Van contra el acoso en el transporte público en el Edomex

Campaña “Nos movemos seguras”

Toluca, Estado de México.– Las usuarias del transporte público en el Estado de México viajan más tranquilas gracias a la campaña “Nos Movemos Seguras” implementada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante este programa las mujeres que se sientan vulneradas o en riesgo pueden reportar la situación con el chófer de la unidad, quien tiene la obligación de pedir apoyo al centro de control y tomar los datos de la persona agresora.

“Creo que esto es algo muy importante, ya que hemos caído en el hecho de normalizar la situación y el tener el acceso a esta información y a todas las líneas de ayuda, creo ayuda a que todos podemos viajar tranquilos, entonces es muy importante y está muy padre”, compartió Fer, usuaria del Metro Cuatro Caminos.

El 5 de junio se activó el Protocolo de Atención al Acoso Sexual en el Transporte Público. Una joven a bordo de la unidad ECO 74 en la Línea II del Mexibús en Coacalco denunció una situación de acoso, de manera inmediata el conductor de la unidad reportó el hecho; la persona agresora fue remitida al Juez Calificador de Coacalco de Berriozábal, mientras que la usuaria fue atendida por las instancias competentes.

“Me parece muy bien lo que están haciendo en el Estado de México para prevenir lo del acoso sexual. Yo tengo una adolescente de 15 años, esa es mi preocupación, que el día de mañana algo le vaya a pasar tanto a ella como a varias niñas de su edad, más personas, gente mayor, pues no me gustaría, entonces me gusta este modo de prevención que están haciendo en el Estado de México”, expresó María de los Ángeles, usuaria del Mexicable en Ecatepec.

La campaña “Nos Movemos Seguras” es coordinada por las secretarías de las Mujeres (SeMujeres) y la de Movilidad (Semov), esta iniciativa ofrece herramientas para identificar el acoso y saber cómo actuar, una de ellas es el Escalómetro de la violencia, que ayuda a reconocer los niveles y tipos de agresión, y cómo denunciar.

Además, a través de frases como “No es piropo, es acoso”, “No es un roce, es acoso” o “El acoso no es normal” colocados en el interior de las unidades de transporte público, se buscan erradicar estereotipos, visibilizar la violencia cotidiana, fomentar cambios culturales dirigidos a construir una sociedad igualitaria e inclusiva y empoderar a las mujeres.