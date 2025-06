Paco de María estremece al Lunario con su presentación número 20

La Voz del Big Band

Rinde homenaje a grandes cantantes, bandas y al bolero

Paco de María dedica palabras emotivas a las madres durante su presentación número 20 en el Lunario del Auditorio Nacional, un encuentro que estuvo marcado por un recorrido musical que rinde homenaje a grandes cantantes, bandas y al bolero.

Con la elegancia que lo caracteriza y con el objetivo de conectar con la gente a través de canciones icónicas, La Voz del Big Band se muestra agradecido con el recinto lleno que se dio cita este sábado para cantar y bailar sus grandes interpretaciones.

Paco de María retoma la grandeza y el sonido característico de las grandes bandas y crea una atmósfera cálida, se acerca a las mesas para estrechar la mano de quienes se dieron cita en su concierto y con ello, rompe las barreras físicas entre el artista y el público.

Durante la presentación invita al público a imaginar que están en la sala de su casa para sellar este encuentro íntimo.

Una fusión explosiva de jazz, swing, bolero, pop latino y rock

El show arrancó con “Te quiero, dijiste” y siguió con “¿Quién será? y “Desahogo” para continuar con “Don’t Stop Me Now”, “Just Gigolo”, “Dream On” y «Personal Jesus», lo que muestra su versatilidad en el escenario acompañado de su big band.

Estos clásicos dieron paso a “Preso”, “Piel Canela” y “Enamórate”. Otros de los éxitos que interpretó Paco De María fueron “Can ́t take my eyes off you”, “Creep”, “My Way” para cerrar la noche con su nuevo lanzamiento “Everything I Do”.

Este momento fue muy especial para el cantante, pues recordó a su madre y dedicó emotivas palabras para ella y todas las presentes.

Aprovechó también para recordar el valor de la música y las interpretaciones más allá de la parte material.

Sin duda Paco De María deja claro en este show que es la Voz del Big Band y que su paso por los escenarios y la música busca enaltecer grandes canciones de grandes artistas con un toque contemporáneo y con la finalidad de que sean reconocidos por nuevos públicos y generaciones.

