Ciudadana”

Para atender al pueblo sin burocracia

Chetumal.- El gobierno del estado, a través del Despacho de la Coordinación General de Gestión Social, y los 11 municipios de Quintana Roo firmaron el Convenio de Colaboración por el Nuevo Acuerdo entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales para la Atención Ciudadana, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y brindar respuestas más eficaces a las necesidades de la población.

“Este gobierno humanista, con corazón feminista, no espera detrás de un escritorio a que los problemas lleguen; salimos al territorio, caminamos las calles, escuchamos de frente, miramos a los ojos, tomamos nota y, lo más importante, cumplimos. Porque un gobierno que no escucha al pueblo, que no lo atiende ni en tiempo ni en forma, es un gobierno que no le sirve al pueblo” explicó la gobernadora Mara Lezama en el evento protocolario.

La titular del Ejecutivo explicó que este Acuerdo permite construir una gran red estatal de atención ciudadana, una red que reconoce las diferencias entre municipios, que aprovecha las capacidades locales y que, gracias a la tecnología, agiliza los procesos de respuesta para reducir tiempos, evitar burocracia innecesaria, y, sobre todo, dar soluciones claras y cercanas al pueblo.

Yesica de los Santos Aguilar, titular del Despacho de la Coordinación General de Gestión Social, explicó que este nuevo modelo de atención requirió capacitación técnica y acompañamiento para acceder a la plataforma digital que profesionaliza los procesos, genera información con evidencia, genera expedientes digitales que ayudan a tomar mejores decisiones.